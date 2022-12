Die Möwe verdrängt den Seebus - Neue Buslinien am See

Busfahrplan Der Seebus wird zur Möwe: Neues Busangebot am See verbindet Tübach mit Rorschach Die Region Rorschach bekommt die langersehnten Verbesserungen im Busfahrplan. Ab dem 11. Dezember hat Tübach eine direkte Busverbindung zu den Zentrumsgemeinden, und in Goldach wird das Industriegebiet im Thannäcker in das Busangebot eingebunden. Als Identifikation mit dem See und der Region dient das Logo mit einer Möwe. Die Marke Seebus verschwindet. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.12.2022, 08.35 Uhr

Roland Ochsner von Bus Ostschweiz und die Stadt- und Gemeindepräsidenten von Rorschach, Tübach, Goldach und Rorschacherberg sind bereit für die Extrafahrt. Bild: Marius Eckert

Der Medieninformationsanlass zum Thema Fahrplanwechsel in der Region Rorschach findet standesgemäss in einem Bus statt. Der Bus, in den Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths, die Gemeindepräsidenten Dominik Gemperli (Goldach), Beat Hirs (Rorschacherberg), Michael Götte (Tübach) und Vertreter von Kanton und der Transportunternehmen einsteigen, hat zwar das in der Region am See gewohnte Blau, doch es ist kein Seebus, sondern ein Fahrzeug von Rheintal Bus, das sich ab der Haltestelle Rorschach Stadt in Bewegung setzt. Die bisherige Betreiberin, die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG), wird nämlich ab 11. Dezember durch die Bus Ostschweiz AG abgelöst.

Das Logo mit der Möwe ersetzt in der Region Rorschach künftig die Marke Seebus. Bild: PD

Als der Bus bei der Haltestelle Tübach-Tennishalle ankommt, ist Michael Götte die Freude darüber anzusehen. «Seit 2013 hatten wir mit dem öffentlichen Verkehr keine richtige Erschliessung mehr in Richtung Rorschach. Jetzt sind wir wirklich sehr, sehr froh darüber, dass wir eine Lösung finden konnten und nun Teil der Linie 252 sind», so der Gemeindepräsident. Das Dorf habe zwar hervorragende Verbindungen nach St.Gallen, doch viele Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner seien mit Rorschach und Goldach verknüpft, beispielsweise Arztbesuche, Einkaufen oder Oberstufenschule. Götte betont:

«An der Bürgerversammlung muss ich künftig nicht mehr Fragen beantworten, wann die Buslinie kommt, jetzt kann ich sagen, nutzt das Angebot nun bitte auch.»

Amtschef für ÖV kommt mit dem Auto

Für Heiterkeit im Bus sorgt Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen. Ausgerechnet er kommt nämlich nicht nur zu spät zum Anlass und stösst erst in Tübach dazu, er musste wegen eines Streckenunterbruchs der Bahn ausserdem mit dem Auto von Rapperswil an den Bodensee fahren. «Wenigstens habe ich ein Mobility-Fahrzeug benutzt», sagt er mit einem Schmunzeln. «Wir haben einen langen Planungsprozess hinter uns. Planungen für den öffentlichen Verkehr sind immer sehr herausfordernd, es müssen zahlreiche Interessen berücksichtigt werden», so Ruggli weiter. Nicht nur jene von den Gemeinden und Städten, sondern auch die von Fahrgästen, die am liebsten vor der eigenen Haustüre abgeholt würden. Zudem sei die Gesetzgebung bezüglich Kostendeckung im Kanton St.Gallen sehr streng, was bei einem neuen Buskonzept zu berücksichtigen sei.

Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen. Bild: Rudolf Hirtl

In der Region Rorschach habe man für den Planungsprozess denn auch zwei Runden drehen müssen. «Der erste Vorschlag, den wir den Gemeindepräsidenten präsentiert haben, kam nicht wirklich gut an. Es hat sich gelohnt, Anpassungen vorzunehmen, denn das Resultat kann sich sehen lassen. In diesem Fall wird das Bussystem effizienter und die Region bekommt die langersehnten Verbesserungen im Busfahrplan. Dadurch rücken die Gemeinden näher zusammen und neue Gebiete werden erschlossen.»

Neben den Änderungen im Fahrplan gibt es wie erwähnt einen Wechsel seitens der Busunternehmen. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) mit der Marke Seebus werden durch die Bus Ostschweiz AG mit der Marke RTB Rheintal Bus abgelöst. Als Wiedererkennungsmerkmal und zur Identifikation mit dem See und der Region wird das Logo mit einer Möwe als Designelement verwendet. Dieses Logo wird auf sämtlichen Kopftafeln und auf den Fahrzeugen platziert.

Stehen bei der Haltestelle in Tübach Spalier, von links: Patrick Ruggli, Roger Walser, Roland Ochsner, Beat Hirs, Michael Götte, Röbi Raths und Dominik Gemperli. Bild: Rudolf Hirtl

Auf die Frage, weshalb die in der Stadt am See verkehrenden Fahrzeuge nicht weiterhin unter dem vertrauten Begriff Seebus fahren, sagt Roland Ochsner, Unternehmensleiter von Bus Ostschweiz: «Die Antwort ist einfach, die Marke Seebus gehört den VBSG und eine Übernahme durch den neuen Betreiber wurde in der Ausschreibung ausgeschlossen.»

20 Mitarbeitende und sieben Busse

Das neue Buskonzept werde vom bestehenden Seebus-Depot in Rorschachberg aus gemanagt, das von den VBSG übernommen werde. Dort werden 20 Fahrdienst- und Reinigungsmitarbeitende ihren Arbeitsplatz haben. Sämtliche Chauffeurinnen und Chauffeure werden von der Bus Ostschweiz AG übernommen. Eingesetzt werden sieben Diesel-Hybrid-Fahrzeuge der neuesten Generation von MAN und zwei Midibusse von Mercedes, die hauptsächlich in Richtung Altenrhein/Rheineck fahren.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli spricht gar vom Start einer neuen Epoche. «Für uns ist die Anbindung des Industriegebietes im Thannäcker besonders wichtig.» Der Gemeinderat habe sich vehement für dieses Anliegen eingesetzt, weil es nicht zeitgemäss sei, die vielen Arbeitsplätze im Industriegebiet im Buskonzept nicht zu berücksichtigen. Restlos glücklich sei er noch nicht, räumt er ein, und platziert den Wunsch in Richtung der Verantwortlichen, das Industriegebiet nicht nur werktags, sondern möglichst rasch auch samstags und sonntags anzufahren. Einerseits werde dort auch an den Wochenenden gearbeitet und das nahe Schwimmbad habe Goldach andererseits auch noch.

Die Erschliessungsqualität verbessert sich

Die neuen und häufigeren Busverbindungen bringen die Dörfer der Region Rorschach näher zusammen. Bessere Zuganschlüsse ergeben kürzere Reisezeiten. Die Busse verkehren auf neuen Strecken, was zur besseren Erschliessung der Quartiere und Industriegebiete führt. Auf den Hauptverkehrsachsen in Rorschach, Goldach und Rorschacherberg gibt es werktags einen Viertelstundentakt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Tübach, Staad und Altenrhein erhalten bessere Verbindungen nach Rorschach, Goldach und Rorschacherberg. Grundsätzlich sind die Fahrpläne in der Region Rorschach besser aufeinander abgestimmt. Damit verbessert sich die Erschliessungsqualität.

Die Postauto-Linie 254 führt neu ab Rorschach HB via Rorschacherberg, Rorschach Stadt nach Goldach. Ab Goldach, TZM/Kellen wird sie zu Pendlerzeiten Montag bis Freitag bis St.Gallen zur Kantonsschule verlängert. Sie ersetzt die bisherigen Direktkurs-Linien 240 und 241. Wer in St.Gallen künftig ins Stadtzentrum fahren möchte, kann neu beim Kantonsspital umsteigen. Bei der Postauto-Linie 242 bleiben die Linienführung und der Fahrplan unverändert. Ausgebaut wird die Linie 305, sie fährt neu im Halbstundentakt, allerdings nur noch zwischen Rheineck und Altenrhein. Der Abschnitt Altenrhein bis Rorschach ist durch die Linie 251 abgedeckt.

