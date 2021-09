Charmeoffensive «Wir haben noch immer eine gesellschaftliche Relevanz»: So will die Evangelisch-reformierte Kirche Gossau-Andwil den Mitgliederschwund verlangsamen Die Zahl der Kirchenmitglieder ist in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Mit einer Imagekampagne will die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gossau-Andwil Gegensteuer geben. Das erste Fazit ist positiv. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitglieder der Steuerungsgruppe für das neue Kommunikationskonzept der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gossau-Andwil: Herbert Weber, Marcel Schumacher, Karin Schmid, Pfarrer Christian Bernhard, Anita Frehner und Beni Sutter (v.l.n.r.) vor der Kirche Haldenbüel. Bild: Ralph Ribi (2. September 2021)

Der Gossauer Schulpräsident Stefan Rindlisbacher war in den vergangenen zwei Wochen omnipräsent in der Stadt. Man sah ihn auf Plakaten an verschiedenen Orten, in der Bahnhofunterführung und bei der Migros. Man sah ihn aber auch so in Kurzvideos auf Bildschirmen, wenn man ein Paket auf die Post brachte oder ins Postauto nach Herisau stieg. Rindlisbacher barfuss im Garten, zusammen mit einem Kind und dessen Grossmutter – eine Familie, wenn auch nur gespielt und nicht seine eigene.

Denn Rindlisbacher ist eines der Werbegesichter einer Charmeoffensive der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gossau-Andwil, die vor rund zwei Wochen lanciert wurde. Man konnte die Werbung auch in Zeitungen, auf Youtube oder Social Media sehen. Dabei werden Kurzgeschichten erzählt über Menschen aus Gossau, die Pingpong spielen, mountainbiken oder eine unfreiwillige Gartendusche nehmen. Immer unter dem Claim «Wir sind ... Gemeinschaft».

Mitgliederzahlen sinken stetig

Das ambitionierte Ziel der Imagekampagne: den Mitgliederschwund verlangsamen. Denn die Entwicklung ist «dramatisch», wie Herbert Weber, Vorsteher der Kirchgemeinde, sagt. Das bestätigt ein Blick in die Statistik: Im Jahr 2000 hatte die Kirchgemeinde noch 4774 Mitglieder, letztes Jahr waren es nur noch 3543. Der Anteil der Reformierten hat in Gossau in den letzten zehn Jahren abgenommen von 21,5 auf 17,8 Prozent.

Das Plakat in der Bahnhofunterführung, links Schulpräsident Stefan Rindlisbacher. Bild: Michel Burtscher

«Mit der Charmeoffensive wollen wir zeigen, dass es uns noch gibt», sagt Weber. Aber nicht nur das: Man will auch zeigen, dass die Kirche nicht nur aus dem sonntäglichen Gottesdienst sowie einzelnen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen besteht.

«Wir haben 50 Möglichkeiten der Begegnung, die noch zu wenig bekannt sind.»

Er ist sich sicher, dass auch dieser Fakt zum Rückgang der Mitgliederzahlen beiträgt.

Über 50 Dienstleistungen bietet die Kirchgemeinde

Das soll sich ändern mit einer besseren Kommunikation. Dafür wurde ein Konzept mit Massnahmen erarbeitet. Neben der Kampagne gehören dazu auch ein neues Logo und der neue Claim. Realisiert wurde das Konzept von Marcel Cello Schumacher, einem Kommunikationsfachmann aus Wil und Inhaber der Firma Digalog. Er bringt ein Beispiel für die Gedanken hinter der Kampagne: Denke ein Steuerzahler, dass die Kirche lediglich aus Gottesdiensten bestehe, könne der Entscheid auszutreten – zumindest aus ökonomischer Sicht – schnell gefällt sein. Wisse diese Person aber, welche Angebote es sonst noch gebe, überlege sie sich den Austritt vielleicht zweimal.

Tue Gutes und sprich darüber, das ist das Motto. «Wir haben noch immer eine gesellschaftliche Relevanz», betont Herbert Weber. Es gebe natürlich kirchliche Dienstleistungen, neben dem Gottesdienst etwa der Religionsunterricht oder die Erwachsenen- und Seniorenarbeit. Gleichzeitig habe man aber auch «gesellschaftliche Angebote», die sich auch an Anhänger anderer Religionen oder Atheisten richten. Dazu gehören der Friedeggtreff mit der Lebensmittelabgabe und Hilfsangeboten für Flüchtlinge, der Seniorennachmittag, das Bistro oder die Jugendarbeit. Es gebe Dienstleistungen für jede Altersklasse, so Weber.

Andere Kirchgemeinden können das Konzept übernehmen

«Für uns ist die Umsetzung dieses Konzepts ein riesiger Schritt», sagt er. Und es sei keineswegs ein Papiertiger:

«Wir sind Macher – und wollen wir nicht jammern.»

Sondern etwas tun gegen den Mitgliederschwund. Dass man ihn stoppen oder den Trend sogar umkehren kann, daran glauben auch die Verantwortlichen nicht. Aber sie sind schon froh, wenn sie ihn ein wenig bremsen können. «Wir wollen niemanden bekehren», so Weber. «Ziel ist, das Wir-Gefühl in unserer Gemeinschaft zu stärken.»

Labelgottesdienste sind ein Erfolg Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gossau-Andwil sucht schon seit einiger Zeit Wege, um wieder mehr Menschen in die Kirche zu locken. Ende 2019 wurde ein spezieller Gottesdienst für Jüngere lanciert. Dreimal im Jahr jeweils am Samstag um 17 Uhr wird dieser organisiert, mit moderner Musik und aktuellen Themen. Mittlerweile wurden fünf weitere sogenannte Labelgottesdienste geschaffen, die auch sonntags stattfinden. So gibt es etwa die Labelgottesdienste «Kultur&Bibel» für Kulturinteressierte und «PoP uP!» mit «populärer Musik und Predigt». «Ein Erfolg», sagt Weber. «Der Gottesdienst ist weniger trocken, macht Spass.» Man habe so neue Gruppen ansprechen können, ohne aber die Kerngemeinde zu vergraulen. (mbu)

Die ersten Reaktionen, die er auf die Kampagne erhalten hat, sind jedenfalls positiv. Und auch die Klickzahlen auf Youtube und in den sozialen Medien gefallen den Verantwortlichen. «Es ist unglaublich», sagt Weber. Mehrere tausend Klicks in wenigen Tagen wurden generiert. Das Konzept und die Umsetzung lässt sich die Kirche einiges kosten. Das Budget beträgt knapp 74'000 Franken, davon kommen 40'000 Franken von der Kantonalkirche. Denn das Kommunikationskonzept kann und soll auch von anderen Kirchgemeinden im Kanton übernommen werden.

Das ist erst der Anfang

In Gossau werden die Plakate derweil schon bald wieder abgehängt, online läuft die Kampagne noch ein bisschen weiter. Für Weber ist aber klar, dass es nicht die letzte gewesen sein soll. Er kann sich vorstellen, nächstes Jahr wieder eine Kampagne zu machen, mit der dann ein einzelnes Angebot der Kirchgemeinde beworben wird. Er betont:

«Wir hören nicht auf, sondern fangen erst an.»





0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen