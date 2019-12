Brand in Uzwil: Sieben Personen im Spital +++ Mehrere 100'000 Franken Schaden +++ Lösten Raucherwaren das Feuer aus? Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Uzwil ein Feuer ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, sieben Personen mussten ins Spital gebracht werden. Einige der Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Aktualisiert 27.12.2019, 09.45 Uhr

In Uzwil hat am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Bilder: BRK News

(evw) Am Donnerstagabend um kurz nach 20.30 Uhr hat in Uzwil ein Mehrfamilienhaus gebrannt. In dem Haus waren insgesamt zwölf Wohnungen, der Brand brach in der Dachgeschosswohnung aus.