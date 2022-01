Statt Kulanz gibt es nun Bussen von der St.Galler Stadtpolizei

Bussen statt Kulanz Neu kosten in der Stadt St.Gallen 600 Parkplätze auch nachts, nur wissen das die wenigsten Autofahrerinnen und Autofahrer Drei Wochen war die St.Galler Stadtpolizei kulant, jetzt wird gebüsst. Wer in der Nacht oder am Sonntag auf den oberirdischen Parkplätzen im Stadtzentrum sein Auto abstellt, zahlt neu 1,50 Franken pro Stunde – sonst gibt es einen Einzahlungsschein unter den Scheibenwischer. Allerdings gibt es Zweifel daran, ob die Automobilisten von der Neuregelung erfahren haben. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt bewirtschaftet rund 600 oberirdische Parkplätze im Zentrum neu rund um die Uhr. Von Mitternacht bis 7 Uhr morgens kostet ein Parkplatz nun 1,50 Franken pro Stunde. Bild: Sandro Büchler

(24. Januar 2022)

Eine junge Frau steht verdutzt vor der Kasse beim Spelterini-Parkplatz. Die Thurgauerin war bei einer Weiterbildung und kommt gegen 20 Uhr zu ihrem parkierten Auto. Sie schaut auf den angezeigten Preis. «Ach, hier kostet es nun neu auch in der Nacht», stellt sie fest. Davon habe sie nichts gewusst.

«Woher auch?»

Erst jetzt erblickt sie die grosse orangene Tafel unter einem Baum neben dem Kassaautomat. «Darauf achtet ja kein Mensch», sagt die Thurgauerin. Sie bezahlt, zückt ihr Parkticket, setzt sich ins Auto und fährt davon.

Seit Anfang Jahr kosten die oberirdischen Parkplätze in der St.Galler Innenstadt rund um die Uhr. Wer sein Auto in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen auf einem der 600 Parkplätze von der St.-Leonhard-Brücke bis zum Singenberg abstellt, zahlt 1,50 Franken pro Stunde. Bisher war das Parkieren zu diesen Randzeiten gratis.

Der Stadtrat begründete die Ankündigung im November einerseits damit, dass die neuen Tarife die Kosten für den gesteigerten Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes besser zu decken vermögen. Andererseits seien die Preise verglichen mit anderen Städten tief. Mit der Neuregelung könne auch der Parkplatzsuchverkehr und Lärm im Stadtzentrum reduziert werden. Was der Stadtrat nur zwischen den Zeilen sagt: Es soll auch mehr Geld in die Stadtkasse fliessen.

Jetzt gibt es Einzahlungsscheine unter den Scheibenwischer

Bereits kurz nach der Ankündigung hagelte es Kritik von Gewerbetreibenden und Gastronominnen. Die neuen Gebühren seien Gift für eine belebte Innenstadt, so der Tenor. Am Montag kündigte die Stadtpolizei an, nach Ablauf einer dreiwöchigen Kulanzzeit nun ab sofort im Rahmen der Patrouillentätigkeit Bussen auszustellen, wenn Fahrzeuge ohne entsprechende Parkbewilligung abgestellt werden. In der gleichen Mitteilung steht aber auch: Seit Jahresbeginn hätten Polizistinnen und Polizisten statt Bussen rund 1800 Infoflyer unter die Scheibenwischer geklemmt. Die Botschaft: «Ich könnte eine Busse sein.»

Ist die neue Regelung bei allen Autofahrerinnen und -fahrern angekommen? Die hohe Zahl verteilter Flyer und Beispiele wie das der Thurgauerin lassen daran Zweifel aufkommen. Auch Marcel Aebischer von der TCS Sektion St.Gallen Appenzell Innerrhoden kritisiert, die Stadtpolizei habe nur dürftig informiert.

TCS wünscht längere Kulanzfrist «Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums wird immer mühsamer.» Marcel Aebischer, Präsident der TCS Sektion St.Gallen Appenzell Innerrhoden, bleibt bei dieser Meinung, die er schon Ende November im «Tagblatt» kundgetan hat. Nun ist das neue Regime in Kraft; Parkgebühren müssen in der Innenstadt auch nachts und an Sonn- und Feiertagen entrichtet werden. Dass nicht von Anfang an Bussen verteilt wurden, sondern Flyer, das begrüsst Aebischer. Die grosse Zahl an Flyern an den Windschutzscheiben – 1800 hat die Stadtpolizei nach eigenen Angaben verteilt – lässt ihn aber aufhorchen. «Ich frage mich: Wären nicht nochmals ein bis zwei Wochen Kulanzzeit drin gelegen?» Zeitlich empfindet er die Übergangszeit als «an der unteren Grenze». Nach der Kulanzfrist greife für ihn dann aber klar die Selbstverantwortung der Autofahrerinnen und -fahrer. Angesprochen auf die Informationskampagne der Stadtpolizei, sagt Aebischer: «Von der habe ich nicht viel mitbekommen.» Er habe sie aber auch nicht aktiv verfolgt. Im Internet zu verfolgen gab es indes auch wenig: Je ein Eintrag auf Facebook sowie auf Twitter und zwei auf der Website, die auch als Medienmitteilungen verschickt wurden. Dennoch zeigt Aebischer ein gewisses Verständnis für Veränderungen. «Die Mobilität und mit ihr die Mobilitätspolitik verändern sich.» Jedoch vertritt er die Wahlfreiheit des Verkehrsmittels. «Das Stadtzentrum soll für alle erreichbar bleiben.» Zudem wünscht er sich ausgewogenere Massnahmen, welche die Nachfrage der Verkehrsteilnehmenden angemessen berücksichtigen. «Der motorisierte Individualverkehr ist derzeit Ziel von so vielen Massnahmen. Das frustriert.» Damit spricht er nebst dem neuen Parkregime die erhöhten Parkgebühren und Tempo 30 an. (dh)

Die Stadtpolizei verteidigt das Vorgehen: «In der Anfangsphase war es bestimmt so, dass viele nichts von der ausgedehnten Gebührenpflicht gewusst haben», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Die vielen Flyer zeigen uns, dass nun wohl alle, welche die Parkplätze regelmässig nutzen, Kenntnis der neuen Regeln haben.» Dass es aber Auswärtige gebe, die selten solche Parkplätze nutzten und so noch nichts von der nächtlichen Gebührenpflicht wissen, sei möglich. «Die gibt es aber wohl auch in einem Jahr noch. Zudem ist St.Gallen nicht die erste Stadt, in der Parkplätze rund um die Uhr kosten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Stadtpolizei hat nur spärlich informiert

Roman Kohler, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Nach eigenen Angaben haben Stadt und Stadtpolizei nebst den Kulanzflyern mit drei Medienmitteilungen über ihre Website, aber auch via soziale Medien auf die neuen Gebühren hingewiesen. Auch auf den Displays der Parkuhren und über die Park-Apps sei informiert worden, sagt Kohler.

«Damit sind die Instrumente und Kanäle grundsätzlich ausgeschöpft.»

Die vollmundig aufgezählten Massnahmen täuschen jedoch: Denn auf der Website der Stadtpolizei finden sich zwei Einträge zum Thema – datiert vom Tag der Ankündigung Ende November und vom 28. Dezember. Auf der Facebook-Seite und dem Twitter-Kanal der Stadtpolizei findet sich gerade einmal ein Eintrag zu den neuen Parkiergebühren, ebenfalls vom 28. Dezember – mitten in der Altjahreswoche also.

Gar kein Beitrag findet sich auf dem Instagram-Auftritt der Stadtpolizei, während dort jedoch mehrfach über Cybermobbing und angepasstes Fahren aufgrund von Schnee auf der Strasse informiert wurde. Auch über ihr erstes Elektro-Patrouillenfahrzeug berichtete die Stadtpolizei auf Instagram im Dezember. Immerhin verfasste das Social-Media-Team der Polizei Storys zur angepassten Gebührenpflicht – diese verschwinden aber nach 24 Stunden wieder von Instagram. Wer den Onlinekanälen der Stadtpolizei nicht folgt, hat von der Neuregelung sowieso nichts mitbekommen.

Einsicht folgt erst, wenn Bussen drohen

Zu reden gibt auch die relativ kurz bemessene Kulanzzeit, nach deren Ende nun gebüsst wird. Polizeisprecher Kohler sagt, dass die Kulanzzeit normalerweise sogar kürzer sei. «Wir kommunizieren diese jedoch nicht, da sich sonst in dieser Zeit niemand an das neue Regime hält. Oder anders rum: Wenn drei Wochen nicht genügen, reichen auch vier oder fünf nicht.»

Die Besitzerinnen und Besitzer dieser Autos auf dem Spelteriniplatz können ihr Auto nicht mehr gratis abstellen in der Nacht. Bild: Sandro Büchler

(24. Januar 2022)

Mit den 1800 verteilten «Ich könnte eine Busse sein»-Flyern habe die Stadtpolizei wohl alle Anwohnenden informiert, die ihre Fahrzeuge regelmässig auf betroffenen Parkplätzen abstellten. Kohler sagt:

«Wenn wir diese Flyer verteilen würden, bis auch alle Auswärtigen einen erhalten haben, würden wir nie Bussen verteilen.»

Zudem zeige die Erfahrung, dass sich die Automobilisten erst an das neue Regime halten, wenn bei Nichteinhaltung auch gebüsst wird. «Die Kulanzzeit war aber wichtig und richtig, da es sich um eine grössere Anpassung der Gebührenpflicht handelt.» Der Mediensprecher fügt hinzu: «Uns wurde via Social Media auch Dank für die Kulanz ausgesprochen. Das zeigt uns, dass die Kulanzzeit natürlich Sinn macht.»

Stadtpolizei erwartet zu Beginn mehr Bussen

Ob es nun zu einer Bussenflut kommt, darüber lässt sich aktuell erst spekulieren. Ein Blick auf zwei ähnliche Neuregelungen gibt aber Hinweise darauf. Im Oktober 2012 wurde der neu gestaltete Bahnhofplatz autofrei. Am ersten Tag des Verbots fuhren damals rund 1000 Unberechtigte auf den Platz, danach nahm die Zahl sukzessive ab. Nach einer Kulanzzeit wurden auch Bussen ausgestellt.

Das zweite Beispiel, das zeigt, wie schwierig eine Umgewöhnung sein kann: Als im März 2019 die 38 Parkplätze auf dem Marktplatz aufgehoben und die weissen Linien weggefräst wurden, sorgte dies gleichwohl für Verwirrung.

Ein Blick in die Vergangenheit: So sah der Marktplatz früher aus, im Bild im Jahr 2005. Bis März 2019 wurden die zuvor beliebten Parkfelder aufgehoben. Bild: Ralph Ribi (28. September 2005)

Denn die Parkfelder waren weiterhin gut zu erkennen. Das führt bei zahlreichen Autofahrern zu Missverständnissen und die Stadtpolizei stellte zusätzliche Parkverbotstafeln auf. Innerhalb eines Monats wurden nach dem Ende der Kulanzzeit rund 100 Ordnungsbussen in Zusammenhang mit dem neuen Parkplatzregime ausgestellt. Das macht drei bis vier Bussen pro Tag. «Nicht sonderlich viel», kommentierte Kohler damals.

Ob die nun eingeführte nächtliche Gebührenpflicht zu einer Vielzahl von Bussen führt, lässt der Sprecher der Stadtpolizei offen.

«Das ist schwierig zu sagen. Erfahrungsgemäss wird es aber in der Anfangsphase sicher mehr Bussen geben und diese werden nach einiger Zeit abnehmen.»

Auf der anderen Seite funktioniere es in anderen Städten ja schon lange mit Parkgebühren rund um die Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen