Bundesrätin Viola Amherd gratuliert ältestem Gossauer und Raumfahrtexperte wird Bier-Sommelier Älterster Gossauer erhält einen Brief von höchster Stelle und Men J. Schmidt braut zertifiziertes Bier. Michel Burtscher 24.03.2020, 18.14 Uhr

Lidio De Martin ist mit 104 Jahren der älteste Gossauer. Ralph Ribi

Vergangenen Monat konnte ­Lidio De Martin seinen 104. Geburtstag feiern («Tagblatt» vom 12. Februar). Kurze Zeit später hatte der älteste Gossauer dann ein ganz besonderes Geschenk im Briefkasten: einen Brief von Bundesrätin Viola Amherd höchstpersönlich. Darin gratulierte sie ihm und schrieb, sie sei beeindruckt von seiner positiven Lebenseinstellung. Wie De Martin zu dieser Ehre kam: Die Bundesrätin hatte den «Tagblatt»-Artikel gelesen, in dem es hiess, dass bei ihm in der Küche neben Bildern von der Familie auch solche von Michael Schumacher oder eben Viola Amherd hängen.