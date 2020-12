Bushof in Betrieb 164 Abfahrten täglich – mit dem neuen Bushof in Goldach wird das Umsteigen auf den Zug bequemer Das 2,15 Millionen-Franken-Projekt steht: Am Sonntag ist der neue Bushof am Bahnhof Goldach in Betrieb gegangen. Der erste Pendlermontag verlief reibungslos. Jolanda Riedener 15.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli freut sich über die Fertigstellung des Bushofs. Bild: Jolanda Riedener (Goldach, 14.12.2020)

«Es ist eine Erfolgsgeschichte», rühmt Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach den neuen Bushof. Am Sonntag bedienten Seebus und Postauto erstmals die neuen Haltestellen am Goldacher Bahnhof: In Richtung Goldach und Rorschach befindet sich diese in der Verlängerung des Bahnperrons und in Richtung Rorschacherberg auf der gegenüberliegenden Seite.