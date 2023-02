Böögg Gemeinden laden zum Funkensonntag, nur in St.Gallen wird nicht gezündet – eine Übersicht In Wittenbach, Gossau und Rorschacherberg findet am 26. Februar wieder der traditionelle Funkensonntag statt. Jener in St.Gallen musste jedoch abgesagt werden. Der Anlass fiel der Messe Tier und Technik zum Opfer. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Der Funken in Gossau lockt jeweils viel Publikum an. Bild: Michel Canonica (1. März 2020)

Wenn Hunderte Schaulustige gespannt darauf warten, bis eine Stoffpuppe auf einem Scheiterhaufen inmitten eines Flammenmeers explodiert, dann ist wieder Funkensonntag. Der Brauch erinneret an längst vergangene Zeiten, als mit Lärm und Gerumpel der Winter und die bösen Wintergeister vertrieben wurden. Je schneller der Böögg explodiert, desto schöner soll der Sommer werden. Das Verbrennen des Bööggs hat auch in der Region jahrelange Tradition.

In Wittenbach findet der Funkensonntag diesen Sonntag, am 26. Februar, auf der Wiese beim Oberstufenzentrum Grünau statt. Über eine allfällige Verschiebung aufgrund ungünstiger Wetterverhältnisse wird am Sonntag ab 12 Uhr auf www.wittenbach.ch informiert.

In Wittenbach hat es Tradition, dass Schülerinnen und Schüler der Primarschule ausgestattet mit Holzmasken durch die Gemeinde marschieren. Dieser Brauch wurde 1961 wieder erweckt. Von der ersten bis zur vierten Klasse verkleiden sie sich als Schellenkläuse, ab der fünften Klasse als braune Hexen mit Holzlarven. Der Marsch wird angeführt von der Pfadi und von der Guggenmusik begleitet. 2020 begleiteten rund 70 Kinder den Böögg auf seinem Weg zum Funkenplatz.

In Wittenbach ziehen die Kinder mit Holzmasken durch die Strassen. Bild: Urs Bucher

Der Umzug startet um 18 Uhr beim Schulhaus Sonnenrain und führt über die Dottenwilerstrasse und Grünaustrausse zum Oberstufenzentrum. Dort wird um zirka 18.30 Uhr der Funken angezündet. Die Gemeinde weist darauf hin, dass es aufgrund des Umzugs beim öffentlichen Verkehr in dieser Zeit zu kurzen Verspätungen kommen kann. Auf der Umzugsroute müsse kurzzeitig mit Behinderungen gerechnet werden.

Wie lange es wohl in diesem Jahr dauert, bis der Böögg explodiert? 2022 waren es sechs Minuten und 18 Sekunden. Rund 400 Personen verfolgten das Spektakel. Wieso ist dieser Anlass nach wie vor beliebt? «Ich denke, dass diese Tradition oftmals von Generation zu Generation weitergegeben wird», sagt Sanja Bezinarevic. Die Gemeinderätin leitet die Arbeitsgruppe Kultur, die zuständig ist für die Organisation. «Es steckt auch ein bisschen Mystik im Funkensonntag mit der Vertreibung des Winters und der Vorhersage des Sommers.»

Auch in Gossau hat das Verbrennen des Bööggs jahrzehntelange Tradition. Wie in Wittenbach findet der Funkensonntag ebenfalls an diesem Sonntag statt. Organisiert wird der Anlass vom Feuerwehrverein Gossau. Die Bar ist ab 18 Uhr geöffnet. Der Scheiterhaufen wird um 19 Uhr auf der Bundwiese gezündet. Im vergangenen Jahr dauerte es sieben Minuten und 29 Sekunden, bis der Böögg explodierte.

Der Anlass ist beliebt. In den vergangenen Jahren sahen jeweils zwischen 300 und 400 Personen zu, wie der Böögg verbrannt wird, schätzt Feuerwehrmitglied Thomas Jung, der verantwortlich für den Funkensonntag ist. «Wir sind zuversichtlich, dass auch dieses Jahr zahlreiche Schaulustige teilnehmen.» Angesprochen auf das Wetter, sagt Jung: «Wir hoffen, dass Petrus uns wohlgesinnt ist. Bislang hatten wir noch nie das Pech, den Anlass absagen zu müssen.»

Auch in Rorschacherberg wird der Winter an diesem Sonntag vertrieben. Die Trachtengruppe Rorschacherberg lädt ab 17 Uhr ins Funkenbeizli im Werkhof ein. Um 19 Uhr wird der Böögg oberhalb des Werkhofs angezündet. Wie aus dem Programm zu entnehmen ist, wird der Musikverein Rorschacherberg den Anlass begleiten.

Während in Wittenbach, Gossau und Rorschacherberg an diesem Sonntag der Böögg explodiert, bleibt es in St.Gallen ruhig. Dort findet der Funkensonntag nicht statt. «Leider», sagt Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. «Es ist wirklich schade.»

Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. Benjamin Manser

Grund für den Ausfall ist die Fachmesse Tier und Technik, die seit Donnerstag und noch bis und mit Sonntag auf dem Areal der Olma-Messen in St.Gallen stattfindet. Es ist üblich, dass die Messe jeweils den Platz auf dem benachbarten Areal Bach, welcher der Stadt gehört, als Parkplatz benutzen kann. Weil der Funkensonntag erst seit 2020 auf dem Areal Bach durchgeführt wird und die Fachmesse Tier und Technik in den vergangenen Jahren pandemiebedingt nicht stattfand, war das bislang nie ein Problem. Nun kam es zur Terminkollision.

Der Funkensonntag fand früher lange auf dem Spelteriniplatz statt. Später zügelte der Anlass vor die Tonhalle. Seit dort das Theaterprovisorium steht, ist der Platz aber besetzt. 2020 und 2022 wurde der Funken dann auf dem Areal Bach gezündet.

«Wir haben ein Ausweichdatum gesucht, leider aber keines gefunden», sagt Morger. Auch über einen anderen Durchführungsort habe man nachgedacht, fand aber nichts Passendes. «Das ist nicht so einfach, da der Boden nach einem Funken kaputt ist. Das wäre mit hohen Kosten verbunden gewesen.» Auf dem Areal Bach sei das kein Problem, sagt Morger. Und kündet bereits jetzt an: «2024 wird es ganz sicher wieder einen Funken geben.»

