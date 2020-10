Bundesgericht schmettert Beschwerde der Stadt ab: St.Gallen muss die Umklassierung einer kleinen Strasse prüfen Grundeigentümer fordern, dass die Schaugentobelstrasse im Osten von St.Gallen umklassiert wird. Dadurch müsste die Stadt für sämtliche Unterhaltskosten aufkommen. Dagegen hat sie sich bis vor Bundesgericht gewehrt – erfolglos. Marlen Hämmerli 30.10.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schaugentobelstrasse erstreckt sich vom Restaurant Schaugenbädli aufwärts Richtung Rehetobelstrasse und nach rechts zur Martinsbruggstrasse. Bild: Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Die Schaugentobelstrasse ist klein, liegt versteckt zwischen Rehetobelstrasse und Martinsbruggstrasse und hat zuletzt die höchsten Richter in Lausanne beschäftigt. Denn so idyllisch wie die Strasse liegt, so heftig ist der juristische Streit, der um sie tobt. Es ist ein Streit, dessen Ausgang für die Stadt St.Gallen weitreichende Folgen haben könnte.

Die Grundeigentümer, vereint in der Strassenkorporation Schaugentobel, fordern von der Stadt, die Strasse in eine Gemeindestrasse zweiter Klasse umzuklassieren. Es geht um die Kosten: Im seit 2001 gültigen Strassenplan ist die Schaugentobelstrasse als Gemeindestrasse dritter Klasse eingeteilt. Demzufolge müssen die Grundeigentümer für die Unterhaltskosten aufkommen. Die Gemeinde St.Gallen beteiligt sich an den Kosten pauschal mit zehn Prozent. Wäre es eine Strasse zweiter Klasse, müsste sie alle Unterhaltskosten tragen.

Funktion und Bedeutung der Strasse sind unverändert

Die Stadt will auf die Umklassierung nicht eingehen. Sie hat die Frage materiell nicht geprüft. Die Argumentation: Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Umklassierung seien nicht gegeben. Dafür müssten sich seit der ersten Klassierung die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben. Funktion oder Bedeutung der Strasse sowie die verkehrs- und erschliessungsplanerischen Voraussetzungen haben sich jedoch nicht geändert.

Die Strassenkorporation Schaugentobel argumentiert auch gar nicht mit den geänderten Verhältnissen. Sie argumentiert mit einem Entscheid des Verwaltungsgerichts St.Gallen. In einem Fall zur Stadt Gossau entschied es, eine Strasse in einem Gebiet mit zehn permanent bewohnten Häusern oder Wohnungen zur Gemeindestrasse zweiter Klasse hochzustufen.

«Wir haben hier elf dauerhaft bewohnte Wohneinheiten. Zusätzlich erschliesst die Strasse ein Restaurant, einen Schiessstand und eine Abwasserpumpstation der Stadt und tatsächlich ein grosses Siedlungsgebiet ausserhalb der Bauzone», sagt Peter Weigelt. Der Grundeigentümer und Präsident der Strassenkorporation ist sich sicher: Mit diesen Fakten bleibt der Stadt nur, die Strasse umzuklassieren.

Bundesgericht tratt auf Beschwerde nicht einmal ein

Denn nun muss die Stadt das Gesuch materiell prüfen, nachdem sie vor Bundesgericht gescheitert ist. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht St.Gallen entschieden, dass gemäss Artikel 14 des Strassengesetzes «die Einteilung von Strassen geändert wird, wenn Bedeutung und Zweckbestimmung es erfordern».

Dieses Urteil zog die Stadt St.Gallen ans Bundesgericht weiter. Sie gelangte an die Richter in Lausanne mit dem Argument, durch den Entscheid des Verwaltungsgerichts entstehe ihr ein nicht wiedergutzumachender Nachteil. Sie werde dazu gezwungen, entgegen ihrer Auffassung eine Anordnung zu erlassen, die sie in der Folge nicht selber anfechten könne.

Peter Weigelt ist Grundeigentümer und Präsident der Strassenkorporation Schaugentobel. Bild: Urs Bucher (26. Mai 2016)

Diese Argumentation hat das Bundesgericht abgeschmettert: «Der Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichtes enthält keine derartigen Anordnungen.» Die Gemeinde werde einzig dazu angehalten, die Einteilung der Schaugentobelstrasse vor dem Hintergrund von Artikel 8 des Strassengesetzes zu prüfen. Auf die Beschwerde ist das Bundesgericht damit nicht einmal eingetreten – eine Ohrfeige für die Stadt, meint der ehemalige Nationalrat Weigelt:

«Spätestens nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtes, hätte sie unsere Forderung ernst nehmen sollen.»

Jede Aufklassierung habe erhebliche Mehrkosten zur Folge

Doch es gibt einen Grund, warum die Stadt bis vor Bundesgericht gegangen ist. Das geht aus der Beschwerde hervor: Bisher beurteilte die Stadt Gesuche um Umklassierung in zwei Schritten. Erst wurde geprüft, ob geänderte Verhältnisse vorliegen. War dies der Fall, prüfte die Stadt eine Anpassung im Rahmen einer Interessensabwägung. Fällt nun diese erste Stufe weg – wie vom Verwaltungsgericht angeordnet, wird die Stadt in einzelnen Fällen Strassen hochklassieren müssen, wenn ein solches Gesuch gestellt wird. In der Beschwerde schreibt die Stadt:

«Für die Beschwerdeführerin hat jede Aufklassierung erhebliche finanzielle Mehrbelastungen beim Strassenunterhalt zur Folge.»

Diese Argumentation kann die Strassenkorporation laut Weigelt nicht nachvollziehen. Entweder handle es sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse um eine Gemeindestrasse zweiter Klasse oder eben nicht. «Die Strasse ‹falsch› zu klassieren, nur um den Kostenfolgen auszuweichen ist unredlich.»

Die Schaugentobelstrasse ist etwa zwei Kilometer lang, liegt ausserhalb der Bauzone und führt über steiles Gelände. Regen wäscht das Kies schnell vom Belag. Ihr Unterhalt kostet deshalb jedes Jahr einige 10'000 Franken. 2013 entstanden durch Starkregen Schäden von rund 250'000 Franken.

Die rund zwei Kilometer lange Strasse liegt idyllisch aber in hügeligem Gebiet: Regen wäscht die Strassen schnell aus. Im Bild unten: Die Rehetobelstrasse. Bild: Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Insgesamt gibt es in der Stadt St.Gallen 215 Gemeindestrassen dritter Klasse. Sie erstrecken sich über eine Länge von 74 Kilometern. Etwa die Hälfte befindet sich in der Landwirtschaftszone oder Grünzone, teils mit Abschnitten in der Bauzone.

Andere Gemeinden kommen heute schon für Kosten auf

Angesichts dieser Kosten fragt man sich: Wollen die Grundeigentümer diese abwälzen? «Ja, da nach den gesetzlichen Vorgaben die Schaugentobelstrasse eine Strasse zweiter Klasse ist», sagt Weigelt. «Damit ist auch die Stadt für den Unterhalt und die Kosten zuständig.» Andere Gemeinden würden auf diese Unterscheidung verzichten und kämen auch für den Unterhalt von Gemeindestrassen dritter Klasse auf, so etwa Gossau oder Mörschwil. Weigelt sagt:

«Wir fühlen uns klar diskriminiert.»

Mit dem Entscheid, wie die Stadt die Schaugentobelstrasse klassiert, sei in den nächsten Wochen zu rechnen, sagt Dominik Scheiwiller, Stellvertretender Stabschef der Direktion Planung und Bau.

Bei einer Hochstufung in die zweite Klasse müsste die Stadt vollständig für den Unterhalt aufkommen. Sie müsste aber auch prüfen, ob der Ausbaustandard für eine Gemeindestrasse zweiter Klasse ausreichend ist. Falls die Strasse nicht genügend ausgebaut ist, müssen die anstossenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer einen Beitrag leisten an den Ausbau. Gestützt auf das Strassengesetz ist es möglich, dass sie die ganzen Kosten übernehmen müssen.