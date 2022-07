St.Gallen: Plötzlich gibt es doch neue Stellplätze für Wohnmobile

Camping Plötzlich gibt es in der Stadt St.Gallen doch noch neue Stellplätze für Wohnmobile Auf dem Areal Bach in St.Fiden sind fünf Stellplätze für Wohnmobile eingerichtet worden – allerdings ohne Strom und Wasser. Der Verein Wohnmobilland hatte bei der Stadt St.Gallen Druck ausgeübt. Sandro Büchler 12.07.2022, 18.51 Uhr

Noch wurden die neuen Stellplätze im Areal Bach in St.Fiden noch nicht gebucht. Die Fahrzeuge standen fürs Fotoshooting vor Ort. Bild: PD

Die Mitteilung kommt überraschend. «Rechtzeitig zum Start der Sommerferien richtet die Stadt St.Gallen auf dem Areal Bach fünf neue Camperstellplätze ein», kündigt die Stadt am Dienstag an. Betrieben werden die Stellplätze vom Verein Areal Bach. Sie befinden sich westlich der Fuss- und Velopasserelle übers Bahnareal St.Fiden und wurden dieser Tage markiert. Seit Dienstag sind die Plätze online über www.parknsleep.app beim Verein Areal Bach buchbar.

Die fünf Stellplätze können grundsätzlich das ganze Jahr über belegt werden. Ausnahmen sind Zeitfenster im Frühling und Herbst, wenn der Circus Knie und die Olma-Messen das Areal benötigen. Gedacht ist der Stadtcamping für autarke Wohnmobile, denn Strom und Wasser ist auf den neuen Plätzen nicht vorhanden. Für die Entsorgung steht nach wie vor die bestehende Anlage beim Paul-Grüninger-Stadion zur Verfügung. 16 Franken kostet die Übernachtung auf den neuen Stellplätzen.

Hässige Reaktionen nach Nein des Stadtrats

Überraschend kommt das neue Angebot, weil die Stadtregierung bisweilen keine Massnahmen gegen den Notstand bei den Wohnmobil-Stellplätzen in St.Gallen ergreifen wollte. Einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss beschied sie negativ: Den zu erwartenden Kosten stünden zu wenig Vorteile gegenüber. Die Reaktionen aus der Wohnmobil-Community wie aus der Stadtpolitik fielen nicht nur unwirsch, sondern regelrecht hässig aus. Und jetzt meldet die Stadt, dass auf dem Areal Bach fünf neue, online buchbare Camperstellplätze eröffnet wurden.

St.Fiden und das Areal Bach sind mit Bus, Bahn und den Individualverkehr gut erschlossen. Bild: Ralph Ribi (7.7.2022)

Aufgrund des Vorstosses im Parlament seien Standorte für Camperstellplätze geprüft worden, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Wahl sei auf das Areal Bach beim Bahnhof St.Fiden gefallen. Für diesen Standort sprachen nach Meinung der Stadtverwaltung sowie der beiden Vereine Areal Bach und Wohnmobilland Schweiz mehrere Gründe: die Einkaufsmöglichkeit mit der Migros nebenan sowie «der urbane Esprit auf dem Areal mit Gemeinschaftsgärten, Feuerstelle und Gastroangebot».

Verein erhofft sich Schub für Quartier und Stadt

Melanie Diem ist Präsidentin des Vereins Areal Bach und sitzt für die GLP im Stadtparlament. Bild: Michel Canonica

«Bereits im ursprünglichen Plan zur Zwischennutzung auf dem Areal sahen wir Ideen für einen Stadtcamping vor», sagt Melanie Diem, Präsidentin des Vereins Areal Bach. Doch die Stadt, der das Brachland seit 2012 gehört, wollte vor knapp zwei Jahren einen Grossteil des Grundstücks weiterhin mit Parkplätzen bewirtschaften. Nur den östlichen Teil der Brache verpachtete die Stadt an den Verein. So gerieten die Ideen für die Stellplätze wieder in Vergessenheit.

Als es im Januar dieses Jahres im Stadtparlament um neue Standorte für Wohnmobile ging, nahm die Idee wieder Fahrt auf. «Urs Weishaupt von Wohnmobilland hat Druck bei der Stadt gemacht», sagt GLP-Stadtparlamentarierin Diem. Innert kürzester Zeit seien nun Hinweisschilder und Onlinepräsenz erstellt worden. Dafür habe der Verein einige hundert Franken in die Hand genommen. Die Einnahmen fliessen zurück an den Verein, so Diem.

«Die Stadt will aktuell kein Geld investieren.»

Man wolle das Angebot ausprobieren und ein Zeichen für eine Willkommenskultur setzen, erklärt die Vereinspräsidentin. «Wir erhoffen uns neue Leute, die St.Gallen erkunden wollen und vielleicht auch bei Läden hier im Quartier einkaufen.»

Nachgefragt: «Ein Punkt mehr auf der Schweizer Karte»

Der St.Galler Urs Weishaupt ist Vizepräsident des Vereins Wohnmobilland Schweiz. Er freut sich über die fünf neuen Stellplätze für Wohnmobile im Areal Bach in St.Fiden.

Die Stadt hat fünf neue Stellplätze für Wohnmobile eröffnet. Herrscht jetzt in der Wohnmobil-Community eitle Freude?

Urs Weishaupt, Vizepräsident Verein Wohnmobilland Schweiz. Bild: Marlen Hämmerli

Urs Weishaupt: Auf der Schweizer Karte findet sich nun ein Punkt mehr, wo Menschen mit Wohnmobil willkommen sind. Das freut die Community sicher. Für eitle Freude reicht es nicht, haben wir doch erst einen nüchternen Wohnmobil-Parkplatz, der noch wenig Sommerfeeling verbreitet. Wer aber das Areal erkundet, stösst schnell auf das Gastroangebot von Gustav Gleis.

Die fünf Plätze verfügen über keinen Wasser- oder Stromanschluss: Taugen sie trotzdem?

International werden wir mit den Plätzen niemandem Konkurrenz machen. Aber lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wer St.Gallen erkunden will und dafür zwei Nächte hier bleibt, wird mit dem Platz zufrieden sein.

Die Lage der Stellplätze ist aber gut?

Die Lage ist super und wäre konkurrenzfähig. Bushaltestelle und Bahnhof in Gehdistanz, Einkaufen um die Ecke, Schlummerbecher beim Gustav Gleis. Sichere Fahrten mit dem Velo ins Stadtzentrum sind möglich. Der Platz hat Potenzial. Schauen wir einmal, ob das nur der Vorstand von Wohnmobilland so sieht oder auch die Community. Wen diese St.Gallen überrennt, können wir vielleicht beginnen, über Infrastruktur nachzudenken.

Reichen denn die fünf Plätze aus Sicht der städtischen Wohnmobil-Fans, um die Nachfrage zu decken?

Diesen Sommer sicher, da ganz in der Nähe noch der Olma-Camping besteht. Und zur Not hat auch ein sechstes und siebtes Wohnmobil noch Platz. Sollten dann regelmässig zehn Fahrzeuge dort stehen, müsste man das Konzept sicher anpassen. (vre)

Der St.Galler Stadtcamping ist online buchbar unter parknsleep.app