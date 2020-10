Bunt geschmückte Zimmer im Wittenbacher Schulhaus Sonnenrain warten nur noch auf die Kinder Das Schulhaus Sonnenrain in Wittenbach ist schon fast bereit für den Schulbeginn. Gezügelt wurde bereits vor den Ferien. Andrina Zumbühl 14.10.2020, 05.00 Uhr

Im Innern dominiert viel Holz. Arthur Gamsa (12. Oktober 2020)

Auf dem Spielplatz der neuen Schulanlage Sonnenrain im Grüntal ist schon während der Ferienzeit viel los. Wo früher das Fussballfeld lag und das «Grümpeli» stattfand, ist auf einer Fläche von gut 10'000 Quadratmetern die neue Schulanlage entstanden. Im August waren die Bauarbeiten nach einer zweijährigen Bauphase beendet, am Freitag vor den Herbstferien fand bereits der Einzug ins neue Schulhaus statt.

Der neue Spielplatz ist auch in den Ferien beliebt. Tobias Garcia (12. Oktober 2020)

Boris Schedler. Perrine Woodtli

Über die Begeisterung der Kinder auf dem neuen Spielplatz freut sich die Schulleiterin Elisabeth Bänziger sichtlich. Gemeinsam mit Boris Schedler, Co-Präsident der Baukommission, gewährt sie einen ersten Einblick in das Schulhaus Sonnenrain, welches künftig die Schulhäuser Dorf ersetzt. Just an dem Tag, an dem Schedler im «Blick» für angebliche Vetternwirtschaft beim Schulhausbau an den Pranger gestellt wird.

Während draussen die Kinder spielen, ist im Inneren des Schulhauses noch die Ferienstimmung spürbar: Nur wenige Lehrerinnen und Lehrer sind anzutreffen. Bunte, selbstgebastelte Drachen hängen im lichtdurchfluteten Flur. Schon jetzt kann man sich vorstellen, wie bald das aufgeregte Stimmengewirr von Kindern durch das Haus hallen wird.

Gruppenräume und Lernatelier gehören dazu

Im Gebäude riecht es nach Holz und frischer Farbe. Die Schulzimmer wirken durch die grossen Fenster, das Eichenparkett sowie die Eichenverkleidungen an den Schrankfronten hell und geräumig. Die acht Klassenzimmer mit interaktiven Wandtafeln sind bereits mit Basteleien, Fotos oder Lernpostern verziert.

Nebst vier Gruppenräumen befinden sich im Schulhaus auch Räume für das Lernatelier oder Werken sowie eine Schulküche und eine Bibliothek. Noch ist nicht alles fertig eingerichtet. «Es braucht noch etwas Zeit», stellt Bänziger fest. Obschon es bis zum Schulbeginn noch einiges zu erledigen gibt, fühlt sie sich im Schulhaus bereits jetzt wohl. An der neuen Schulanlage gefällt ihr vor allem das Raumgefühl:

«Es löst eine Wärme aus.»

Bereits im neuen Schulhaus angekommen

Boris Schedler pflichtet ihr bei: «Die Proportionen und Materialien stimmen.» Schedler spricht bezüglich der Architektur und Anordnung der Schulanlage Sonnenrain gar von einer «Symbiose». Das Ergebnis des langen Planungs- und Bauprozesses sei ein Begegnungsplatz.

Bänziger stimmt ihm zu. Waren im alten Schulhaus die einzelnen Zimmer auf verschiedene Gebäude aufgeteilt, ist nun endlich «alles unter einem Dach». Das Miteinander spüre man seit dem ersten Tag. «Es ist ein Ankommen», meint Elisabeth Bänziger zufrieden.

Alle Wege können in Finken gemacht werden

Während des Rundgangs wird deutlich, dass das Schulhaus, die Kindergärten, die Aula und die Turnhalle alle miteinander verbunden sind. Boris Schedler erklärt:

Alle Gebäudeteile, auch die Turnhalle, sind miteinander verbunden. Arthur Gamsa (12. Oktober 2020)

«Die Kinder können alles mit den Finken ablaufen.»

Immer sei man in einer Verbindung zwischen den Schulhäusern oder unter Dach. Darüber ist Elisabeth Bänziger froh. Zwischen den Gebäuden der Dorfschulhäuser mussten die Kinder immer die Schuhe anziehen.

Miteinander verbunden sind etwa auch die drei Kindergärten. Verschiebbare Wände erlauben es zudem, die einzelnen Räume flexibel zu unterteilen. Weisstannen-Verkleidungen, die sich in den Kindergartenräumen finden, ziehen sich ebenso durch die neue Dreifachsporthalle.

Die alten Pulte sind schon vergeben

Im Rückblick auf die Umsetzung des 26,6 Millionen Franken teuren Projekts zeigt sich Boris Schedler sehr zufrieden. Auch beim Umzug sei alles wie geplant verlaufen. Sowohl die Zügelmannschaft und das Hauswartsteam, als auch die Lehrerschaft seien gut organisiert und speditiv vorgegangen. Ein Grossteil des Schulmobiliars des alten Schulhauses, insbesondere die Schülerpulte, konnten Vereinen abgegeben werden, die ihre Standbeine in Afrika haben, erklärt Bänziger. Das übrige Mobiliar wird am 7. November am «Tag der offenen Tür» abgegeben.

Die rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerteam sind nun bereit für den Schulstart nach den Herbstferien. «Am Einzugstag vor den Ferien haben sich schon alle auf den Start im neuen Schulhaus gefreut», sagt die Schulleiterin.