Streit um Steuerfuss in Wittenbach: Oliver Gröble wehrt sich

Bürgerversammlung «Unser Steuerfuss ist viel zu hoch»: Wittenbacherinnen und Wittenbacher streiten über Finanzen Obwohl der Wittenbacher Gemeinderat den Steuerfuss um acht Prozentpunkte senken will, hagelt es Kritik. Gemeindepräsident Oliver Gröble wehrt sich. Melissa Müller 31.05.2022, 18.00 Uhr

Die Stimmenzählerinnen (rechts) bei der Arbeit in der Wittenbacher Aula Grüntal. Bild: Melissa Müller

Zwei Gemeinderäte fehlten am Montag an der Wittenbacher Bürgerversammlung: Sanja Bezinarevic (SP) ist infolge ihrer komplizierten Schwangerschaft abwesend, Boris Schedler (FDP) aufgrund eines Todesfalls in der Familie.

147 Stimmberechtigte finden sich in der Aula des Oberstufenzentrums Grüntal ein, was gemessen an der Einwohnerzahl einer mageren Stimmbeteiligung von 2,5 Prozent entspricht. Dafür reissen manche Anwesende das Mikrofon an sich. Thomas Forrer setzt zu einem ausschweifenden Monolog an, in dem er Steuerfüsse vergleicht. «Unser Steuerfuss ist viel zu hoch», wettert der Wittenbacher.

«Seit Oliver Gröble Gemeindepräsident ist, häuft der Gemeinderat Steuern auf Vorrat an.»

Keine andere Gemeinde gehe bei der Finanzplanung derart chaotisch vor. «Wenn Sie es besser wissen, Herr Forrer: Wir haben im Gemeinderat noch einen Sitz frei. Bewerben Sie sich», sagt Gröble - und erntet Beifall.

«Die Frage nach den Steuern ist jetzt nicht relevant», weist Gröble den Stimmbürger zurecht. Man wolle sich dem Haupttraktandum zuwenden und über die Jahresrechnung 2021 sowie den Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) abstimmen. Die Anwesenden genehmigen diese mit 131 Ja-Stimmen, 13 Nein und 3 Enthaltungen.

Steuerfusssenkung versetzt nicht alle in Euphorie

Die Rechnung 2021 schliesst denn auch um 7 Millionen Franken besser ab als erwartet - statt des budgetierten Minus von 1,9 Millionen resultiert ein erfreuliches Plus von 5,3 Millionen. Gröble betont, dass man versuchen wolle, verlässlicher zu budgetieren - was jedoch nicht einfach sei. «Im Mai und Juni müssen wir bereits fürs nächste Jahr budgetieren.»

Gemeindepräsident Oliver Gröble Bild: Michel Canonica

Das Eigenkapital beträgt nun 24,2 Millionen, weshalb der Gemeinderat für das kommende Budget an der Bürgerversammlung im November eine Steuersenkung um 8 Steuerprozente von 133 auf 125 Prozent prüft. Positive Aussichten, könnte man meinen. Einzelne Wittenbacherinnen sind jedoch skeptisch. «Der neue Zentrumsplatz, die Demenzabteilung Kappelhof, das alte Dorf entwickeln - all das kostet», sagt SP-Frau Cornelia Lutz. Das solle man bedenken, bevor man Steuern senkt.

Antrag für Ergänzungsbericht der GPK abgelehnt

Forrer meldet sich erneut angriffslustig zu Wort: Die GPK sei überfordert, widersetze sich Bestimmungen, informiere ungenügend und koste zuviel. Er stellt einen Antrag, der wie folgt lautet: «Die GPK wird beauftragt, halbjährlich einen Ergänzungsbericht zu erstellen und diesen künftig im Amtsbericht abzudrucken. Im Bericht sind die Prüfungsergebnisse, inklusive Anregungen, Kritik und Wünsche aufzuführen.» Der Antrag wird mit 67 Nein gegen 49 Ja bei 25 Enthaltungen abgelehnt.

Ärger über kostenpflichtige Leserbriefe

Ein Herr beschwert sich über die kostenpflichtigen Leserbriefe im Gemeindeblatt «Puls»: «Das ist undemokratisch. Auch in Wittenbach leben Leute, die jeden Franken umdrehen müssen.» Gröble verspricht, sich abermals damit zu beschäftigen, er könne aber nichts versprechen.

Nach zwei Stunden ist die lebhafte Bürgerversammlung zu Ende. Für Benjamin Gautschi, der sein Amt als Gemeinderat abgibt, ist es die letzte. Der angehende Feuerwehrkommandant wird mit feurigem Applaus verabschiedet. Gröble lobt den «offenen, neugierigen Macher»:

«Du hast deine Anliegen stets mit Feuer vertreten.»

Benjamin Gautschi legt sein Amt als Wittenbacher Gemeinderat ab. Bild: PD

Förster Gautschi hat die Schulsozialarbeit aufgebaut, die Kinderbaustelle verantwortet und eine umstrittene Liegenschaftsstrategie aufgegleist. Am 28. Juni findet eine Infoveranstaltung dazu statt.

Michel Klein steht auf, bereits befürchtet Gröble einen weiteren Monolog. «Aber gäll, Michel: Du hältst dich kurz», bittet er den langhaarigen Umweltaktivisten, der die Überbauung des Dorfhügels verhindern will. Klein sagt über die angepeilte Raumplanung:

«Das ist eine Einladung für Grossinvestoren, Wittenbach weiter zuzubetonieren.»

Umweltaktivist Michel Klein Bild: PD

Ob sich der Gemeinderat vorstellen könne, einen Plan B zu entwerfen? «Wir sind urbanes Verdichtungsgebiet, haben ein ausgewogenes Konzept erarbeitet. Wir sehen das als Chance», sagt der Gemeindepräsident - und stellt Workshops zum Thema in Aussicht.