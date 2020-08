Porträt Boris Schedler tritt in Wittenbach als einziger Neuling an und fordert gleich fünf bisherige Gemeinderäte heraus Boris Schedler will an den Erneuerungswahlen vom 27. September den FDP-Sitz des zurücktretenden Gemeinderates Christophe Wäspi verteidigen. Er tritt gegen fünf Bisherige an. Der 53-Jährige möchte seine langjährige Erfahrung als Primarschulrat in den Gemeinderat hineinbringen. Perrine Woodtli 21.08.2020, 05.00 Uhr

Boris Schedler in seinem Garten in Wittenbach. Perrine Woodtli (11. August 2020)

Boris Schedler sitzt in seinem Garten, am Schattenplatz lässt es sich an diesem heissen Nachmittag aushalten. Vor zwölf Jahren hat der Vater dreier Kinder (22, 29 und 31) hier im Erlacker ein Haus bauen lassen.

Schedler ist in Wittenbach kein Unbekannter. Seit 20 Jahren sitzt er im Primarschulrat – und ist damit dienstältestes Mitglied. Ab 2021 will der 53-Jährige im Gemeinderat mitwirken. Der FDPler kandidiert am 27. September als einziger neuer Kandidat und fordert fünf bisherige Mitglieder heraus.

Obwohl mit Christophe Wäspi (FDP) ein Mitglied des Gemeinderats zurücktritt, entsteht keine personelle Lücke: Heute besteht der Gemeinderat aus dem Gemeindepräsidenten und sechs Gemeinderäten. Ab 2021 setzt er sich aus dem Gemeindepräsidenten, dem Schulpräsidenten und fünf weiteren Gemeinderäten zusammen. Grund dafür ist die «kleine Einheitsgemeinde».

FDP will ihren Sitz verteidigen

Dass Schedler für den Gemeinderat kandidiert, ist einerseits der Inkorporation der Primarschulgemeinde in die politische Gemeinde geschuldet. Andererseits liegt ihm die Bildung am Herzen. «Die Schule ist ein Schlüsseldossier der Gemeindepolitik. Für mich ist klar, dass dem neuen Gemeinderat ein weiterer Vertreter der Schule nebst dem Schulpräsidenten oder der Schulpräsidentin guttun würde. Auch die Bevölkerung erwartet das», sagt Schedler:

«Wenn nur ein Mitglied des neuen Gemeinderats einen Schulrucksack mitbringt, ist dies kein optimaler Start für die Einheitsgemeinde.»

Ein weiterer Grund für seine Kandidatur ist der Rücktritt von Gemeinderat Christophe Wäspi. Die FDP Wittenbach-Muolen will den Sitz bei den Erneuerungswahlen halten.

Wittenbach bildet ab 2021 eine «kleine Einheitsgemeinde». Urs Bucher

Mit den Kindern kam das Interesse an der Schule

Er würde gerne sein Netzwerk aus Politik und Schule sowie seine Erfahrung und sein Wissen in den Rat hineinbringen, sagt Schedler, der sich seit Jahren verschiedentlich in Wittenbach engagiert. So ist er auch Mitglied in der Energiestadt-Kommission und im Gewerbeverein. Seit Jahren sitzt der Geschäftsführer der Ganz Verlegearbeiten AG zudem im Vorstand des Hauseigentümerverbandes der Stadt St.Gallen.

In den Primarschulrat zog es den gebürtigen Wittenbacher, als er nach einem kurzen Ausflug nach St.Gallen im Alter von 25 wieder in die Heimatgemeinde zog und eine Familie gründete. Mit den Kindern kam auch das Interesse an der Schule.

Seit 20 Jahren im Schulrat, seit über 25 Jahren bei der gleichen Firma tätig und fast das ganze Leben in derselben Gemeinde wohnhaft: Ja, er sei ein sesshafter Mensch, sagt Schedler. Für Kontinuität und Stabilität will er auch im Gemeinderat sorgen, gerade was die Einheitsgemeinde betrifft. Dort wirkt Schedler in der Kerngruppe mit. Er sagt:

«Auf dem Papier funktioniert sie, aber ab nächstem Jahr muss sie auch gelebt werden.»

Mehrmals beweisen, wie zuverlässig er ist

Auch in den anderen Primarschulthemen habe er den Überblick. Schedler, der sich als Visionär und Basisdemokrat beschreibt, war in den letzten 20 Jahren unter anderem für alle Bauten der Primarschulgemeinde verantwortlich. So begleitet er derzeit den Neubau des Schulhauses Sonnenrain als Co-Präsident der Baukommission:

Nach den Herbstferien zügeln die Kinder ins neue Schulhaus Sonnenrain zwischen dem Schwimmbad und der Firma Spühl. Urs Bucher (20. April 2020)

Gerade bei den Bauprojekten habe er in der Vergangenheit seine Stärken und Qualitäten einbringen können, sagt Schedler. So habe man budgettechnisch eigentlich immer eine Punktlandung verzeichnen können.

Nebst den schulischen Themen reizen ihn aber auch die anderen Aufgaben als Gemeinderat. Im Fokus stehe für ihn stets das Gemeindewohl. An seiner Gemeinde schätzt er das Ländliche und die Stadtnähe. «Wittenbach verbindet für mich das Beste aus zwei Welten. Es ist ein Vorort mit vielem vor Ort», zitiert er den Slogan auf der Gemeindewebsite.

«Wer sich in Wittenbach politisch interessiert, der kennt mich.»

Um für sich zu werben, wird Schedler gemeinsam mit FDP-Gemeinderat Stefan Bacher, der zur Wiederwahl antritt, auf einigen Plakaten in Wittenbach zu sehen sein. Schedler ist aber überzeugt: «Wer sich in Wittenbach politisch interessiert, der kennt mich.» Wichtiger als Wahlwerbung sei aber der direkte Kontakt zu den Leuten.

Er rechne sich schon Wahlchancen aus, schliesslich habe er bei seinen Wiederwahlen regelmässig gut abgeschnitten und auch die FDP erziele in Wittenbach jeweils gute Wahlresultate. Dennoch: Die Stimmbürger würden entscheiden, ob sie ihn «lässig» finden oder nicht.

«Wie in jeder Wahl wird es auch bei dieser Verlierer und Gewinner geben.»