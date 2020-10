Boris Schedler wird Vetterliwirtschaft vorgeworfen: Firmen mit Verbindung zum Baukommissionpräsidenten haben Aufträge für das neue Wittenbacher Schulhaus erhalten Nach den Herbstferien startet im neuen Primarschulhaus in Wittenbach der Unterricht. Jetzt gerät Primarschulrat und Co-Baukommissionspräsident Boris Schedler in die Schlagzeilen. Anonyme Wittenbacher werfen dem Unternehmer und Neo-Gemeinderat vor, dass er selber sowie Familienangehörige bei der Vergabe der Aufträge für den Neubau profitiert habe, schreibt «Blick». Boris Schedler selber winkt ab: Alles sei mit rechten Dingen zugegangen. Perrine Woodtli 12.10.2020, 12.12 Uhr

Boris Schedler PD

Rund zweieinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten für das neue Wittenbacher Primarschulhaus Sonnenrain, das zwischen dem Schwimmbad und der Firma Spühl liegt. Nun sind die Arbeiten zu Ende, der 26,6 Millionen Franken teure Neubau fertig. Bevor der Betrieb nach den Herbstferien beginnt, sorgt das neue Schulhaus nun aber für Diskussionen: «Hier macht Vetterliwirtschaft Schule» titelte der «Blick» am Montag.

Anlass für den Zeitungsbericht ist Boris Schedler. Der 53-Jährige sitzt seit 20 Jahren im Primarschulrat Wittenbach, wo er für alle Bauten verantwortlich ist, also auch für das neue Schulhaus.

Wie der «Blick» schreibt, werfen anonyme Wittenbacher dem Co-Präsidenten der Baukommission Vetterliwirtschaft vor:

«Tatsächlich haben mehrere Firmen Aufträge für diese Baustelle erhalten, die allesamt familiäre oder sonstige Verbindungen zu Schedler aufweisen.»

Sein Schwager, sein Sohn und er selber hätten profitiert

Einen Auftrag erhielt etwa die Max Schetter AG. Die Sanitärfirma gehört Schedlers Schwager. Sie hat für den Schulhausneubau einen Auftrag in Höhe von rund 665'000 Franken erhalten, schreibt «Blick». Auch die Schreinerei V. Burger AG bekam zwei Zuschläge. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergaben habe ein Sohn von Schedler seine Lehre dort absolviert. Die beiden Aufträge seien rund 410'000 Franken schwer gewesen.

Die IG Energietechnik AG wiederum sei vom Generalunternehmer mit der Installation der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen beauftragt worden. Dort sei ein weiterer Sohn von Schedler Projektleiter. Dazu komme ein 239'000-Franken-Auftrag an die Firma Ganz Verlegearbeiten AG, wo Schedler selber Geschäftsführer ist. Auch die Zuffelato und Wirrer AG erhielt einen Auftrag in der Höhe von 207'000 Franken. Dabei handelt es sich um eine Schwesterfirma der Ganz Verlegearbeiten AG.

Für das neue Schulhaus Sonnenrain haben verschiedene Unternehmen Aufträge erhalten. Urs Bucher

Fünf Firmen, die mit Schedler in Verbindung stehen, bekommen Aufträge in der Höhe von 1,5 Millionen Franken – die Informanten sind sich sicher, dass dies kein Zufall ist, heisst es weiter.

Schedler: «Bin in den Ausstand getreten»

Boris Schedler, der am 27. September neu für die FDP in den Gemeinderat gewählt wurde, sieht indes kein Problem. Alles sei mit rechten Dingen zugegangen. «Bei den Aufträgen für die Ganz Verlegearbeiten AG und die Zuffelato & Wirrer AG bin ich in den Ausstand getreten», versichert Schedler gegenüber «Blick». Und was die Sanitärfirma Max Schetter AG betreffe, stimme es zwar, dass der Chef der Firma der Bruder von Boris Schedlers Frau sei. Aber: Da seine Frau gestorben sei, gebe es folglich auch keine Familienverbindung mehr zu ihrem Bruder. Hier habe er also nicht in den Ausstand treten müssen.

Bei der Schreinerei V. Burger AG habe sein Sohn tatsächlich die Lehre absolviert. Die Schulhausarbeiten seien aber losgegangen, als sein Sohn bereits nicht mehr in der Firma tätig gewesen sei. Bei der Vergabe des Auftrages an die IG Energietechnik AG, wo ebenfalls einer seiner Söhne arbeite, habe die Baukommission sowieso keinen Einfluss gehabt, so Schedler. Dieser Auftrag sei vom Generalunternehmer vergeben worden.

Zudem, wird Schedler weiter zitiert, seien für jeden Auftrag zwischen fünf und sieben weitere Firmen eingeladen worden, ein Angebot abzugeben. Am Ende habe immer das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag erhalten. Die Vergabe an die Firma des Schwagers sei sogar öffentlich ausgeschrieben worden. «Sämtliche an Drittfirmen vergebenen Arbeiten für den Neubau des Primarschulhauses sind das Ergebnis von korrekt durchgeführten Vergabeverfahren nach den Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen.» Vorwürfe der Vetterliwirtschaft seien vor diesem Hintergrund haltlos und unbegründet.

«Er sollte in diesem Fall auf das öffentliche Amt verzichten»

Kritischer sieht es Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency Schweiz, der sich ebenfalls im «Blick» äussert:

«Wenn von fünf öffentlichen Aufträgen fünf Firmen den Zuschlag erhalten haben, die direkt mit dem Baukommissionspräsidenten in Verbindung stehen, ist das schon ziemlich aussergewöhnlich.»

Auch wenn alles mit rechten Dingen zugegangen sein sollte, müssten Behördenmitglieder verhindern, «dass nur schon der Anschein einer Unregelmässigkeit entstehen könnte». Dies, damit das Vertrauen in die öffentliche Hand keinen Schaden nehme, so Hilti. Es sei deshalb heikel, wenn der Präsident der Baukommission gleichzeitig Geschäftsführer von Unternehmen sei, die von dieser Baukommission Aufträge erhalten wollen. «Er sollte in diesem Fall auf das öffentliche Amt verzichten», sagt Hilti.