Thalerin und ihre Hündin sind Weltmeisterin beim Fährtenlesen

Boxerhündin Der Nase nach zum Weltmeistertitel: Die Thalerin Barbara Frischknecht und ihre Hündin sind ein eingespieltes Duo Die Thalerin Barbara Frischknecht ist mit ihrer Boxerhündin Eywa Weltmeisterin in der Kategorie «Fährten». Doch der Sieg war eine Zitterpartie. Rita Bolt Jetzt kommentieren 04.01.2022, 13.00 Uhr

Barbara Frischknecht aus Thal und ihre Boxerhündin Eywa gewannen die Schweizer Meisterschaft und auch die Weltmeisterschaft in der Kategorie Gebrauchshundeprüfung Fährtenhunde. Bild: Ralph Ribi (30. Dezember 2021)

Barbara Frischknecht hat die Schweizer Fahne beim Einlauf auf das Wettkampfgelände selber getragen. An ihrer Seite war die Boxerhündin Eywa. «Es war sehr emotional, als dann die Nationalhymne ertönte», sagt sie. Sie habe sogar etwas weinen müssen. Die Schweizerhymne wurde ihr zu Ehren noch ein zweites Mal gespielt und es sei wieder emotional gewesen: Denn Frischknecht ist mit ihrer Hündin Weltmeisterin in der höchsten Klasse der Kategorie «Fährten» geworden, durfte das oberste Treppchen besteigen und einen grossen Pokal entgegennehmen.

Ein eingespieltes Duo: Barbara Frischknecht und Hündin Eywa. Bild: Ralph Ribi (30. Dezember 2021)

Das Dream-Team aus Thal hat mit 97 von 100 möglichen Punkten die beiden deutschen Duos auf die Plätze zwei und drei verwiesen. «Allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung auf Platz zwei», sagt Barbara Frischknecht. Es sei eine Zitterpartie gewesen. Angetreten in der Kategorie «Fährten» waren insgesamt 26 Teams aus acht Ländern.

Barbara Frischknecht war die einzige Schweizer Teilnehmerin, wurde eingekleidet von Ramon Görtz Workwear und mit «Swiss» angeschrieben. Das habe sie sehr stolz gemacht. Die Weltmeisterschaft fand in niederösterreichischen Gresten statt, knapp 100 Kilometer südöstlich von Linz.

Frischknechts sechsjährige Boxerhündin Eywa stammt aus dem aargauischen Leutwil aus der Zucht «Hause Amorina». Sie war zwölf Wochen alt, als die Thaler Familie sie nach mehrmaligen Besuchen nach Hause nehmen durfte. Sie sei jener Welpe mit dem hellsten Fell des Wurfes gewesen, sagt Barbara Frischknecht und zeigt den Wurf in einem Fotobuch.

Ihre Tochter habe Eywa ausgelesen. Sie hat eine gute Wahl getroffen: «Eywa ist verspielt, quirlig, lustig – und ein richtiger Familienhund», sagt Ehemann Peter Frischknecht. Die Hündin hole sich ihre Streicheleinheiten bei allen – auch beim Besuch. Boxer seien von Natur aus liebenswerte Hunde. Gut sichtbar haben Frischknechts ein Schild aufgestellt, darauf steht:

«Ein Leben ohne einen Boxer ist möglich, aber sinnlos.»

«Sitz! Platz!»: Hündin Eywa wartet im Garten von Barbara Frischknecht auf Kommandos. Bild: Ralph Ribi (30. Dezember 2021)

Die Wettkampfstrecke ist 1800 Schritte lang

Eywa ist aber nicht nur eine Familien-, sondern auch eine Sporthündin. An der Weltmeisterschaft hatte sie keine leichte Aufgabe zu lösen: Sie musste auf einem Naturgelände eine Fährte exakt riechen und ablaufen. Diese bestand aus 1800 Schritten. Die Fährte hat eine fremde Person gelegt, welche zwei spitze Winkel, acht Schenkel sowie einen Radius von 30 Meter in die Laufstrecke integrieren musste. Der Fährtenläufer war drei Stunden vor Wettkampfbeginn auf der Wiese unterwegs.

Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien müssen die Hunde in der Prüfung erschnüffeln. Bild: Ralph Ribi (30. Dezember 2021)

Während der Fährtenausarbeitung ist der Hund angeleint; die Leine müsse zudem genau zehn Meter lang sein, erklärt Frischknecht. Das werde kontrolliert. Die Halter dürfen ihren Hunden keine Hilfestellung geben. Mit der Schnauze am Boden muss er auf dem Weg sieben Gegenstände aus verschiedenen Materialien erkennen. «Abzüge gibt es beispielsweise, wenn der Hund den Gegenstand stupst oder die Schnauze nicht am Boden hat», erklärt die Hundeführerin. Eywa habe die Prüfung mit nur wenigen Abzügen am bestens gemeistert.

Vor dem Wettkampf wurde der Leistungsausweis kontrolliert: Denn an den Start gehen durfte nur, wer sich auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte. Eywa und ihre Halterin hatten im September in der Kategorie «IFH-2-Fährten» den Schweizer-Meister-Titel bei den Boxern geholt und den zweiten Platz beim «Fünf-Rassen-Wettkampf» erreicht. «Wir waren mit dem Titel als Schweizer Meisterin super glücklich und hätten nie gedacht, dass wir auch Weltmeisterin werden. Für uns zählte das Mitmachen», sagt Barbara Frischknecht. Unterstützend sei auch gewesen, dass ihnen der Schweizer Boxerclub einen Coach an die Seite gestellt habe. Er war auch zur WM mitgereist.

Eywa ist jung für einen Fährtenhund

Ihre Hundekarriere hat die gebürtige Thalerin mit einem Golden Retriever gestartet. Frischknecht ist Mitglied im Hundesportverein Rhein St.Margrethen und in der St.Galler Ortsgruppe des Boxerclubs. Eywa sei jung für einen Fährtenhund, aber das Training mache ihr grossen Spass. Fährtenhund heisst nicht, dass Eywa vermisste Personen aufspüren könne. Fährten suchen sei ein Sport, das Training intensiv. Frischknecht sagt, sie habe das Glück, auf den Wiesen von Landwirten in Thal trainieren zu dürfen.

«Ich trainiere Eywa mit viel Spass und Geduld. Wir sind einfach ein gutes Team. Wir harmonieren.»

Sie habe ihre Hündin immer dabei, sei es beim Joggen, beim Einkaufen, zu Hause im Garten. Frischknecht trainiert auch weiterhin mit ihr. Die Vielseitigkeitsprüfung habe sie bereits gemacht. Als Nächstes macht Frischknecht mit dem Training zum Begleithund weiter.

