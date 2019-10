Das siebenköpfige Laientheater tritt fünfmal in Engelburg auf. Zwei Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Chaos in der alten Turnhalle Engelburg: Die Theatergruppe Mouche feiert am Freitagabend Premiere mit ihrem Stück «Häxeschuss» Das siebenköpfige Laientheater tritt fünfmal in Engelburg auf. Zwei Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Alexa Maier

Die Gruppe Mouche gibt es bereits seit 20 Jahren (Bild: Alexa Maier)

Alle zwei Jahre geht die Engelburger Theatergruppe Mouche ein neues Lustspiel an. Das diesjährige Stück heisst «Häxeschuss» und bringt Konfusionen nach Engelburg. Denn die leidenschaftliche Sängerin Sarah Hug geht eine Affäre mit dem Fernsehstar Peter Fink ein. Fink erleidet in der Badewanne seiner Geliebten und ihres Mannes einen schweren Hexenschuss. Das Chaos ist perfekt, als Sarahs Ehemann, ein blinder Klavierstimmer, eine australische Stewardess und die General-Managerin des Fernsehsenders in der Wohnung auftauchen.

Theatergruppe feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Das mittlerweile siebenköpfige Laientheater wurde 1999 von sechs Personen gegründet. Mit der Gründung der Theatergruppe Mouche wollten sie eigentlich nur die Kasse der Männerriege, bei der drei Mitglied sind, aufbessern.

Der Verein spielt keine ernsten Stücke, nur Lustspiele. Die Souffleuse Edith Engler, die dieses Jahr auch die Regie übernimmt sagt:

«Wir wollen, dass die Besucher für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen können. Sie sollen zu uns kommen, um zu lachen und um Spass zu haben.»

Von ihr stammen auch grosse Teile des Bühnenbildes. «Wir haben gerade unser Badezimmer renoviert. Das alte wurde hier wieder aufgebaut», sagt Edith Engler.

Kleine Malheurs machen das Theater aus

Der Gruppe unterlaufen manchmal kleine Fehler, die dem Erfolg der Theatergruppe aber keineswegs im Weg stehen. Edith Engler erinnert sich an eine besonders witzige Panne: Einmal sei ein Schauspieler aus der falschen Türe herausgekommen, sodass die folgende Handlung keinen Sinn mehr ergab. Ein anderer Schauspieler machte ihn laut auf seinen Fehler aufmerksam. Das Publikum lachte. «Und das ist genau das, was unsere Theatergruppe Mouche ausmacht», sagt die Regisseurin Edith Engler.

Die Theatergruppe Mouche tritt fünfmal in der alten Turnhalle in Engelburg auf. Die Nachfrage ist gross, denn von den vier Abendvorstellungen sind bereits zwei ausverkauft – jene für Freitag und für Samstag, den 2. November. Tickets für kommenden Samstag und für Donnerstag, 31. Oktober, sind noch verfügbar. Zu der Eintrittskarte kann auch ein Nachtessen dazu gebucht werden, welches um 18.30 Uhr beginnt. Der offizielle Theaterbeginn ist um 20 Uhr. Am Mittwoch, 30. Oktober, findet um 14 Uhr eine Nachmittagsvorstellung für Senioren statt.