CEO Ivo Forster vor dem Länderspiel Schweiz gegen Kroatien: «Auch mit nur 5000 Zuschauern wird das Länderspiel für die FCSG-Event AG kein Minusgeschäft»

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft empfängt am Mittwochabend im Kybunpark den amtierenden Vizeweltmeister Kroatien. Zugelassen werden 5000 Zuschauer, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Die FC St.Gallen Event AG will das Länderspiel nutzen, um sich und den Kybunpark als Austragungsort für internationale Fussballspiele zu profilieren.

Daniel Wirth 06.10.2020, 12.22 Uhr