Porträt «Bring Farbe in den Coronaalltag»: Diese Gossauerin schneidert farbenfrohe Hygienemasken aus Baumwollstoff Lehrerin, Konditorin-Confiseurin, Sozialpädagogin: Ihr beruflicher Weg hat Christine Amstutz schon an viele Orte geführt. Heute führt die Gossauerin ihr eigenes Modelabel und bringt Farbe in den Coronaalltag. Herbert Bosshart 14.05.2020, 05.00 Uhr

Pink mit Zebras: Die Unterhosen von Christine Amstutz sind farbenfroh und auffällig. Angefertigt werden sie in ihrem Atelier in Gossau. Ralph Ribi

Ein Stück bunter Baumwolljersey, ein Stück weisses Baumwolltuch, zwei Gummibänder, acht Nähte und rund zehn Minuten Arbeit an der Nähmaschine – fertig ist der textile, waschbare und deshalb vielfach verwendbare Coronamundschutz «Made in Gossau». Dass Christine Amstutz in ihrem Atelier in ihrer Wohnung an der Ringstrasse in Gossau solche individuellen und waschbaren Hygienemasken produziert und über ihren Onlineshop www.undis.eu vertreibt, hat sich eher zufällig ergeben.

Weil in Österreich seit einiger Zeit die Maskentragpflicht gilt, hat ihr Sohn Dennis, der an der Technischen Universität in Wien Ingenieurwesen studiert, sie gebeten, für ihn und seine Freunde solche Masken zu nähen. Die Schneiderin tat, wie gewünscht. Die bunten Masken fanden Gefallen und schon kamen die nächsten Bestellungen. Bislang wurden bereits gegen 1500 Gossauer Masken ausgeliefert.

Zuerst nur für Kinder und Enkel

Zum eigenen Onlineshop, den sie von zu Hause aus betreibt, brachte Christine Amstutz ein Schicksalsschlag. Vor vier Jahren erkrankte die dreifache Mutter und mittlerweile auch dreifache Grossmutter an Lymphdrüsenkrebs. «Die Diagnose war ein Schock für mich und die ganze Familie», sagt Christine Amstutz.

«Die Behandlung mit Chemotherapie und eigenen Stammzellen war eine echte Tortur.»

Seit Sommer 2017 ist Christine Amstutz gesund, soweit das bei einer als unheilbar geltenden Krankheit überhaupt möglich ist. Sie ist im Augenblick krebsfrei, ihr Immunsystem aber ist stark angeschlagen. Amstutz ist deshalb höchst anfällig auf Erkältungen und Infektionen und zählt in doppelter Hinsicht zur Risikogruppe während der Coronapandemie.

Zuerst Boxershorts geschneidert, dann Masken

Ihren Lebensmut hat die heute 62-Jährige jedoch nicht verloren. Und still sitzen kann Christine Amstutz auch nicht. Schon kurz nach ihrer Genesung setzte sie sich an die Nähmaschine und begann für ihren Mann, ihre Kinder und Enkel sowie für Bekannte bunte Boxershorts aus Baumwolljersey zu schneidern. Weil Unterhosen im Dialekt der gebürtigen Aargauerin eben «Undis» heissen, war der Weg zum gleichnamigen Label nicht weit. Nachdem der jüngere Sohn die Website www.undis.eu gestaltet hatte, nahm das Geschäft mit den bunten Boxershorts für Frauen, Männer und Jugendliche Fahrt auf.

«Aus aktuellem Anlass» hat Amstutz das Sortiment um die farbenfrohen Hygienemasken, unter dem Motto «Bring Farbe in den Coronaalltag», erweitert. Undis und Masken vertreibt Christine Amstutz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

«Wir verkaufen praktisch zum Selbstkostenpreis und liefern per Post.»

Undis kosten pro Stück 16 Franken für Erwachsene und zehn Franken für Kinder, Masken sechs Franken.

Im Sortiment von «Undis» befinden sich derzeit nicht nur Unterhosen, sondern auch bunte Mundschutzmasken. Ralph Ribi

Ausbildung und Berufsleben gleichen Patchworkteppich

Aufgewachsen ist Christine Amstutz im aargauischen Suhr. Ihre Ausbildung und ihr Berufsleben gleichen einem Patchworkteppich. Nach der Sekundarschule besuchte Christine Amstutz das Lehrerseminar. Bevor sie 1981 eine erste Anstellung als Primarlehrerin annahm, absolvierte sie zunächst eine Lehre als Konditorin-Confiseurin. Als gelernte Lehrerin musste sie in der Gewerbeschule nur die berufsspezifischen Fächer besuchen. Die freie Zeit nutzte sie, um an der Gewerbeschule Mathematik zu unterrichten. Damit war Christine Amstutz an der Gewerbeschule gleichzeitig Lehrerin und Schülerin.

Ab 1983 unterrichtete sie dann als Mittelstufenlehrerin, bevor sie 1985 Paul Amstutz heiratete und eine Ausbildung zur Therapeutin für Legasthenie und Dyskalkulie absolvierte. Während der zehnjährigen «Mutterphase» nach den Geburten ihrer Kinder Lisa, Alain und Dennis arbeitete sie nebenbei als Therapeutin. 1995 zog die Familie nach Gossau.

Weil sie immer gerne geschneidert habe, nutzte Amstutz dem Umzug in die textilaffine Ostschweiz zur Vertiefung ihres Hobbys und schrieb sich an der Textilfachschule in St.Gallen für einen Kurs als Schnitttechnikerin ein. Zwar gab sie immer noch Legasthenie-Unterricht. Doch schon bald war sie an der Textilfachschule als Lehrerin tätig und absolvierte die Lehrabschlussprüfung als Schneiderin. Doch damit noch nicht genug: Amstutz liess sich zu Sozialpädagogin ausbilden und arbeitete unter anderem in der Dreischiibe St.Gallen, die Menschen mit psychischer Beeinträchtigung einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bietet, und bis 2011 beim HPV Rorschach, wo sie das Textilatelier leitete.

Neustart mit Unterhosen

Irgendwann hatte sie genug von der Arbeit im sozialen Bereich. «Ich wollte wieder arbeiten und weniger diskutieren», sagt Amstutz. Sie wechselte zur St.Galler Bekleidungsfirma The Swiss Label, wo sie für die Schnitte und die Produktion verantwortlich war. Dann kam der Krebs und sorgte für eine erneute Wende.

«Ich hätte nie gedacht, wie eine solche Krankheit das Leben verändern kann», stellt Amstutz im Nachhinein fest. «In den langen Monaten mit den anstrengenden Therapien ist unsere Familie nochmals enger zusammengerückt.» Sie habe zudem gelernt, das Leben zu geniessen.

«Ich lebe heute viel bewusster. Und weil ich schmerzhaft feststellen musste, dass mein Leben endlich ist, plane ich nicht mehr gross, sondern leben aus dem Tag heraus.»

Und so sei ihr Neustart mit den Undis nicht als Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu werten, sondern als Befreiungsschlag. «Undis ist mein Hobby und ist zu einem Familienprojekt geworden, an dem meine ganze Familie mitwirkt.»