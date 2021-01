Bürgernähe Live aus dem Fürstenlandsaal: Darum könnte bald jede Sitzung des Gossauer Stadtparlaments im Internet übertragen werden Weil wegen der Coronapandemie keine Zuschauer zugelassen waren, konnte man die letzte Sitzung des Gossauer Stadtparlaments auch im Internet mitverfolgen. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit – und es ist gut möglich, dass der Livestream aus dem Fürstenlandsaal bald zur Regel wird. Michel Burtscher 22.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gossauer Stadtparlament an seiner Sitzung von vergangener Woche.

Bild: Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Zu einer Premiere kam es bei der ersten Sitzung des Gossauer Stadtparlaments von diesem Jahr: Die Debatte am 12. Januar wurde erstmals live im Internet übertragen, denn wegen der Coronapandemie waren vor Ort keine Zuschauer zugelassen. Damit konnten Interessierte von zu Hause aus mitverfolgen, wie Matthias Ebneter zum Parlamentspräsidenten gewählt wurde. Und sie konnten sehen, wie viele Parlamentsmitglieder den städtischen Beitrag für das Gesangsfest 2022 unterstützen oder was die vorberatende Kommission zur Änderung der Gemeindeordnung zu sagen hatte.

Matthias Ebneter, Parlamentspräsident. Bild: Tobias Garcia

Umgesetzt wurde die Übertragung von der Onlineplattform Gossau24.ch. Sie nutzte drei Kameras, um das Geschehen im Fürstenlandsaal einzufangen. Dem Präsidium sei es sehr wichtig, dass die Parlamentssitzungen öffentlich seien, sagt Matthias Ebneter (Flig) auf Anfrage.

Trotzdem sei es richtig gewesen, die Sitzung im Januar wegen der aktuellen Lage ohne anwesendes Publikum abzuhalten. «Den Medien wurde natürlich der Zugang jederzeit gewährt, damit die Öffentlichkeit informiert werden kann», so Ebneter. «Dass Gossau24 hier für die Übertragung eingesprungen ist, kam uns sehr entgegen.»

Es laufen Gespräche zwischen der Stadt und Gossau24

Der Livestream war ein Erfolg: Insgesamt 317 Personen schauten sich die Sitzung im Internet an, entweder ganz oder teilweise, wie es auf Gossau24.ch heisst. Seither wurde das Video nochmals über 140-mal angeklickt. Die Übertragung haben damit deutlich mehr Menschen angeschaut, als sich jeweils für die Sitzungen im Fürstenlandsaal einfinden. Erwartet habe man mindestens 50 Zuschauerinnen und Zuschauer, sagt Jürg Grau, der Herausgeber von Gossau24.ch.

«Für die Premiere war es sicher ein überraschender Erfolg.»

Das grosse Interesse wirft die Frage auf, ob das Angebot auch nach der Lockerung der Coronamassnahmen weitergeführt werden könnte. Immerhin scheint es ein Bedürfnis zu sein. Da es das erste Mal gewesen sei, dass die Sitzung gestreamt wurde, werde man im Präsidium sicherlich noch eine Feedbackrunde zum Thema machen, sagt Matthias Ebneter. Und er fügt an:

«Ich denke, dass in der Bevölkerung ein Interesse daran besteht. Bis jetzt habe ich persönlich jedenfalls positive Rückmeldungen erhalten.»

Bei der Wahl des Parlamentspräsidenten wurden die Stimmzettel aus der Urne gezählt.

Bild: Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Ähnlich äussert sich Jürg Grau, auch er spricht von positiven Rückmeldungen. Eine Durchführung auch im Normalbetrieb erachte er als sehr sinnvoll, weil die Arbeit des Parlaments damit einer breiteren Öffentlichkeit näher gebracht werden könne.

Jürg Grau, Herausgeber Gossau24.ch Bild: PD

«Die Stadt sieht das auch so und hat uns deshalb eingeladen, einen Vorschlag zu unterbreiten», so Grau. Ende Januar werde man diesen einreichen. Gossau24 könnte künftig also jede Sitzung des Gossauer Parlaments streamen. Die Gesamtkosten für die Übertragung mit drei Kameras würden sich pro Sitzung auf etwa 2500 Franken belaufen.

Der Gossauer Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann bestätigt auf Anfrage, dass er diesbezüglich erste informelle Gespräche mit Jürg Grau geführt habe. Drängen tut das Thema indes nicht. Die nächste Parlamentssitzung findet erst im Mai statt.

Braucht es ein elektronisches Abstimmungssystem?

Klar ist: Mit einem Livestream könnte mehr Transparenz geschaffen werden über die Verhandlungen des Stadtparlaments. Mehr Transparenz zu schaffen war auch ein Ziel von Pascal Fürer (SVP) und Matthias Ebneter, als sie Ende 2018 eine Motion einreichten für ein elektronisches Abstimmungssystem. Dieses hätte gezeigt, bei welchem Geschäft die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wie abgestimmt haben. Der Vorstoss wurde jedoch hauchdünn abgelehnt – mit Stichentscheid des Präsidenten.

Könnte der Livestream nun eine Alternative dafür sein? Ebneter ist skeptisch. Die Onlineübertragung habe eher die Funktion, dass Interessierte live mitverfolgen können, wie die Parlamentssitzung verlaufe und wer was sage, betont er. Und dies auch, ohne dafür in den Fürstenlandsaal kommen zu müssen. Ebneter sagt:

«Später nachzuvollziehen, wer wie abgestimmt hat, wäre wahrscheinlich mit der Videoanalyse auch möglich, jedoch ziemlich umständlich.»

Ein elektronisches Abstimmungssystem sei dafür die bessere Lösung.