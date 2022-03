Steinach sagt einstimmig Ja zu Rechnung und Budget

Bürgerversammlung Premiere von Gemeindepräsident Michael Aebisegger in Steinach rundum gelungen: Einstimmiges Ja zu Rechnung und Budget Die Rechnung 2021 mit einem Minus von rund 50'000 Franken und das Budget 2022 mit einem Defizit von 1,147 Millionen Franken erfuhren keinen Widerstand. Zu reden gab die Energiepolitik. Daniel Wirth 30.03.2022, 14.30 Uhr

Führte am Mittwochabend im Gemeindesaal ruhig und souverän durch die Bürgerversammlung: Steinachs Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Fritz Heinze

Michael Aebisegger ist seit Anfang 2020 Gemeindepräsident von Steinach. Wegen der Coronapandemie wurde in den vergangenen Jahren keine Bürgerversammlung durchgeführt. Am Dienstag war Premiere für Aemisegger. Um diese mitzuerleben, waren 205 Steinacher Stimmberechtigte in den Gemeindesaal gekommen; das entspricht 9,3 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung.