Brand in Uzwil – mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Uzwil ein Feuer ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, Verletzte gibt es keine. Einige der Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. 27.12.2019, 08.16 Uhr

In Uzwil hat am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Bilder: BRK News

(evw) Am Donnerstagabend hat in Uzwil ein Mehrfamilienhaus gebrannt. In dem Haus waren insgesamt zwölf Wohnungen, der Brand brach in der obersten Wohnung aus.