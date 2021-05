Bürgerversammlung Wittenbach: Ja zu Rechnung 2020

Bürgerversammlung Die Wittenbacher Stimmberechtigten genehmigen die Rechnung 2020 – und diskutieren über Dauerbrenner Die Abstimmungen über die Rechnungen 2020 der Politischen Gemeinde sowie der Primarschulgemeinde Wittenbach gehen ohne Misstöne über die Bühne. Zu Diskussionen und Kritik kommt es danach. Michel Burtscher 31.05.2021, 23.20 Uhr

94 Stimmberechtigte kamen am Montagabend an die Wittenbacher Bürgerversammlung. Bild: Michel Burtscher

Wittenbach ist die Ausnahme unter den Gemeinden in der Region St.Gallen: Während überall sonst die Bürgerversammlung im März wegen der Coronapandemie abgesagt und stattdessen an der Urne abgestimmt wurde, fand sie in Wittenbach am Montagabend statt. Mit Masken und genügend Abstand natürlich. 94 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten sich dafür in der Aula des OZ Grünau eingefunden. Das entspricht 1,6 Prozent der Stimmberechtigten.