Brand Am Tag nach dem Feuer in Rorschach: An der Löwenstrasse zeigt sich ein Bild der Zerstörung – und die Bevölkerung zeigt Herz Das Ausmass der Feuers an der Löwenstrasse in Rorschach ist verheerend. Elf Personen haben ihr Zuhause verloren. Die Solidarität in der Hafenstadt ist gross. Linda Müntener 12.02.2021, 17.27 Uhr

Die Zerstörung von oben: Vom Mehrfamilienhaus an der Löwenstrasse ist nicht mehr viel übrig geblieben.



Bild: Arthur Gamsa

Im obersten Stock, zwischen Schutt und Asche, neben Holzspänen und abstehenden Kabeln hängen an einem Kleiderhaken eine Jacke, eine Tasche und ein Schal. Es sind Erinnerungen daran, dass hier bis vor zwei Tagen jemand gewohnt hat. Jemand, der jetzt ohne Zuhause ist. Jemand, der an einem einzigen Tag alles verloren hat. Das Feuer an der Löwenstrasse 8 hat die Wohnungen und das Schuhgeschäft im Erdgeschoss komplett zerstört. Am Tag nach dem Brand wird dessen ganzes Ausmass schmerzlich sichtbar.

Letzte Erinnerungen daran, dass dies einmal ein Zuhause war.



Bild: Arthur Gamsa

Freitagmorgen, der Rauch beisst in der Nase. Die Löwenstrasse ist wieder befahrbar, zwei Feuerwehrautos stehen noch am Strassenrand. Der Brandplatz wurde mit Absperrband eingezäunt. Zwei Feuerwehrmänner rollen die letzten Schläuche zusammen. Passanten bleiben stehen, Autos fahren langsamer, die Handykameras werden gezückt. «Verreckt», sagt ein älterer Mann im Vorbeigehen. Dass es so schlimm kommen würde, damit hatte hier am Donnerstagmorgen niemand gerechnet.





Ein Kraftakt für die Einsatzleute

Die Feuerwehr war am Donnerstag innert Minuten vor Ort, als das Feuer in einer Wohnung ausbrach. Dennoch dauerten die Löscharbeiten den ganzen Tag. Ein Kraftakt für die Einsatzleute unter erschwerten Bedingungen. Das Löschwasser gefror, das Feuer frass sich durch Wände und Stockwerke, wie einer von ihnen erzählt. Ein warmer Ort für eine Pause oder Verpflegung? Im Lockdown auf die Schnelle nicht auffindbar. Nachbarsfeuerwehren eilten zur Hilfe. Es war bereits dunkel, als es immer noch aus dem Haus qualmte und rauchte. Noch in der Nacht mussten Teile der Mauern eingerissen werden. Die elf Bewohnerinnen und Bewohner wurden teils bei Bekannten, teils im Rorschacher Hotel Mozart untergebracht.



Die Rorschacherinnen und Rorschacher wollen helfen

In der Hafenstadt rollt derweil eine Welle der Solidarität an. Innert Kürze wurden in den sozialen Medien Spenden organisiert. «Weiss jemand, was die vom Brand betroffenen Leute brauchen? Ihr dürft nicht vergessen, es sind ja jetzt zum Beispiel Kleiderläden geschlossen», schreibt eine Rorschacherin in der lokalen Facebook-Gruppe. Die Antworten folgen prompt. Damenkleider, Bettwäsche und Schuhe wollen die Leute verschenken. Ein Verantwortlicher des Schnäppliladens, der sich in der gleichen Strasse befindet, bietet Hygieneartikel und Jacken an. Und die Frage nach Hilfe in rechtlichen Belangen der Tochter einer Betroffenen wird über 180-mal geteilt.



Die Brandursache ist derweil weiterhin unklar. Am Freitagvormittag machen sich die Spezialisten der Brandforensik an die Arbeit im Haus - darin, was davon noch übrig geblieben ist.