«Campingreisende halten oft spontan auf der Durchreise»: Von Juli bis September gibt es auf dem Olma-Gelände in St.Gallen einen temporären Campingplatz

Von Juli bis September gibt es auf dem Olma-Gelände in St.Gallen einen temporären Campingplatz Caroline Derungs sagt, wer auf den Pop-Up-Stellplatz auf dem Olma-Gelände kommt, wieso es dort keine Duschen gibt und wann die ersten Holländer kommen.

Caroline Derungs, Co-Leiterin Volt Events

Den Campingplatz auf dem Olma-Gelände betreibt die hauseigene Eventagentur der Olma Messen. Die Niederhelfenschwilerin Caroline Derungs ist die Co-Leiterin der Anfang Jahr gegründeten Agentur Volt Events. Zuvor leitete Derungs drei Jahre lang die St.Galler Ferienmesse Grenzenlos.

Ein Campingplatz mitten in der Stadt. Wie kam es zu dieser Idee?

Caroline Derungs: Wir wollten mit den Olma Messen etwas Neues ausprobieren. Im Sommer wird das Olma-Gelände kaum genutzt, einige Wartungsarbeiten finden statt. Wir wollen etwas zurückgeben und haben uns deshalb mit dem Thema der Stellplätze befasst. Bei der Stadt und dem Tourismusverband haben wir damit offene Türen eingerannt. Eine noch nicht veröffentlichte Studie der Standortförderung hat das Potenzial bestätigt.

Wer campiert auf dem Olma-Gelände?

Vier von fünf Gästen kommen aus der Schweiz. Sie wollen in diesem Sommer das eigene Land entdecken, statt ins Ausland, ans Meer oder an die Küsten im Norden von Europa zu fahren. Die restlichen Gäste kommen mehrheitlich aus Deutschland und vereinzelt aus Frankreich. Die ersten Holländer haben sich für eine Nacht im August angemeldet.

Wie wird das Angebot von den Campern aufgenommen?

Sehr gut. Seit dem Start am 8. Juli hatten wir 45 Übernachtungen (Stand: 26. Juli), etwa gleich viele haben für die kommenden Wochen bereits reserviert. Camper sind angenehme und pflegeleichte Touristen. Sie versorgen sich selbst. Die Metzgerei Schmid ist nah, auch der Schützengarten Getränkehandel ist zu Fuss erreichbar. Das schätzen die Camper. Es ist zudem ein spannendes Klientel. Wer sich ein Wohnmobil leisten kann, nutzt auch die Gastronomie und Einkaufsläden in der Stadt.

Zwischen Topfpflanzen haben die Olma-Verantwortlichen 14 temporäre Stellplätze eingerichtet. Bild: Ralph Ribi

Wie werden diese auf das temporäre Angebot aufmerksam?

Wir sind auf mehreren internationalen Plattformen, Apps und in Facebook-Gruppen registriert. Auch auf dem Hotelbuchungssystem von St.Gallen-Bodensee-Tourismus ist der Campingplatz eingetragen. In der Community spricht sich schnell herum, wo es Stellplätze gibt. Viele Campingreisende sind sehr spontan, kommen ohne Voranmeldung. Ein Bündner Slam-Poet, der am Kulturfestival aufgetreten ist, hat uns etwa über Google gefunden und kurz angerufen.

Eine Stunde später stand er da.

Andere reservieren einen Tag im Voraus. Der Grossteil ist auf der Durchreise und übernachtet eine oder zwei Nächte.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie?

Die Gäste loben das Angebot durchs Band. Es sei von der Autobahnausfahrt schnell erreichbar und zu Fuss sei man in 15 Minuten in der Altstadt. Es gebe ohnehin aktuell viel zu wenig Stellplätze.

Sie freuen sich, dass wir in St.Gallen als eine der wenigen Schweizer Städte ein solches Angebot kurzfristig aufgestellt haben.

Was bemängeln sie beim Olma-Gelände?

Dass wir keine Duschen haben etwa. Wir haben das im Vorfeld durchgerechnet. Der Aufwand für die Miete und Reinigung – mit Corona ist diese noch intensiver – lohnt sich für uns nicht. Zudem hat meist jedes Wohnmobil eine eingebaute Dusche.

Stören die Bauarbeiten rund um die mittlerweile abgebrochene Halle 1 die Campinggäste?

Camper sind tagsüber in der Stadt, essen auswärts im Restaurant und kommen erst zum Schlafen zurück. Dann ist es nicht mehr lärmig. Die Baustelle ist zudem am anderen Ende des Olma-Geländes und stört deshalb kaum. Vielmehr Lärm verursachen Einsätze der Feuerwehr aus dem nahen Depot oder Anflüge der Rega zum Kantonsspital.

Unser Campingplatz hat einen

urbanen Standort, dessen sind sich

die Gäste bewusst.

Welche Herausforderungen gibt es?

Das Haupteingangstor zum Olma-Gelände. Die diesjährige Olma wurde jedoch abgesagt. Bild: Ralph Ribi

Aufwändig für uns sind der Check-In und das Reservationssystem. Diese sind vergleichbar mit einem Hotel. Wir können nicht einfach das Tor aufmachen und Wohnmobile einlassen. Die Camper bekommen eine Zutrittskarte. Die Reception muss zudem auch abends und an den Wochenenden besetzt sein. Die Reception wurde in den Olma-Messen-Empfang integriert und wird vor allem durch unsere Lernenden und eine Praktikantin betreut. Jetzt, da einige ihre Lehre abgeschlossen haben oder in den Ferien sind, haben wir zwei Studentinnen beigezogen, die sich über den Sommerferienjob freuen.

Werden die Stellplätze auf dem Olma-Gelände auch kommendes Jahr wieder zur Verfügung stehen?

Das Pilotprojekt geht am 13. September zu Ende. Dann werden wir ein Fazit ziehen und über eine Fortsetzung entscheiden.