Das lange Warten aufs neue Velo: Wer sich im Frühling auf ein neues Zweirad schwingen will, guckt in die Röhre Leergekaufte Veloläden und kaum Nachschub: Weshalb St.Galler Velohändler gespannt nach Asien blicken.

Ein Velofahrer düst durch die Fussgängerzone in der St.Galler Altstadt: Im Jahr 2020 wurden mit Velos und Zubehör über 2,3 Milliarden Franken umgesetzt.

Bild: Benjamin Manser (13. August 2019)

Stefan «Steff» Signer flickt gerne Velos. Der Inhaber der Veloflicki an der Wassergasse in St.Gallen schraubt an einem Drahtesel herum, repariert, kontrolliert, testet. Tagein, tagaus. Manchmal seien es bis zu zwölf Stunden am Tag, manchmal sechs Tage in der Woche.

«Aber noch lieber sitze ich selbst auf dem Velo, anstatt sie zu flicken.»

Doch dafür hat er kaum noch Zeit. «Es ist das Dilemma des Velomechanikers.»

Signer sagt, die Zahl der Reparaturen bringt ihn seit mehreren Jahren an den Anschlag. In den Wintermonaten gehe es normalerweise etwas ruhiger zu und her. Doch schon jetzt ist er wieder überlastet. Signers Partnerin Sandy Stadelmann hilft ihm, wo sie kann. Sie sagt: «Wer sein Velo im Frühling revidiert haben möchte, vereinbart am besten schon jetzt einen Termin.» Der durch Corona ausgelöste Veloboom hält an.

Stefan Signer in der Werkstatt der Veloflicki an der Wassergasse in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (10. Februar 2021)

2021 kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Herstellung von neuen Velos – über 90 Prozent werden in Asien produziert – ist durch Corona ins Stocken geraten. Auch Ersatzteile sind zwischenzeitlich nur schwer zu besorgen. «Einzelne Komponenten sind je nach Marke zurzeit nur mit einiger Verzögerung lieferbar», sagt Signer. «Früher – sprich vor Corona – dauerte es in der Regel drei bis vier Monate, bis die Teile hier ankamen. Jetzt beträgt die Lieferfrist bis zu 18 Monate.»

Der Nachschub fehlt

Velohändler Harry Ramsauer in seiner Werkstatt. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (26. Juli 2019)

Gemischte Gefühle hat auch Harry Ramsauer, der Inhaber von Ramsauer Radsport an der Zürcherstrasse. Auch er hat Engpässe beim Nachschub an neuen Zweirädern. Vergangenes Jahr habe er 30 Prozent mehr Velos verkauft. «Auch jetzt ist die Nachfrage – wie schon 2020 – sehr gross, aber alle Lieferanten sind ausverkauft. Das heisst, wir bekommen jetzt die Velos, die wir im vergangenen Juli und August vorbestellt haben. Dies reicht aber nirgends hin.» Er blickt mit wachsender Sorge auf die kommenden Monate:

«Es ist nicht genügend Ware verfügbar.»

Urs Keller, Inhaber Vesto AG Bild: PD

Etwas entspannter ist Urs Keller, der Inhaber der Vesto AG an der Rorschacherstrasse. «Wir haben uns ein grösseres Lager angelegt.» Auch für Keller war das Jahr 2020 aussergewöhnlich. Er ist überzeugt, dass sich das Velo weiterhin grosser Beliebtheit erfreuen wird. Die Lieferschwierigkeiten seien jedoch auch für ihn ein grosses Thema. «Wir sind gerüstet», sagt der Chef von 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zusammen mit seinen Lieferanten habe er vorgesorgt.

«Trotzdem wird es den einen oder anderen Engpass geben.»

Wer sein Lieblingsvelo möchte, dem empfiehlt Keller so früh wie möglich zu bestellen.

Dominique Metz, Geschäftsführer Veloplus Schweiz. Bild: PD

Ähnlich tönt es beim schweizweiten Velohändler Veloplus, der in St.Gallen an der St.-Jakob-Strasse eine Filiale betreibt. Geschäftsführer Dominique Metz sagt: «Wir können auf ein riesiges Lager zurückgreifen.» Wer aber explizit ein Modell XY suche und nur dieses in Frage komme, müsse unter Umständen mit rund sechs Monaten Lieferfrist rechnen.

Die Warenströme sind aus dem Lot

Urs Rosenbaum ist Velomarktkenner und weiss, wo es überall klemmt. «Nicht nur in den asiatischen Fabriken, sondern auch bei den Frachtschiffen.» Die ganzen Lieferketten seien durch Corona durcheinandergeraten, sagt der Winterthurer vom Velofachbüro DynaMot. «Vor einem Jahr stand die Produktion in den Firmen in China, Taiwan, Vietnam, Kambodscha, aber auch in Sri Lanka still.»

Mittlerweile brummt Asiens Wirtschaft zwar wieder. Aber die Warenströme sind noch immer aus dem Lot. Rosenbaum erklärt:

Urs Rosenbaum, Velomarktkenner vom Winterthurer Velofachbüro DynaMot. Bild: PD

«Ein Velo fixfertig zusammenzubauen, ist recht komplex.»

Rund 20 verschiedene Zulieferer seien nötig. «Ist beispielsweise der Sattelhersteller im Rückstand, kann das ganze Velo nicht geliefert werden.» Aktuell harze es insbesondere bei der Verfügbarkeit von Ketten und Federgabeln.

Velobranche setzt 2,3 Milliarden um

«Es sind aber auch viel weniger Frachtschiffe unterwegs», sagt Rosenbaum. Frachtcontainer sind aktuell Mangelware, die Reedereien verlangen fünf- bis sechsmal höhere Preise für die Verschiffung.

«Die Transportkosten sind weltweit massiv gestiegen.»

Für Velos bedeutet das, bei jedem Verarbeitungsschritt dauert es länger. Das fange schon an, wenn das Roheisen zur Rohrfabrik müsse und dann weiter zum Rahmenbauer. «Wenn da bei jedem Transportweg zwei Wochen Verzögerung drin sind, summiert sich das auf.» Es sei ein «Riesenpuff».

Der Veloboom hierzulande ist messbar. Rund 2,3 Milliarden Franken hat die Velobranche 2020 umgesetzt, wie Urs Rosenbaum aufgrund von Importzahlen und Umfragen bei den Schweizer Herstellern errechnet hat.

«Die Zahlen sind zwar erst provisorisch. Doch schon jetzt ist klar: 2020 war das erfolgreichste Jahr für den Schweizer Velohandel, der damit erstmals deutlich den Sportartikelmarkt überflügelt hat.» Über 200'000 Elektrovelos seinen 2020 verkauft worden, schätzt der Veloexperte.

Leere Schaufenster, leere Lager

Doch nur rund zehn Prozent mehr Zweiräder und Zubehör seien vergangenes Jahr importiert worden. «Dafür wurden alle Lagerbestände aufgebraucht.» Rosenbaum sagt, die Veloläden seien von Mai bis August regelrecht leergekauft worden. «Manch ein Händler hatte gerade noch drei Modelle im Verkaufsraum, wo sonst 50 standen.»

Der Veloboom ist aber nicht nur in der Schweiz spürbar, sondern weltweit, so Rosenbaum. «Rund um den Erdball wurde im vergangenen Jahr viel mehr Velo gefahren als noch zuvor.» In früheren Jahren habe es immer mal wieder irgendwo auf der Welt einen Veloboom gegeben.

«Der Veloboom 2020 war ein globales Phänomen – überall, in Grossbritannien, in Australien und Amerika, wurden mehr Räder verkauft.»

So hätten sich alle um die Lagerbestände gebalgt und den Boom weiter befeuert.