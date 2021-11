Buch Ein Würger, zwei Morde und Asche von 40 Menschen: Das alles geschieht in Théo Buffs drittem St.Galler Krimi Als Historiker hat er sich stets an Fakten halten müssen, nun lebt Théo Buff seine Fantasie in Krimis aus. Soeben ist der dritte Band erschienen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Théo Buff an einem der Schauplätze des Buches: Das Gebiet rund um den Tröckneturm. Nach dem Zentrum und dem Osten ist diesmal der Westen St.Gallens dran. Bild: Andri Vöhringer

Im Lokal Alt St.Gallen würgt ein Mann mit roter Krawatte den Wirt, die Guillotine fällt von der Decke, Blut spritzt herum. Kunstblut zwar nur, wie sich später herausstellt. Aber dennoch ein heftiger Anfang für ein Buch. Es ist die erste Szene in Théo Buffs drittem Krimi. «Zwischenwelten. Mord in Sankt Gallen und andere Geschichten» lautet der Titel.

Das «Alt St.Gallen» gibt es tatsächlich. «Ich mag die Bar, aber sie ist nicht mein Stammlokal», sagt der 65-jährige Buff. Die Guillotine gibt es auch. Nur steht sie hinter Glas und kann nicht von der Decke fallen wie im Buch. Wie kommt ein Historiker und ehemaliger Mitarbeiter der städtischen Bauverwaltung auf solche Ideen? «Sie entstehen einfach.» Manchmal ist es eine Nachrichtenmeldung, manchmal ist es eine Alltagsbeobachtung im Bus, manchmal sind es Gedanken, ausgetüftelt mit seinen Ideenstiftern, die ihn unterstützen. Alles schreibt Théo Buff in ein Büchlein, das er bei sich trägt.

Abschweifen als Passion

Schreiben bereitet Buff seit jeher Spass. Dennoch absolviert er zunächst eine Lehre als Lebensmittelverkäufer, dann erst die Zweitwegmatura und das Studium in Geschichte und Politik in Bern. Später verfasst er als Historiker Sachbücher, als Bausekretär-Stellvertreter politische Vorlagen und Protokolle, seit 2018 auch Krimis. Er sagt:

«Ich muss aufpassen, dass ich bei den historischen Details nicht abschweife. Abschweifen in den Geschichten hingegen ist meine Passion. Man mag es oder nicht.»

Als Historiker und Bausekretär-Stellvertreter habe er sich stets an Fakten halten müssen, jetzt, in seinen Büchern, könne er seine Fantasie ausleben. «Sie macht das Leben bunt und lebendig. Man geht auf Reise und kommt an einem völlig anderen Ort an. Muss nur noch der Leser mitkommen.»

Zuerst sei da nicht der Krimi. «Zuerst sind da diese Geschichten.» Jene über Katzen und warum in Königskuchen keine Königinnen stecken, über Gender- und Rassismusdebatten, über Neujahrstage und die damit verbundenen oberflächlichen Glückwünsche, über Sterbebegleitung und Corona. Im Buch ist zu lesen:

«Dieses Jahr fällt vieles aus, dachte Häfeli. Nur der Schluckdown nicht, oder hiess es nun Lockdown, Slowdown oder Shutdown. Snowdown oder Flockdown, mit Frau Holles gnädiger Unterstützung? Anyway.»

Er möge Wortspiele, er möge Witz, sagt Buff. Einen Coronakrimi habe er nicht schreiben wollen. Ganz ohne Anspielungen ging es aber nicht. Und so überlegt sich Max Kraienbühl, Häfelis Stellvertreter, seinen Kater Coronito zu taufen. Letztlich heisst das Tier doch Napoleon. Solche Geschichten und Krimistränge webe er dann zusammen, hoble und stelle um, immer und immer wieder. «Am strengsten sind die Korrekturen», sagt Buff.

Menschenasche und ein ominöser Schlüssel

Als müsste der dritte und letzte Teil der Trilogie der krönende Abschluss sein, werden in diesem Buch mehr Tote gefunden als in den vorhergehenden Ausgaben. «Dabei geschehen nur zwei Morde, einer beim ehemaligen Wasserturm der Lokremise, einer an der Sitter», betont Buff. In der Kapelle neben dem Tröckneturm wird ein Ehepaar tot aufgefunden, das (freiwillig?) mit Gift aus dem Leben geschieden ist.

Wo einst Tücher nach dem Färben in langen Bahnen zum Trocknen aufgehängt waren und heute Anlässe, Feste und Hochzeiten stattfinden, graben in Buffs Buch Menschen Skelette aus. Kommissar Häfeli und sein Helfer finden zudem Kübel mit Asche. Menschenasche. Und was war noch einmal mit dem Würger vom Anfang? Wozu verschafft ihm sein ominöser Schlüssel Zutritt? Zu Gängen unter der Grabenhalle?

Buff kennt die Stadt besser als viele andere. Immer wieder wählt er als Schauplatz bekannte Orte, diesmal im Westen der Stadt. Der erste Krimi spielte im Zentrum, der zweite im Osten, wo Buff wohnt. Nun ist ein anderer Stadtteil an der Reihe. Er kennt gescheiterte Stadtprojekte und verwebt sie – etwa die Barcelona-Rambla an der Poststrasse –, er kennt die Protagonisten der Stadtpolitik.

«Ich will niemanden verletzen. Es gibt die Personen aus dem Buch nicht in Wirklichkeit. Ich hatte 27 wunderbare, schöne Jahre bei der Stadtverwaltung.»

Und doch liest es sich manchmal wie eine leise Kritik. Den ehemaligen Mohrenball benennt Buff zum Thorenball um, Einlass nur mit Politikermaske. Wenn der Stadtrat «Warten auf Godot» in der Kellerbühne aufführt, um mit den Eintrittsgeldern das Budget aufzubessern, so könnte auch das als Beanstandung gewertet werden. «Ist es nicht.» Buff lacht.

Er sagt ebenfalls «Chabis» und mag Katzen

«Chabis», ein Wort, dem man auf fast jeder Seite begegnet.

«Das Lieblingswort von Kommissar Häfeli. Auch ich verwende es. Man kann nun aber nicht darauf schliessen, dass er ich ist.»

Natürlich finde man autobiografische Einzelheiten in dem Werk. Welche, behält er lieber für sich. Wie Häfeli mag auch Buff Katzen, zeigt sich im Verlauf des Gesprächs. «Sehr sogar.»

Nicht nur mehr Tote, wohl auch mehr Erotik kommt in «Zwischenwelten» im Vergleich zu Teil eins und zwei vor. Häfelis Frau sucht an einem Tangokurs in Amsterdam Freiheit und Selbstverwirklichung, er verliebt sich in eine Mitarbeiterin. Am Fasnachtsball kommen sie zusammen. Fast hätte ihm auch die Verwalterin des Tröckneturms den Kopf verdreht. Sex sells? Buff verneint: «Ich schreibe einfach gerne darüber.» Das Buch erscheint im Eigenverlag, 200 Exemplare hat er bestellt, hofft aber, dass sich mehr verkaufen. 700, wie vom beliebtesten ersten Teil «Endzeitzauber».

231 Seiten in nur einem Jahr hat Buff geschrieben. Seine liebste Passage: Die Unterhaltung zwischen Kommissar Häfeli und der Gerichtsmedizinerin.

«Sie trinken Wein und reden über den Tod. Wo hört das Leben auf? Wo beginnt das Ende vom Ende?»

Plötzlich ist Buff ganz ernst. Wird er das Schreiben vermissen? Entsteht vielleicht eine Trilogie mit vier Bänden? Er weiss es nicht. «War schön, aber auch ganz schön viel Arbeit», sagt er. Ihm werde es auch ohne Buchprojekt nicht langweilig. Er sitze gerne im Garten oder im Wald, beobachte, lese und spiele gerne, ziehe Kerzen, treffe Kollegen.

Kommissar Häfeli wird am Ende mit einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert. Überlebt er? Alles offen, alles möglich. Für Häfeli und Buff.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 18. November, 18 Uhr, im grossen Musiksaal des Kirchhoferhauses statt. Zutritt nur mit Zertifikat. Die Bücher sind im Buchhandel oder beim Autor erhältlich. www.theobuff.ch