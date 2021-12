Budget: Die Ausgaben 2022 der Stadt St.Gallen nach Funktionen

Budget Lehrerlöhne, Polizei und Sozialhilfe: So gibt die Stadt St.Gallen 2022 ihr Geld aus Für 2022 will die Stadt St.Gallen rund 610,1 Millionen Franken ausgeben. Ein Blick auf das Budget zeigt: Der grösste Brocken ist die Bildung – das ist aber nicht der einzige. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Die Ausgaben für Bildung betragen 2022 rund 170,8 Millionen Franken. Bild: Arthur Gamsa

Am Dienstag berät das Stadtparlament das Budget 2022. Abänderungsanträge sind garantiert. Die grossen Posten werden sich aber im Grossen und Ganzen nicht verändern. Das zeigt alleine schon der Blick auf die Dimensionen: Die Stadt St.Gallen sieht für 2022 Ausgaben von 610,1 Millionen Franken und Erträge von 585,1 Millionen Franken vor. Daraus ergibt sich bei einem Steuerfuss von 141 Prozent ein Defizit von 25 Millionen in der Laufenden Rechnung.

Bei allen folgenden Zahlen ist zu beachten: Die internen Aufwände von rund 70,1 Millionen Franken sind hier mitverrechnet, obwohl sie auf der Ertragsseite wieder reinkommen. Das führt zum Teil zu leichten Verzerrungen, vor allem im Bereich Verkehr. Ausserdem wurde mit gerundeten Beträgen gearbeitet, was Abweichungen verursacht.

Wichtig für die Betrachtung der Zahlen Das Budget einer Gemeinde kann auf verschiedene Weisen betrachtet werden. Mit der funktionalen Gliederung, die sich nach einer statistischen Definition des Bundes richtet, werden Aufwände und Erträge einer Aufgabe zugewiesen. Das gibt Auskunft darüber, für welche öffentliche Aufgabe wie viel Geld verwendet wird. Die Stadt verwendet für die offizielle Darstellung ihrer Rechnung die institutionelle Gliederung. Hier werden die Beträge nach Direktionen gegliedert. Für diese Auswertung wurde die funktionale Gliederung verwendet. Danach wurden pro Funktion alle Aufwände zusammengezählt. Wichtig bei der Zahlenbetrachtung ist: Die Stadt verwendet mit Budget 2022 neu ein neues Rechnungslegungsmodell. Dadurch hat sich die Praxis bei den Abschreibungen geändert, aber auch die Funktionsbezeichnungen wurden neu gesetzt. Für den Vergleich mit 2011 und 2016 wurden die Bezeichnungen des Budget 2022 daher wieder zurück geändert. In den Unterpunkten sind Vergleiche durch die Umstellung grösstenteils nicht mehr möglich, auch weil sich ihre Zusammensetzung geändert hat. (mha)

Der Vergleich mit den Budgets von 2011 und 2016 zeigt, wie sie sich die grossen Posten verändern. Auffallend ist, dass die Aufwände in Bereich Finanzen sinken und von 2016 auf 2022 richtiggehend einbrechen.

Dieser Einbruch hängt hauptsächlich mit dem neuen Rechnungslegungsmodell des Kantons (RMSG) zusammen. In den Finanzen waren bisher die Abschreibungen zusammengefasst. Nach RMSG werden sie auf die Bereiche verteilt, die Abschreibungen etwa für Tiefbauten werden dem Bereich Verkehr zugeordnet. Dadurch sanken die Aufwände in den Finanzen um zirka 23 Millionen. Ausserdem wurde das Schuldenvolumen zwar erhöht, die Zinsen auf Fremdkapital sind aber gesunken.

In der Bildung entstehen mit rund 170,8 Millionen Franken die meisten Ausgaben. Auch zeigt sich, dass die Aufwände hier zunehmen, der Sprung von 2016 auf 2022 ist deutlich. Kostentreiber sind die steigenden Schülerzahlen und der grösste Posten in der Bildung ist der Lohnaufwand. In der Bildung stecken ausserdem die Kosten für die Tagesbetreuung (12,3 Millionen Franken).

Die leicht steigende Bevölkerungszahl spiegelt sich im Punkt Umwelt und Raumordnung. Mehr Leute bedeuten mehr Abfall und mehr Abwasser. Ausserdem wurde hier in den vergangenen Jahren ausgebaut, um auch Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser filtern zu können.

Die Ausgaben im Verkehr sind auf 2022 hingegen gesunken. Der Grund hier ist Corona. Der Kanton reduziert seine Einlage in die ÖV-Infrastrukturfonds. Dadurch sinken auch die Beträge der Stadt.

Dass die Ausgaben in Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung sinken, ist hingegen ein statistischer Effekt durch die Umstellung auf RMSG. Hier sind alle zentralen Dienste zusammengefasst, also die Stabstellen der Stadt sowie Querschnittsämter wie Kommunikation oder Personaldienste.

Der Bereich Volkswirtschaft enthält vor allem die Ausgaben für Brennstoffe und Energie. Darunter fallen die Ausgaben für die Heizungen, den Diesel oder das Benzin für die Fahrzeuge sowie für die Elektrizität von den St.Galler Stadtwerken.

Die Ausgaben für die Gesundheit machen wie jene für Kultur und Freizeit nur rund 5 Prozent am Gesamtaufwand aus. Bemerkenswert ist auch, dass die Ausgaben seit 2016 um rund einen Drittel zugenommen haben.

Michael Urech, Leiter Finanzen, erklärt dies mit den Abschreibungen, die mit dem neuen Rechnungsmodell in den Bereich Gesundheit verschoben wurden. Die Abschreibungen entstanden durch den Ausbau von Alters- und Pflegeheimen, der in den vergangenen Jahren erfolgt ist und an dem sich die Stadt finanziell beteiligt hat.

Für den Anstieg von 2011 auf 2016 ist laut Urech ausserdem die Restkostenfinanzierung der Pflege verantwortlich; überhaupt ist sie der Kostentreiber im Posten Gesundheit. Gemeinden müssen die Pflegekosten decken, die noch offen sind nach Zahlungen durch die Krankenkasse und die versicherte Person.

In den 37,4 Millionen Franken für Kultur und Freizeit sind vor allem die Ausgaben für die Grün- und Sportanlagen enthalten. Diese sind im Unterpunkt Sport und Freizeit versteckt und machen mit 22,04 Millionen Franken über die Hälfte der Aufwände aus. Die meisten Ausgaben fallen hier für den Unterhalt der Sport- und Badeanlagen an.

Der zweitgrösste Unterpunkt «Kultur, übrige» enthält unter anderem die Kosten für den Botanischen Garten, die Stadtbibliothek und die Kulturförderung. Rund 9,4 Millionen von den 13,3 Millionen sind Gelder für diverse Institutionen und Anlässe. Hier zu finden sind unter anderem die Stiftsbibliothek, das Kinderfest, das St.Galler Fest aber auch die Beiträge an Konzert und Theater St.Gallen, das Kinok oder auch die Kellerbühne.

63,8 Millionen Franken kostet die Öffentliche Sicherheit. Der grösste Teil der Aufwände fällt bei der Polizei an: 25,5 Millionen Franken. Das entspricht 40 Prozent dieses Postens. Die Ausgaben für die Polizei sind im Unterpunkt Öffentliche Sicherheit enthalten, der zudem die Ausgaben für die Verkehrssicherheit umfasst.

Der hohe Anteil von 40 Prozent sei vor allem bei einer Stadt üblich, sagt Urech. In den vergangenen Jahren sind die Ausgaben gestiegen, weil die Polizei mehr Personal erhalten hat.

Rund 17,7 Millionen Franken kostet die Feuerwehr. 12,9 Millionen fliessen ins Allgemeine Rechtswesen, womit etwa die Ombudsstelle, das Betreibungsamt oder das Grundbuchamt gemeint sind. Und in den rund 1,5 Millionen Franken für Verteidigung stecken natürlich keine Kampfjets, sondern die Gelder für den Zivilschutz.

Nach der Bildung fallen in der Sozialen Wohlfahrt die meisten Ausgaben an: rund 110,8 Millionen Franken sind es 2022. Und auch hier sind die Kosten seit 2016 deutlich gestiegen. Der grösste Posten bilden die Sozialhilfe und das Asylwesen, was üblich ist für eine Stadt. Die Kosten machen über zwei Drittel der gesamten Ausgaben in der Sozialen Wohlfahrt aus.

Ein Grund: Die Sozialhilfe betreut mehr Leute, gleichzeitig werden die Fälle immer komplizierter, wie Michael Urech, Leiter Finanzen, sagt. Ausserdem ist in der Sozialen Wohlfahrt neu die Kesb enthalten. «Die Zahlen zeigen, dass der Bereich eine grosse Bedeutung hat.»

