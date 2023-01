Briefwechsel mit Bundesrätinnen und Bundesräten

Bundesratsfan Kaffee mit Widmer-Schlumpf, ein Päckli von Cassis und Abschiedsworte von Sommaruga: Ein St.Galler korrespondiert regelmässig mit Bern Der Stadtsanktgaller Christoph Vogel gratuliert den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geburtstag, wünscht ihnen ein frohes neues Jahr – und bekommt regelmässig Post aus Bern. Rita Bolt Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Vogel aus St.Gallen legt die Briefe der Bundesrätinnen und Bundesräten fein säuberlich in Ordnern ab. Bild: Arthur Gamsa

Christoph Vogel hat einen prall gefüllten «Schlumpf-Ordner» mit vielen Fotos und noch mehr Zeitungsausschnitten. So nennt er den grauen Bundesordner. Der Stadtsanktgaller verfolgte das Leben des 2012 verstorbenen Bundesrates Leon Schlumpf genau und verehrt ihn noch heute. «Er war mein Lieblingsbundesrat.»

Leon Schlumpf wurde 1979 in den Bundesrat gewählt; 1981 gratulierte Vogel ihm zum ersten Mal zum Geburtstag. «Ich habe ihm eine handgeschriebene Karte mit Glückwünschen ins Bundeshaus geschickt.» Vogel hätte sich nie träumen lassen, dass er darauf eine Antwort bekommt – doch er erhielt eine.

Seit er 17 Jahre alt war, schreibt Vogel Politikerinnen und Politikern

«Als der Brief kam, habe ich am ganzen Körper gezittert und einen roten Kopf bekommen», erinnert er sich. Schlumpf bedankte sich mit einer Karte und wünschte Vogel seinerseits alles Gute. Er habe mit 17 Jahren angefangen, den Bundesräten und später den Bundesrätinnen zum Geburtstag, zu Weihnachten und Neujahr und besonderen Ereignissen zu schreiben.

Jetzt ist Christoph Vogel 57 Jahre alt und er schreibt den Politikerinnen und Politikern immer noch. Auch den National- und Ständeratspräsidenten. Ein Kärtchen erhalten auch die frisch Gewählten wie etwa Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti: Vogel besitzt inzwischen nicht nur einen «Schlumpf-Ordner», sondern einige Bundesordner und «Körbli», in denen er die Post ablegt.

Die Bundesräte und -rätinnen sind sein grosses Hobby. Vogel, der seit fast 35 Jahren im Theater St.Gallen als Raumpfleger arbeitet, verfolgt ihre politischen und persönlichen Karrieren im Fernsehen und in der Zeitung. Er hat zwei grosse Träume: Ein Treffen mit einem Bundesrat oder einer Bundesrätin und in der Fernsehsendung «Happy Day» überrascht zu werden.

Wie aber kommt er dazu, den Politikerinnen und Politikern zu schreiben? Er absolvierte in Bern-Wabern eine Attestlehre als Gärtner; von seinem Zimmer aus sah er direkt auf das Bundeshaus. Die Faszination für die Menschen, die im Parlamentsgebäude ein und ausgehen, sei ungebrochen.

Die Wohnung von Cornelia und Christoph Vogel in St.Gallen-Haggen gleicht einer Sammelsurium-Ausstellung. Etwa 100 Osterkerzen stehen auf einer schmalen Ablage an zwei Wänden. An den Wänden hängen kleine Teppiche und Bilder. In Vitrinen und Regalen wird die Sammelleidenschaft der Vogels noch deutlicher: Feuerwehrautos, Muscheln, Porzellankatzen. Aber nur Christoph Vogel ist Bundesratsfan. Seine Frau winkt ab: «Ich weiss gar nicht, wem er wann schreibt», sagt sie.

Auf einen Kaffee mit Eveline Widmer-Schlumpf

In Felsberg traf der Stadtsanktgaller Eveline Widmer-Schlumpf zum Kaffee. Sie war von 2008 bis 2015 im Bundesrat – und sie war eine gebürtige «Schlumpf». Grund genug für Christoph Vogel, bei ihr anzuklopfen.

Aber von Anfang an: Er war mit seinem Sohn auf einem Ausflug nach Felsberg, um das Grab von Leon Schlumpf zu besuchen und eine Kerze anzuzünden. Auch an der Beerdigung von Leon Schlumpf hatte er teilgenommen. Nach dem Grabbesuch habe er sich gedacht, dass es doch toll wäre, wenn ihm jetzt Bundesrätin Widmer-Schlumpf über den Weg laufen würde. Das geschah aber nicht. Der Gedanke, Felsberg zu verlassen, ohne seine damalige Lieblingsbundesrätin getroffen zu haben, sei ihm unerträglich gewesen.

Sein Sohn redete ihm gut zu, sich durchzufragen und bei der Familie Widmer-Schlupf zu läuten. Gesagt, getan. Aber niemand öffnete. «So eine Enttäuschung», erinnert er sich. Doch der Zufall meinte es gut – Eveline Widmer-Schlumpf fuhr in ihrem Auto um die Ecke. «Herr Vogel, ich kenne Sie, Sie haben doch immer meinem Vater geschrieben», habe die Bündnerin erfreut gesagt und ihn auf einen Kaffee in den Garten eingeladen. Eine Stunde lang habe er mit ihr geplaudert. «Sie sagte, ich können sie fragen, was ich will.» Und das habe er auch getan.

Ein Päckli von Ignazio Cassis

Er war mit allen in schriftlichem Kontakt. Persönliche Worte kamen aus allen Ecken der Schweiz: aus Basel von Otto Stich, aus dem Welschen von Pierre Aubert, Jean-Pascal Delamuraz oder Alain Berset, aus dem Bernischen von Adolf Ogi, aus dem Luzernischen von Alphons Egli, von Elisabeth Kopp aus Zürich. Auch Christoph Vogels Namensvetter Christoph Blocher erhielt Post aus St.Gallen. «Aber nur als Bundesrat, nach seiner Abwahl gab’s keine Karte mehr.»

Und von Ignazio Cassis erhielt Vogel 2019 sogar ein Päckli: drei Seifen. Zum 50. Geburtstag schenkte ihm die Familie einen Rundgang durch das Parlamentsgebäude in Bern. Ein unvergessliches Erlebnis für den Bundesratfan.

Vor dem Bundeshaus sah Vogel 2019 Ueli Maurer, sprach ihn an und sie schossen einige Fotos. In den letzten Jahren war Simonetta Sommaruga seine «Brieffreundin». Sie bekleidete zudem das für Vogel «richtige» Departement: Ab Januar 2019 bis zu ihrem Rücktritt stand sie dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vor. «Sie ist so sympathisch und menschlich», schwärmt Vogel.

Simonetta Sommaruga reagierte auf Christoph Vogels Abschiedsworte. Bild: Arthur Gamsa

Zu ihrem Abschied erhielt sie vom 57-Jährigen natürlich gute Wünsche. Und Sommaruga antwortete postwendend: «Danke für Ihre lieben Worte, Sie haben mich SEHR gefreut.» Dieses Brieflein mit einem signierten Foto ist noch nirgends eingeordnet, sondern liegt offen auf dem Tisch, damit Vogel es immer wieder lesen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen