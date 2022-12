Budgetdebatte Gossauer Stadtrat muss 2024 kleinere Partybrötchen backen: Stadtparlament genehmigt Budgets, kürzt Kredit fürs Stadtjubiläum aber um die Hälfte Das Stadtparlament hat die Budgets 2023 der Stadtwerke und des städtischen Haushalts genehmigt. Zugestimmt hat es zudem dem Kredit für das Stadtjubiläum 2024. Das Parlament kürzte dem Stadtrat das Budget jedoch von 2,4 auf neu 1,2 Millionen Franken. Perrine Woodtli 07.12.2022, 17.04 Uhr

Das Gossauer Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Am Dienstag hat sich das Gossauer Stadtparlament zum letzten Mal in diesem Jahr getroffen. Sechsmal kamen die 30 Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker 2022 zusammen, um zu debattieren und zu entscheiden – insgesamt 650 Minuten lang. Während sich in Katar die Schweizer Fussballnationalmannschaft ein Duell mit Portugal lieferte, beriet das Parlament unter anderem über die Budgets 2023 sowie den Kredit für das Stadtjubiläum 2024. Zwei Parlamentarier erschienen im Fussballtrikot.

Diskutiert wurde am Dienstag unter anderem über die Teuerung. Die vom Stadtrat im Herbst verabschiedeten Budgets enthalten 0,8 Prozent der Lohnsumme für Lohnanpassungen, aber keinen Teuerungsausgleich. Der Stadtrat beantragte für das städtische Personal nun einen Ausgleich von 1,7 Prozent. Der Rat folge hierbei dem Vorschlag des Kantons, erklärte Stadtpräsident Wolfgang Giella.

Der SP-Fraktion ging das zu wenig weit: Sie beantragte eine Erhöhung der Besoldung um insgesamt 3,1 Prozent, inklusive eines Teuerungsausgleichs von 2 Prozent. Die Flig hatte nochmals andere Pläne. Sie schlug wie der Stadtrat ebenfalls eine Anpassung von insgesamt 2,5 Prozent für Lohnanpassungen und Teuerungsausgleich vor, dabei allerdings nur einen Teuerungsausgleich von 1 Prozent.

FDP und Mitte unterstützten den Antrag des Stadtrats. Die SVP stellte sich hinter jenen der Flig. Das Rennen machte schliesslich der Antrag der Flig: Das Parlament genehmigte Lohnanpassungen von 1,5 Prozent sowie einen Teuerungsausgleich von 1 Prozent.

Florian Kobler (SP) führte als Parlamentspräsident durch die Sitzung. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

An der letzten Parlamentssitzung des Jahres standen wie üblich die Budgets 2023 der Stadtwerke und des städtischen Haushaltes an. Die Stadtwerke budgetieren einen Betriebsertrag von 51,2 Millionen Franken, ein operatives Ergebnis von 3,5 Millionen Franken und einen Ertragsüberschuss von 243’750 Franken. In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von 12 Millionen Franken vorgesehen.

Im Stadthaushalt ist ein positives Gesamtergebnis von 658’000 Franken veranschlagt. Das operative Ergebnis von minus 4,4 Millionen kann durch einen Bezug von 4,76 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve aufgefangen werden. In der Investitionsrechnung sind steuerfinanzierte Nettoinvestitionen von 18,8 Millionen Franken enthalten.

Die Parteien kritisierten erneut den steigenden Kernaufwand und das strukturelle Defizit. «Die Stadt wird also auch 2023 wieder von der eigenen Substanz zehren und nachfolgenden Generationen einen schwächeren Finanzhaushalt hinterlassen», sagte etwa Matthias Ebneter (Flig). Trotz einzelner Kritikpunkte sprachen sich Mitte, FDP, Flig, SP sowie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) mehrheitlich für das Budget aus.

Markus Rosenberger, SVP-Stadtparlamentarier. PD

Nicht so die SVP. Man habe das Budget des städtischen Haushalts mit dem steigenden Kernaufwand und dem erneuten Minus beim operativen Ergebnis zähneknirschend und konsterniert zur Kenntnis genommen, sagte Fraktionspräsident Markus Rosenberger. Exkurse brächten heute aber nichts:

«Unsere Warnungen und Inputs zu diesen Themen wurden in den vergangenen Jahren gekonnt ignoriert.»

Die SVP-Fraktion habe bezüglich des Budgets ein sehr mulmiges Gefühl und erwarte 2023 ein noch schlechteres operatives Ergebnis aufgrund der angespannten Weltlage, sagte Rosenberger und erwähnte unter anderem die steigenden Baukosten. «Die SVP wird das Budget daher geschlossen ablehnen.»

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Benjamin Manser

Wolfgang Giella entgegnete, dass das Budget 2023 auf speziellen Grundlagen basiere. Coronapandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise – es sei schwierig gewesen, verlässlich zu planen. Der Stadtrat habe jedoch realistisch budgetiert. «Ich bin optimistisch, was die Entwicklung des Finanzhaushalts anbelangt, und Sie dürfen mich 2023 gerne zitieren, Herr Rosenberger.»

Das Parlament genehmigte die Budgets schliesslich.

Die GPK stellte zwei Anträge. Sie schlug vor, dass für die im Budget vorgesehene Anschaffung einer elektronischen Abstimmungsanlage sowie für den Ersatz der interaktiven Wandtafeln in den Schulhäusern Othmar und Hirschberg separate Abstimmungsvorlagen ausgearbeitet werden. Das Parlament stimmte beiden Anträgen zu.

Elmar Hardegger, Mitte-Stadtparlamentarier. PD

Die GPK wollte zudem beantragen, dass Geschäfte ab einer gewissen Summe künftig als separate Vorlage im Parlament beraten werden. Es sei unbefriedigend, dass die Stadt heute keine Richtlinien kenne für die Beurteilung, welche Geschäfte im Parlament landen und welche nicht. Da man aber im Vorfeld der Sitzung erfahren habe, dass dafür die Gemeindeordnung angepasst werden müsste, habe man den Antrag zurückgezogen. «Wir werden die Thematik weiterverfolgen», sagte GPK-Präsident Elmar Hardegger (Mitte).

2024 wird in Gossau gefeiert. Anlass ist der 1200. Geburtstag der Stadt. Der Stadtrat beantragte einen Kredit von 2,4 Millionen Franken für 16 Projekte im Jubiläumsjahr. Die vorberatende Kommission (VBK) unter dem Vorsitz von Werner Bischofberger (SP) kürzte den Kredit um die Hälfte zusammen und beantragte neu 1,2 Millionen Franken für 14 Projekte. Diesen Betrag erachte die VBK als tragbar, sagte Bischofberger.

Das kleinere Budget kam im Fürstenlandsaal gut an. Für ihn sei der Kredit von 2,4 Millionen Franken klar zu hoch, sagte Gallus Hälg (SVP). «Auch vor dem Hintergrund, dass 2023 und 2024 einige Gossauerinnen und Gossauer den Gürtel enger schnallen müssen.»

Markus Meister, Flig-Stadtparlamentarier. PD

Markus Meister (Flig) fand, dass sich die Vorschläge des Stadtrats wie ein Sieben-Gänge-Menu in einem «Gault-Millau»-Restaurant lesen. Entsprechend sei der Preis für das Jubiläum sehr hoch. Die VBK habe sich nun richtigerweise für ein «kleines, aber feines Menu» entschieden:

«Denn auch eine Bratwurst mit gemischtem Salat schmeckt vielen und ist zudem bezahlbar.»

Auch die Mitte unterstützte den Antrag der VBK. «Feiern ja, aber in vernünftigem Rahmen», sagte Roger Pfister. Das Parlament genehmigte den Antrag der VBK schliesslich deutlich.

5400 Quadratmeter gross ist das Grundstück an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse. Die Mettler2Invest AG plant auf der stadteigenen Parzelle zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser aus Holz mit 37 Wohneinheiten. Die Stadt wird das Land für 100 Jahre im Baurecht zur Verfügung stellen und dafür jährlich mindestens knapp 134’000 Franken Baurechtszins einnehmen. Das Stadtparlament genehmigte den Baurechtsvertrag.

Das Grundstück befindet sich im Norden von Gossau an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse (rechts unten im Bild). Bild: Ralph Ribi (29. Mai 2020)

Mit der Dezembersitzung verabschiedeten sich mit Norbert Hug (Mitte), Ruth Schäfler (FDP) und Gallus Hälg (SVP) gleich drei langjährige Mitglieder aus dem Stadtparlament. Gallus Hälg hatte in seiner letzten Sitzung noch einen Wunsch. Der SVPler sitzt seit kurzem im Kantonsrat. «Trotz meiner Parlamentserfahrung war ich überrascht, wie es dort zu- und hergeht, wie dort diskutiert wird», sagte er. In Gossau genehmige das Parlament oft einfach die Anträge des Stadtrats ohne Anpassungen.

Gallus Hälg (SVP) tritt aus dem Gossauer Stadtparlament zurück. PD

«Dabei ist es unsere Aufgabe, kritisch hinzuschauen.»

Man müsse sich so nicht wundern, wieso manche Personen die Daseinsberechtigung des Parlaments hinterfragen. «Verglichen mit dem Parlament in Wil und St.Gallen, ist das Gossauer Stadtparlament aktuell eine Weichspülvariante.» Er wünsche sich, dass die Parlamentsmitglieder wieder mehr Verantwortung übernehmen.