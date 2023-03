Cannabis Im Osten der Stadt St.Gallen soll eine Indoor-Kräuterfarm entstehen Der Familienbetrieb Happy Farmer Richtfeld plant eine Indoor- Kräuterfarm, in der CBD-Blüten produziert und ausgeliefert werden sollen. Das Baugesuch liegt noch bis zum 10. März öffentlich auf. Timon Scherrer 06.03.2023, 17.03 Uhr

Der Familienbetrieb Happy Farmer Richtfeld will an der Martinsbruggstrasse CBD-Blüten und medizinische Hanfblüten züchten. Bild: Christian Beutler/KEY

Im Osten der Stadt St.Gallen werden vielleicht schon bald CBD-Blüten und medizinische Hanfblüten gezüchtet. Der Familienbetrieb Happy Farmer Richtfeld plant an der Martinsbruggstrasse 96 eine sogenannte Indoor-Kräuterfarm. Das Unternehmen besteht aus Carola Richtfeld und ihren vier Söhnen. Alle sind im Produktions- und Marketingbereich tätig.

Auf die Idee für eine CBD-Farm ist Carola Richtfeld durch ihre Arbeit als Pflegerin in einem Altersheim gekommen. «Ich habe Patientinnen und Patienten mit Hanf-Ölen gegen Krämpfe und Epilepsie behandelt und immer wieder gestaunt, wie gut es funktioniert. Als Mama habe ich die Idee mit meinen Söhnen besprochen und das Ganze kam ins Rollen.»

Die Räume an der Martinsbruggstrasse will der Familienbetrieb für die Aufzucht, Trocknung, Verpackung und für den Versand der Blüten nutzen. Die Bewässerungsanlage für die Hanfpflanzen beinhaltet einen Bewässerungsautomaten mit Tank, das Wasser selbst kommt von einem öffentlichen Anschluss. Das Bewässerungssystem wird hygienetechnisch aber vom öffentlichen Anschluss getrennt. Zudem strebt das Unternehmen ein Konzept gegen die Wasserverschwendung an: Das Tropfsystem ist computerbasiert und funktioniert ohne Ablauf, sodass ein Wasserüberschuss verhindert werden kann.

Vorerst sollen nur Blüten angepflanzt und geerntet werden. Ziel wäre es, mit den Einnahmen eine Maschine zur CBD-Öl-Gewinnung zu finanzieren. Damit sollen das Sortiment aufgestockt und nebst den Blüten verschiedene Öle angeboten werden.

Von der Lagerhalle zur Kräuterfarm

Die Halle an der Martinsbruggstrasse wurde bisher als einfache Lagerhalle genutzt und soll nur geringfügig umgebaut werden. Vorgesehen ist etwa der Einbau einer Notausgangstüre gemäss Brandschutzplänen und einer Stahl-Holz-Konstruktion für eine Lagerbühne sowie ein Leichtbau für die Wände und 20 Gärtner-Rolltische.

In der Halle sind zwei Luftheizungsgeräte vorhanden. Aufgrund der Abwärme der LED-Leuchten für die Pflanzenzucht ist eine Beheizung der Halle nicht nötig. Durch die Lüftungsanlage wird zudem Wärme gewonnen, diese funktioniert ohne Heiz- und Kühlmodule. Getrocknet werden die Blüten dann in einem Zelt mit Ventilatoren.

Die An- und Auslieferung der Blüten soll ausschliesslich mit dem Lieferwagen gemacht werden. Pro Monat plant der Familienbetrieb eine Anlieferung sowie eine Auslieferung. Angeliefert werden die Stecklinge mitsamt der Erde, ausgeliefert werden die getrockneten CBD-Blüten. «Wir wollen die Anlage während 24 Stunden an sieben Tagen die Woche betreiben», sagt Carola Richtfeld. Damit wollen sie bei Stromausfällen oder gar Einbrüchen umgehend reagieren können.

Nachhaltige CBD-Zucht

Abfälle sollen dank der umweltschonenenden Verarbeitung kaum entstehen. Die Pflanzen werden zu 100 Prozent verarbeitet und der Verpackungsmüll wird getrennt, gesammelt und zur Sammelstelle gebracht. Zudem würden keine gefährlichen Stoffe in der Halle gelagert, sagt Richtfeld. Nur der zur Zucht benötigte Mineraldünger wird in kleinen Mengen in einem abschliessbaren Schrank aufbewahrt.

Ob die Familie Richtfeld ihr Vorhaben wie geplant umsetzen kann, zeigt sich bald. Das Baugesuch für die Kräuterfarm liegt noch bis Freitag öffentlich auf.