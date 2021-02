Busdepot Die lange Fahrt zum Neubau: Nach sieben Jahren werden die Pläne für das neue Regiobus-Depot in Gossau konkreter Die Regiobus AG plant an der Tannenstrasse in Gossau ein neues Busdepot. Sie hat das Grundstück vor sieben Jahren erworben. Nun ist der Sondernutzungsplan in der Endphase. Geschäftsführer Bruno Huber rechnet mit einem Baustart im 2024. Rita Bolt 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Platz beim Depot der Regiobus AG in Gossau ist knapp. Bald soll in der Nähe ein zusätzliches Depot gebaut werden. Bild: Ralph Ribi

Mit der Erarbeitung eines Sondernutzungsplans, der auch einen Depot-Neubau für die Regiobus AG umfasst, wurde vor etwa sieben Jahren begonnen. Den realistischen Start der Bauarbeiten schätzt Bruno Huber, seit 15 Jahren Geschäftsführer der Regiobus AG, auf frühestens 2024. «Alles früher wäre sportlich.» Ebenfalls kann er zum jetzigen Zeitpunkt erst eine grobe Kostenschätzung machen:

«Der Neubau wird ungefähr zehn Millionen Franken kosten.»

Mit einem neuen Depot könnten der logistische Aufwand reduziert, betriebliche Abläufe vereinfacht, Wendemanöver der Busse vor dem Depot vermieden werden sowie Leerkilometer würden wegfallen.

Die Flotte der Regiobus AG besteht aus 30 Bussen. Sieben davon sind in Herisau stationiert, zwei in Wil. Sechs Gelenkbusse und zwei Normalbusse sind an der Wilerstrasse in einem Mietobjekt untergebracht. 13 Busse, davon drei Gelenkbusse, stehen im Depot an der Tannenstrasse. «Neben den älteren Reservefahrzeugen stehen manchmal über Nacht auch weitere Busse draussen, weil Werkstattplätze besetzt sind», sagt Huber.

Hälfte der Flotte findet im neuen Depot Platz

Der geplante Neubau mit den Ausmassen von etwa 25 mal 57 Metern würde Platz für 15 Busse bieten, also für die Hälfte der Flotte. Das dafür benötigte Grundstück konnte die Regiobus AG vor sieben Jahren kaufen, ebenso wie später das ans Bauland angrenzende ehemalige Wohn- und Geschäftshaus der Weil AG an der Tannenstrasse 9. In diesem Gebäude sind jetzt Büros und Sitzungszimmer sowie Aufenthaltsräume für die Chauffeure eingerichtet. Das Busdepot würde auf der Westseite des bestehenden Hauptgebäudes anschliessen.

Das jetzige Busdepot an der Tannenstrasse 5 mit Werkstatt und Waschanlage würde bestehen bleiben und Platz für acht Busse bieten. Es wurde 2019 sanft renoviert; die Werkstatt wurde vor zehn Jahren nachgerüstet.

«Mit dem geplanten Neubau wären wir auf Jahrzehnte hinaus gut unterwegs.»

Denn Huber rechnet künftig mit moderaten Verdichtungen des Busnetzes in und um Gossau und wenig zusätzlichen Bussen.

Das bisherige Busdepot mit Werkstatt an der Tannenstrasse soll trotz geplantem Neubau bestehen bleiben. Bild: Ralph Ribi

Das neue Depot gibt es erst in Form eines Richtprojektes auf Papier. «Wir, das heisst die Eigentümerschaften zwischen Andwiler- und Tannenstrasse, sind mit dem Sondernutzungsplan in der Endphase», erklärt Bruno Huber. Das heisse, dass der Plan demnächst im Stadtrat der Stadt Gossau verabschiedet und anschliessend öffentlich aufgelegt werden könnte. Der nächste Schritt sei dann die Ausschreibung für die Planungsarbeiten, wobei parallel auch die Genehmigung des Bundesamtes für Verkehr erforderlich sei.

Eine Geschäftsleitung zum 50. Geburtstag

Die Regiobus AG hat 2019 ihr 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. «Nur mit einer ganz kleinen Feier», sagt der Geschäftsführer. Ein Meilenstein in diesem Jubiläumsjahr sei für ihn die Einsetzung einer Geschäftsleitung gewesen. Seine Stellvertreterin und Leiterin Dienste ist Michèle Matt, Leiter Technik ist Jonny Dörig, Leiter Betrieb René Stämpfli, Leiter Finanzen Werner Tanner. Das Jubiläumsjahr war auch ein Rekordjahr in Bezug auf die Passagierzahlen. Befördert wurden im Gebiet Gossau (inklusive Wil) 4'398'677, in Herisau 1'466'393, also gesamthaft 5'865'070 Passagiere. Dies bedeutet gegenüber 2018 eine Steigerung von knapp 4,4 Prozent.

Defizitär ist hingegen das vergangene Jahr: In Gossau inklusive Wil wurden knapp 25 Prozent weniger Fahrgäste transportiert, in Herisau etwa 20 Prozent (Gossau/Wil 3'283'493 und Herisau 1'167'288). Gesamthaft waren es etwas mehr als 24 Prozent weniger Fahrgäste. «Nicht zu vergessen ist, dass wir während sieben Wochen des Frühlings-Lockdowns das Fahrplanangebot um rund 50 Prozent reduziert haben, um den Forderungen der Besteller gerecht zu werden und die Kosten möglichst zu reduzieren», erklärt Huber.

Gerechnet wird für 2020 mit einem Defizit von etwa einer Million Franken. Die Regiobus AG sei finanziell gesund, habe glücklicherweise genügend Reserven und könne dieses Defizit ohne zusätzliche Subventionen der Besteller auffangen. Die Stadt Gossau und die Einwohnergemeinde Herisau sind zu je 50 Prozent Aktionärinnen der Regiobus AG.

Einsatz von Elektro-Bussen

In den nächsten Jahren wird sich die Regiobus AG nicht nur mit dem Neubau des Depots beschäftigen, sondern sie muss sich auch mit dem Einsatz von E-Bussen auseinandersetzen. Huber rechnet damit, dass in naher Zukunft Regio-Elekro-Busse unterwegs sein werden. «Das bedeutet, dass wir im neuen Depot eine eigene Trafostation und geeignete Ladeinfrastruktur einplanen müssen», sagt Huber.

Die Anschaffung eines E-Busses sei zwar zurzeit noch mehr als doppelt so teuer wie jene eines Dieselbusses. In der E-Bus-Strategie des Kantons St.Gallen hat Geschäftsleitungsmitglied Jonny Dörig in der Projekt-Begleitgruppe mitgewirkt. «Ziel ist es, beim Kanton und Bund im Verlauf des nächsten Jahres ein Konzept zur E-Bus-Strategie der Regiobus AG einzureichen. Aufgezeigt wird, wie viele Busse bis wann ersetzt werden», sagt Huber.