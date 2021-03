«Büezer»-Beizen Schnipo im Restaurant statt Sandwich auf der Baustelle: In diesen Beizen kehren St.Galler Büezer ein Seit Montag dürfen Restaurants als Kantinen für Handwerker wieder öffnen: Vier Beispiele aus der Region rund um St.Gallen, wo Bauarbeiter, Förster, Gärtner und Monteure wieder drinnen Zmittag essen können. Sandro Büchler und Perrine Woodtli 04.03.2021, 18.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zmittag mit Abstand: Zwei Männer essen am Donnerstagmittag in der Wittenbacher «Büezer»-Beiz.

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Fünf Arbeiter sitzen einzeln am Fenster. «Hausabwarte, Schreiner und Gärtner kommen etwa», sagt Aurelio Lopez. Der Küchenchef der Trattoria Elba im Osten der Stadt St.Gallen empfängt Arbeiter zum Zmittag. Das Telefon schellt. «Eine Pizza Prosciutto – eine Margherita – liefern wir in 15 Minuten», sagt der 55-Jährige und legt den Hörer auf.

Aurelio Lopez, Küchenchef vom «Elba» im Heiligkreuz: «Es braucht noch etwas Anlaufzeit.»

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Der Familienbetrieb im Heiligkreuz ist seit Montag nicht nur eine Beiz für Büezer, sondern vor allem Take-away und Lieferdienst.

«Uns steht das Wasser bis zum Hals. Wir leben von unseren Stammgästen, die fleissig bestellen.»

Nur für die Arbeiter zu kochen, das würde sich nicht lohnen, sagt Lopez. «Doch wir sind froh um jeden Gast.» Fünf bis zehn Personen kommen laut Lopez pro Mittag. «Es braucht noch etwas Anlaufzeit, bis die Leute wissen, wo es was gibt.»

Ein warmes WC statt ein muffiges Toitoi

Er muss auf vieles Acht geben: Nur eine Person pro Tisch, eineinhalb Meter Abstand zur nächsten – auch wenn sie vom gleichen Betrieb sind und noch Minuten vorher quasi Hand in Hand miteinander gearbeitet haben. Auch auf der besonnten Terrasse dürfe niemand Platz nehmen. Bis 11 Uhr müssen sich die Arbeiter anmelden. Der Küchenchef muss registrieren, wer von wann bis wann dasitzt.

«Die Regeln sind sehr streng.»

Doch die Arbeiter seien froh, einkehren zu können. «Insbesondere jetzt, wo es draussen wieder kälter wird, schätzen sie eine warme Mahlzeit drinnen umso mehr.» Und bei Lopez kommt Währschaftes auf den Teller: Kalbsvoressen mit Polenta, Lachs-Tagliatelle oder Wurst-Käse-Salat. Dazu Suppe oder Salat inklusive Kaffee für 20 Franken.

Ein einsamer Arbeiter sitzt in der Pizzeria Elba in St. Gallen und geniesst sein Essen.

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021) Blick in die Menükarte: Neben allerei Pizzen gibt es Währschaftes. Bild: Sandro Büchler (3. März 2021) Wie bei einer Betriebskantine: Bestellt, gefasst und bezahlt werden muss an der Theke. Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021) Jeder Gast muss ein Formular ausfüllen, wann er gekommen und wann wieder gegangen ist. Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021) Zu Tisch: Herzlich Willkommen. Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021) Die Pizzeria und Trattoria Elba im Heiligkreuz bietet auch einen Lieferdienst und Angebote als Take-away an.

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021) «Wir leben aktuell vor allem von unseren Stammgästen, die fleissig bestellen», sagt Küchenchef Aurelio Lopez.

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Viele Arbeiter hätten es satt, draussen hocken zu müssen und bloss ein Sandwich von der Tankstelle zu verdrücken. Doch fast am wichtigsten sei das WC.

«Ein warmes stilles Örtchen ist einfach besser als ein windiges und muffiges Toitoi-Häuschen.»

Manch ein Arbeiter renne deshalb erst aufs WC, bevor er die Menukarte studiere.



Es ist Donnerstag, kurz vor Mittag. Im Restaurant Bäche in Wittenbach steht alles bereit. Die Tische sind gedeckt, in der Küche ist alles zubereitet für das Tagesmenu. Heute gibt’s Schnitzel nach Jägerart mit Gemüse und Nudeln. Jetzt müssen nur noch die Gäste kommen. Für heute haben sich vier Arbeiter angemeldet. Am Dienstag waren es zehn, am Mittwoch acht. Die meisten Gäste kommen vom Bau, einige von der nahegelegenen Migros-Grossbaustelle im Wittenbacher Zentrum.

Jeanine Zimmermann wirtet seit 2013 im Restaurant Bäche in Wittenbach. Arthur Gamsa (4. März 2021)

Das neue Angebot sei relativ gut angelaufen und werde geschätzt, sagt Jeanine Zimmermann. Die 37-Jährige führt die selbst ernannte Handwerkerbeiz seit über sieben Jahren. Platz hätte sie mit der Abstandsregel für zwölf Personen. Dass die Gäste alle an einem einzelnen Tisch sitzen müssen, verstehen laut der Wirtin viele nicht.

«Sie freuen sich zwar, dass sie wieder hier einkehren können. Sie finden es aber schade, dass sie nicht zusammensitzen können. Diese Regel kommt nicht so gut an.»

Auf dem Bau würden die Arbeiter schliesslich auch alle gemeinsam arbeiten. Wie die anderen Wirtinnen und Wirte muss auch Jeanine Zimmermann nachführen, bei welcher Firma ihre Gäste arbeiten. «Ich kann mir gut vorstellen, dass es mal eine Kontrolle gibt.»



Vor dem Restaurant Bäche in Wittenbach: Neben der Büezer-Beiz drinnen ist auch ein Essensverkaufsstand draussen.

Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Finanziell lohnt sich das Geschäft auch hier nicht. «Es ist ein Tropfen auf dem heissen Stein.» Für sie war dennoch klar, dass sie für die Arbeiter öffnen will – auch weil sie seit Mitte Februar Take-away anbietet und deshalb sowieso immer ein kleines Team in Einsatz ist. Das Take-away-Angebot laufe sehr gut. Zwischen 25 und 35 Essen würden jeden Tag verkauft.

Nun hofft Jeanine Zimmermann, dass auch mehr Arbeiter ins Restaurant Bäche zum Zmittag kommen. Einen Einfluss habe sicher das Wetter.

«Ich denke zudem, dass sich das Ganze noch etwas mehr herumsprechen muss. Diese neue Regelung kam ja sehr kurzfristig.»



Johannes Bachmann, Chef de Service und Coach für Arbeitsintegration im Restaurant Leonardo in St.Gallen: «Viele Arbeiter konnten sich in den vergangenen Wochen nur ungesund ernähren.» Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Die Probleme mit der Website kamen zum denkbar ungünstigsten Moment. «Als wir das Büezer-Angebot auf Montag aufschalten wollten, ist die Website abgestürzt», sagt Johannes Bachmann vom Restaurant Leonardo beim Leonhardspärkli in St.Gallen. Die Bau- und Handwerksfirmen müssen über die Website die Zahl der Personen, die im Lokal essen wollen, bis 11 Uhr schriftlich anmelden.

Blick in die Karte des Restaurants Leonardo. Bild: Sandro Büchler (4. März 2021)

Bachmann ist deshalb froh, dass die Website seit Mittwoch wieder funktioniert – und die ersten Arbeiter einkehren. «Dies ist gut für unser Integrationsprojekt für junge Flüchtlinge. So können sie wieder praktische Erfahrungen sammeln.»

Das «Leonardo» ist einerseits Restaurant, aber anderseits auch ein Projekt, das die berufliche Integration in der Gastronomie fördert. Elf Flüchtlinge – aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien etwa – absolvieren aktuell eine halbjährige Integrationsvorlehre. Acht in der Küche, drei im Service.

Eine richtige Pause einlegen können



Der 29-jährige Bachmann ist nicht nur ausgebildeter Chef de Service, sondern auch Coach für Arbeitsintegration. Er sagt, die Köche hätten immerhin für den Take-away den Kochlöffel schwingen können.

«Doch die Serviceangestellten konnten seit Dezember niemanden bedienen.»

Jetzt bietet das Restaurant zehn Plätze für Arbeiter an. Im Normalbetrieb ist es auf 64 Sitzplätze ausgelegt.

Das Restaurant Leonardo beim Leonhardspärkli in St.Gallen hat Platz für zehn Handwerker. Bild: Arthur Gamsa (4. März 2021)

Die ersten beiden Arbeiter am Mittwoch hätten sich ungemein über die servierten Tomaten und Spargeln gefreut, sagt Bachmann. «Denn sie haben sich in den vergangenen Wochen ungesund ernährt.» Nach Wochen nur mit Pizza oder Döner sei eine Abwechslung willkommen. Den Ausschlag, im «Leonardo» einzukehren, habe aber nicht das Essen gemacht.

«Sie können hier an einem anderen Ort sitzen. An einem Ort, wo sie nicht arbeiten, wo sie wirklich eine Pause haben.»

Denn sonst seien die Arbeiter über Mittag oft nur auf der Baustelle oder im Firmenauto gesessen.

Gestrahlt hätten sie, die Arbeiter, die diese Woche wieder bei ihr für den Zmittag einkehren durften, sagt Ursula «Uschi» Schär. Die 61-Jährige führt gemeinsam mit ihrem Mann Dedi Schär seit 2019 das Restaurant Ochsen in Rorschacherberg – und damit eine von mehreren Büezer-Beizen in der Region Rorschach. Auch sie freut sich, dass sie wenigstens für einige Gäste wieder öffnen darf.

«Gleichzeitig ärgert es mich, dass meine anderen Stammgäste nicht kommen dürfen.»

Wirtin Ursula Schär hat im Restaurant Ochsen in Rorschacherberg Platz für 16 Gäste. Arthur Gamsa (4. März 2021)

Ursula Schär bietet nun jeweils ein Mittagsmenü an. So liessen sich diese Woche unter anderem Bauarbeiter und Stromer beispielsweise Ghackets mit Hörnli oder «Schnipo» mit Salat und Suppe schmecken. Gut angelaufen sei das Mittagsgeschäft für Büezer bisher aber noch nicht, sagt Schär. Am Dienstag verkaufte sie drei Mittagsmenüs, am Mittwoch fünf und am Donnerstag vier.

Platz hätte sie für 16 Gäste. Aufgrund der Coronamassnahmen müssen die Gäste anderthalb Meter Abstand zueinander haben, weshalb sich bei ihr jeweils nur zwei Personen an einen Tisch setzen könnten.

Der «Ochsen». Arthur Gamsa (4. März 2021)

Finanziell lohne sich das natürlich nicht, sagt die Wirtin. Trotzdem bleibe sie positiv gestimmt. Sie glaubt, dass mehr Gäste kommen, wenn das Wetter umschlägt.

«Momentan bleiben viele vielleicht noch gerne draussen. Wenn es regnet, sieht das anders aus.»



Dass Ursula Schär den «Ochsen» als sogenannte Betriebskantine öffnen darf, bringt nebst den schon lange vorhandenen Hygienemassnahmen auch einen administrativen Aufwand mit sich.

Bis 10 Uhr können die Arbeitgeber ihre Arbeiter bei Ursula Schär für den Zmittag anmelden. Arthur Gamsa (4. März 2021)

Nebst den Kontaktdaten muss sie auch eine Liste führen, die nachweist, dass nur jene Berufsleute bei ihr eingekehrt sind, denen es auch erlaubt ist. Schär bezweifelt aber, dass das geprüft wird. Trotzdem: «Die Arbeiter müssen jedes Mal einen Zettel mit allen Angaben ausfüllen. Auch wenn sie es nicht immer nachvollziehen können.»