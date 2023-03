Zitat von Stadtpräsidentin Pappa für Casino-Werbung missbraucht

Casino «Dafür war es nicht gedacht»: Zitat von St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa für Werbung missbraucht Zwei Anbieter wollen in St. Gallen ein Casino führen – nur einer wird die Konzession erhalten. Nun wirbt einer der Bewerber mit Stadtpräsidentin Maria Pappa. Diese ist darüber gar nicht erfreut. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist offen, wer ab 2025 in der Stadt St. Gallen das Casino betreiben darf. Bild: Ralph Ribi

Im Herbst wird in Bern entschieden, wer ab 2025 in St. Gallen das Casino betreiben darf. Klar ist: Es kann nur ein Casino geben. Klar ist auch: Es haben sich zwei Betreiber beworben. Die Swiss Casinos Gruppe, die seit 19 Jahren in St. Gallen das Casino im Radisson Blu Hotel betreibt sowie Casinos in Pfäffikon, Zürich und Schaffhausen. Und die Ace Swiss Gruppe, die das Casino in Mendrisio betreibt und an anderen Casinos in der Schweiz beteiligt ist. Die Ace Swiss Gruppe möchte, sollte sie die Konzession für St. Gallen erhalten, in der Shopping-Arena ein Casino einrichten.

Beide Bewerber haben ihre Gesuche in Bern eingereicht. Beide sind überzeugt, dass sie gute Chancen haben, die neue Konzession zu erhalten.

Dann die Überraschung: In der mehrseitigen Werbebroschüre der Shopping-Arena, die am Montag dem «Tagblatt» und am Mittwoch den «St. Galler Nachrichten» beigelegt war, wurde Maria Pappa gross zitiert auf der Seite, auf der das Casino-Projekt in der Shopping-Arena vorgestellt wurde. Die Stadt habe die Ace Swiss Holding AG als professionelle und proaktive Partnerin kennen gelernt. Die Stadt begrüsse zudem das signalisierte, lokale Engagement der Gruppe in den Bereichen Kultur, Soziales, Sport.

Der Mitbewerber bleibt entspannt

Grosses Fragezeichen. Warum macht die Stadtpräsidentin Werbung für einen der Casino-Bewerber? Ist dem Direktor des Swiss Casinos St. Gallen bei der Morgenlektüre nicht das Gipfeli entglitten?

Richard Frehner, Direktor des Swiss Casino St. Gallen. Bild: Tobias Garcia

Nein, sagt Richard Frehner. Natürlich hat er die Beilage gesehen. Aufregung deswegen? Mitnichten. Maria Pappa habe auch bei ihnen, der Swiss Casinos Gruppe, ein Statement abgegeben. Er könne gut nachvollziehen, dass die Stadtpräsidentin das Ganze objektiv angehe und auch der Mitbewerbin ein Statement gegeben habe.

Am Ende werde in Bern entschieden, wer die Konzession erhalte. Er sehe es nicht als zielführend an, mit einem gekauften Inserat jemanden beeinflussen zu wollen. «Wir sind der Meinung, wir haben ein überzeugendes Gesuch geschrieben.»

Sie sei aus allen Wolken gefallen

Stadtpräsidentin Maria Pappa ist nicht erfreut, dass ihr Casino-Statement in der Werbebeilage der Shopping-Arena publiziert wurde. Dafür sei es nicht gedacht gewesen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Arthur Gamsa

Vor gut einem Jahr hätten die Betreiber des Casinos St. Gallen sie für die Bewerbung um die Konzession um ein Statement angefragt. Die Stadtpräsidentin schrieb ein kurzes Statement, explizit für das Gesuch. Damals war noch kein zweiter Bewerber in Sicht. Einen Monat später bewarb sich die Ace Swiss Gruppe ebenfalls um die Konzession in St. Gallen.

Nachdem in einem «Tagblatt»-Artikel aus dem Bewerbungsgesuch der Swiss Casinos Gruppe zitiert worden war, habe sich die Ace Swiss Gruppe bei ihr gemeldet, sagt Pappa. Sie wollten ein Statement von ihr für eine Medienmitteilung. Sie habe abgelehnt und gesagt, ein Statement gebe es einzig für die Bewerbungsunterlagen – so wie bei dem Mitbewerber.

Zwei, drei Wochen später habe sie Kontakt mit Fabienne Diez gehabt, der Marketingleiterin der Shopping-Arena. Diez habe beiläufig gefragt, ob Pappa nicht auch ein Statement für die Ace Gruppe machen könnte. Sie habe geantwortet, dass sie das schon mit der Ace Gruppe besprochen habe, für die Bewerbungsunterlagen sei sie bereit, ein Statement abzugeben, nicht aber für sonstige Mitteilungen. Diez habe gesagt, so ein Statement wäre noch gut. Maria Pappa sagt, sie habe also ein Statement an Diez geschickt und extra dazugeschrieben, das sei für die Bewerbungsunterlagen zu verwenden.

Am Montag sei sie aus allen Wolken gefallen, als sie dieses Statement in der Werbebroschüre sah. Sie habe sich bei Fabienne Diez beschwert. Daraufhin habe sich Diez entschuldigt. Es sei ein Missverständnis gewesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen