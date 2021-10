Botanische Kunst «Botanisches Zeichnen macht süchtig»: Warum Mitglieder des Gossauer Vereins ihre Werke lieber in der Mappe sehen als an der Wand Der Verein Botanische Kunst Schweiz hat seinen Sitz in Gossau: Alle paar Wochen treffen sich die Mitglieder zum Zeichnen in Gossau. Rita Bolt Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Marianna Carruzzo-Dünnenberger, Maya Thomi, Irma Siegwart und Luzia Kunz (von links nach rechts) beim Botanischen Zeichnen in Gossau. Bild: Rita Bolt

Sie zeichnen bis zu 200 Stunden an einem Bild, hängen es zu Hause aber nicht auf, sondern lassen es in einer Mappe verschwinden. «Ich würde jedes Mal, wenn ich das Bild anschaue, die Fehler sehen», sagt die gebürtige Gossauerin Luzia Kunz. «Der Glanz ist nicht perfekt, der Schatten ist zu wenig ausgeprägt, die Proportionen könnten besser sein.» Maya Thomi nickt zustimmend. Auch die Wilerin sieht ihre Bilder lieber in einer Mappe, als an einer Wand in ihren privaten Räumen an.

Dabei müsste sie ihre Werke am wenigsten verstecken. Sie ist Mitglied in der Society of Botanical Artist London. Sie konnte mit dieser Organisation schon ausstellen und ein Bild verkaufen. «Eigentlich möchte ich meine Zeichnungen gar nicht verkaufen», sagt die gelernte Gärtnerin und Floristin leise. In England sei das botanische Zeichnen sehr beliebt und begeistere viele Menschen.

«Die Schweiz ist diesbezüglich ein Entwicklungsland.»

Jedes Detail soll stimmen beim Zeichnen. Bild: Rita Bolt

Handwerk, das erlernt werden kann

Nicht, weil es in der Schweiz zu wenig Interessierte am Botanischen Zeichnen gebe, sondern weil sich nur wenige Zeit nehmen und die Zeit haben für dieses aufwendige Hobby. Stundenlang an einem Stiel zeichnen, stundenlang die Härchen der Blüte nachzeichnen. Beim Botanischen Zeichnen werden nicht die Minuten gezählt, sondern die Stunden. Es ist ein Handwerk, das von Grund auf erlernt werden kann – mit Geduld, Ausdauer und Freude am exakten Arbeiten.

Luzia Kunz hat einige Hagenbutten an einem Karton befestigt und vor ihrem Zeichnungsblatt aufgestellt. Sie zeigt auf ihre Skizze: An diesem Herbstbild arbeite sie schon seit zwei Jahren. Nicht nur an den Blüten, das Herbstbild hat auch Blätter, Stiele und weitere Motive. Es sei ein Übungsstück. Im Gegensatz zu anderen, sei sie nicht besonders begabt, sagt Luzia Kunz. Sie habe vor etwa zehn Jahren mit dem Botanischen Zeichnen begonnen. «Ich bin nach wie vor begeistert», sagt die Flawilerin. Es sei zudem eine Bereicherung, denn sie lerne viel über die Botanik. Auch sie ist gelernte Gärtnerin und Floristin. Jetzt wisse sie beispielsweise, dass fast jede Pflanze Haare hat – auch die Rosen.

Die Vorlage in echt und auf dem Tablet. Bild: Rita Bolt

Stundenlang über der Zeichnung gebeugt

Maya Thomi und Luzia Kunz haben den Verein Botanische Kunst Schweiz mit Sitz in Gossau initiiert. Als Präsidenten konnten sie Patrick Roth aus St.Gallen gewinnen. Derzeit zählt der Verein 15 Mitglieder. Noch nicht lange dabei ist Irma Siegwart aus dem Bergell. Sie hat vor drei Jahren mit dem Zeichnen begonnen. «Sie ist sehr talentiert», sagen ihre Kolleginnen. Sie habe schon immer genau gezeichnet, habe aber nicht gewusst, dass sie ein Flair für Botanisches Zeichnen habe.

Die Bündnerin beugt sich über ihre Skizze und zeichnet einen Blütenzweig eines Mehlbeerbaums – die Vorlage hat sie auf dem Tablet. Sie ist Töpferin, wohnt etwas abseits in der Natur und ist mit der Pflanzenwelt verbunden. «Ich bin immer barfuss unterwegs, habe immer Blickkontakt mit dem Boden», sagt sie und zeigt ihre Füsse. Um die Technik des exakten Zeichnens noch perfekter zu beherrschen, besucht sie Kurse an der ZHAW in Wädenswil und erteilt auch Kurse.

Für die vielen Farben der Natur sind die Zeichnerinnen gerüstet. Bild: Rita Bolt

Kursleiterinnen sind ebenfalls Maya Thomi, Luzia Kunz und die Gossauerin Marianna Carruzzo-Dünnenberger, die in Gossau seit über 20 Jahren das Malatelier «die Chli Galerie» führt. Bei ihr finden alternierend mit Zürich Malsonntage des Vereins statt. Sie ist gelernte wissenschaftliche Zeichnerin und freut sich, dass sich immer mehr junge Menschen in die Kurse einschreiben, glaubt aber, dass sich nur Vereinzelte dazu entscheiden werden, das Botanische Zeichnen nach Kursende weiterzuverfolgen. Die Zeit und vielleicht auch die Musse fehlen, auch wenn die Begeisterung da sei.

Die Begeisterung der vier Frauen ist sicht- und spürbar. «Botanisches Zeichnen macht süchtig», sagen die Zeichnerinnen übereinstimmend. Die Sucht gehe manchmal soweit, dass man nachts aufstehe und die Zeichnung aus der Mappe nehme. «Um zu schauen, ob die Proportionen auch wirklich stimmen», verrät Marianna Carruzzo. Irma Siegwart erzählt, dass sie auf der Fahrt von Gossau ins Bergell die Zeichnung im Kopf habe, zu Hause ihre Arbeit auspacke und weiterzeichne. «Nach acht Stunden zeichnen hat man Genickschmerzen und braucht ein Entspannungsbad», sagt Maya Thomi lachend. Trotz Suchtpotenzial und Genickschmerzen: Die Faszination ist ungebrochen.