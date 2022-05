Bodenseewasser «Kein Wasser wegen eines Stromausfalls ist ein absolutes No-Go»: Aus diesen Gründen darf der Stadt St.Gallen das Wasser nicht ausgehen Im Notfall hat die Stadt St.Gallen noch 20 Stunden Wasser. Doch wie wahrscheinlich sind diese Notfälle? Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Im Notfall wollte die Stadt St.Gallen auf Grundwasser aus dem Breitfeld zurückgreifen – dieser Plan ist aber nicht umsetzbar. Bild: Getty

In der Schweiz ist es eine Selbstverständlichkeit: Aus jedem Wasserhahn läuft jederzeit Trinkwasser. Aber was, wenn es etwa zu einem grossflächigen oder langen Stromausfall kommt? Einem sogenannten Blackout? In St.Gallen wäre das derzeit ein Problem. Bei einem Ausfall aller drei Seewasserwerke Frasnacht, Arbon und Rorschach reicht das Wasser aus den Reservoires für 20 Stunden, also nicht mal einen Tag. Doch wie real ist die Gefahr durch ein Blackout überhaupt?

Für Jörg Hohl, Leiter Betrieb bei den St.Galler Stadtwerken (SGSW) und bei der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG) ist klar: «Von allen denkbaren Szenarien ist ein länger dauernder Stromausfall am wahrscheinlichsten.» Das Seewasserwerk Frasnacht, das die Stadt St.Gallen mit Bodenseewasser versorgt, verfügt über keine Notstromgruppe. Das Hochdruckpumpwerk, das von Rorschach und Arbon Wasser nach St.Gallen transportieren kann, ebenfalls nicht.

Lange Stromausfälle sind wahrscheinlicher geworden

Daher beschafft die RWSG für Frasnacht derzeit zwei Notstromaggregate, um einen längeren Stromausfall überbrücken zu können. In rund einem Jahr sollen sie laut Hohl geliefert werden. Beim Bau des Seewasserwerks, das 1998 in Betrieb ging, wurde ein Raum für eine solche Anlage gebaut, aber die Anlage selbst nicht. Eine Notwendigkeit bestand damals noch nicht, weil die Notversorgung vom Breitfeld her erfolgen sollte. «Man ging zudem davon aus, dass ein Stromausfall nicht länger als vier Stunden dauern würde», erklärt Hohl. «Ein solch kurzer Ausfall würde uns kaum stören, da wir Wasser in den Reservoires haben.»

Jörg Hohl, Leiter Betrieb bei den St.Galler Stadtwerken und bei der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG. Bild: PD

In den vergangenen paar Jahren hat sich die Einschätzung eines möglichen Stromausfalls aber geändert. Schweizweit wird empfohlen, sich bis 2025 auf einen längeren Stromausfall vorzubereiten. Die RWSG tun dies für einen Ausfall von bis zu 36 Stunden. Der Trend zu erneuerbaren Energien wie Fotovoltaikanlagen und Windrädern habe dies nötig gemacht, sagt Jörg Hohl. Gerade im Winter, wo der Strombedarf höher ist als im Sommer, könnte es zu Versorgungslücken kommen. Hohl sagt aber auch:

«Kein Wasser wegen eines Stromausfalls ist ein absolutes No-Go. Das dürfen wir uns nicht erlauben.»

Arbon und Rorschach liefern im Notfall Wasser

Würde das Seewasserwerk Frasnacht trotzdem ausfallen – aus welchen Gründen auch immer – bestehen Liefervereinbarungen mit den Seewasserwerken Arbon und Rorschach. Diese würden Wasser über das Pumpwerk Riet nach St.Gallen liefern.

Jedoch erreicht das Seewasserwerk Rorschach mit Baujahr 1960 etwa 2030 das Ende der Lebensdauer. Dazu kommt: Der Wasserbedarf wird mit dem Klimawandel steigen und die Quaggamuschel erschwert das Wasserfassen, weil sie die Leitungen befällt.

Thema wurde die Wasserversorgung durch einen Vorstoss im Stadtparlament. In seiner Antwort auf das Postulat «Hat die Stadt im Notfall Wasser» schreibt der St.Galler Stadtrat: «Ein Ausfall oder eine Schwächung des Versorgungsasts Riet-St.Gallen gefährdet massiv die Versorgungssicherheit der Stadt.» Schon länger war angedacht, das Seewasserwerk in Rorschach durch ein neues im Rietli in Goldach zu ersetzen. Der Bau des Seewasserwerks Riet II soll nun vorgezogen werden. Bis Ende Jahr soll das Vorprojekt vorliegen. Über den definitiven Bau entscheiden die zwölf Partnergemeinden der RWSG.

St.Gallerinnen und St.Galler verbrauchen 250 Liter am Tag Das Seewasserwerk in Frasnacht beliefert die Partner über verschiedene Pumpwerke und Wasserreservoire mit Trinkwasser. Jährlich werden über 8,5 Millionen Kubikmeter Wasser transportiert. Der Durchschnittsverbrauch der Stadt St.Gallen beträgt circa 20’000 Kubikmeter am Tag. Pro Person sind das rund 250 Liter am Tag, wobei hier der Verbrauch durch die Industrie inbegriffen ist. Der maximale Verbrauch betrug an einem Tag 31’277 Kubikmeter. Dieser Spitzenwert wurde im Jahrhundertsommer 2003 erreicht. Zu den Aktionären der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSW) gehören elf Städte und Gemeinden. Partner sind es insgesamt zwölf: Abtwil-St.Josefen, Andwil-Arnegg, Arbon, Gaiserwald, Goldach, Gossau, Herisau, Mörschwil, Rorschach, Speicher und St.Gallen. Gegründet wurde die Gesellschaft 1993. (dwi/mha)

Die RWSG stellt die Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser aus dem Bodensee sicher. Sie fasst das Rohwasser, bereitet es auf und transportiert es bis zur Übergabestelle der Partnergemeinden. Das neue Seewasserwerk muss also die nötige Leistung erbringen, darf aber nicht zu teuer werden, da es auch kleine Gemeinden mitfinanzieren. Verwaltungsratspräsident Anton Sax sagt: «Künftige Investitionen der RWSG müssen so austariert sein, dass sie den Bedürfnissen aller Partner Rechnung tragen.»

So würde im Notfall gehandelt

Ein Terroranschlag oder ein Unfall – die Aufgabe der Wasserversorger sei es, sich auf solche Szenarien vorzubereiten, sagt Hohl. Wenn etwa ein Unternehmen Chemikalien ins Wasser fliessen lässt, wie es 2020 und 2021 beim Aluriesen Amcor geschah. Insgesamt gelangten 2760 Kilogramm Löschschaum in den Bodensee. Oder wenn ein Güterzug entgleist und die Chemikalien in den Bodensee fliessen. Je nach Strömung und Art der Chemikalie breitet sich der Stoff langsam oder schnell aus. «Darum bauen wir die Seewasserwerke in verschiedenen Buchten», sagt Hohl.

Blick ins Seewasserwerk Frasnacht: Von hier aus bezieht die Stadt St.Gallen ihr Trinkwasser. Bild: Ralph Ribi

Im Notfall würde ein Krisenteam einberufen, das sich aus Vertretern der RWSG und der SGSW zusammensetzt. In Absprache mit den weiteren Wasserversorgern aus Deutschland und der Schweiz würden Massnahmen beschlossen. Jeder Vorfall müsse einzeln betrachtet werden.

Aus diesem Grund fehlt das zweite Standbein für die Wasserversorgung Wie kann es sein, dass die Stadt St.Gallen mit ihren rund 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Krisenfall nur für 20 Stunden Wasser hat? Die Antwort: Der Notfallplan stützte sich lange und fälschlicherweise auf das Grundwasservorkommen im Breitfeld ab. Ein Konzept von 2013 sah vor, dass bei längeren Ausfällen das Grundwasserpumpwerk Breitfeld in Betrieb genommen wird. Heute kommt der St.Galler Stadtrat aber zum Schluss: Qualität und verfügbare Wassermenge wurden damals zu wenig kritisch beleuchtet. Dies unter dem Druck rasch eine Lösung zu finden. Das schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat zur Wasserversorgung. Grundwasser im Breitfeld ist aus mehreren Gründen nicht sicher Dann wurde 2010 die Gefahr eines Stromausfalls neu eingeschätzt. Da die Seewasserwerke nicht mit Notstromaggregaten ausgestattet sind, kam das Grundwasserpumpwerk ins Spiel. Man hoffte, dass die Wasserqualität bei einem höheren Pumpbetrieb und durch die stetige Anreicherung mit Wasser aus dem Gübsensee stimmen würde. Mitte der 1980er-Jahre zeigten Untersuchungen, dass das Wasser im Breitfeld durch Tetrachlorethen verschmutzt ist. Zehn sogenannte Abwehrbrunnen dienten daher als hydraulische Grundwasserbarriere. Mit der Inbetriebnahme des Seewasserwerks Frasnacht erübrigten sie sich aber und wurden ausser Betrieb genommen. Doch kantonale Untersuchungen zeigten 2020, dass das Wasser auch durch Chlorothalonil verschmutzt ist. Das Fungizid wurde wohl zur Behandlung des Rasens im Fussballstadion eingesetzt. Der Brunnen im Breitfeld kann aber aus weiteren Gründen nicht verwendet werden. Unter anderem führt nahe dem Pumpwerk eine Mischwasserkanalisation vorbei. (mha)

Bei einer Ölverschmutzung zum Beispiel würde die Wasserwehr die Verschmutzung eindämmen und das Öl absaugen. Mittels Kontrollen würde geprüft, ob das Wasser der nicht betroffenen Werke trinkbar ist. Doch Jörg Hohl sagt:

«Weil es sich um ein Lebensmittel handelt, geht man kaum Risiken ein.»

Für die Stadt würde dann je nach Fall ein Trinkverbot ausgerufen, da die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung wichtig bleibt. Das Kantonsspital St.Gallen und diverse Industriebetriebe sind auf Wasser angewiesen, um ihren Betriebe, wenn auch in eingeschränkter Form, aufrechtzuerhalten.

Eine Rückkehr zur Normalität würde dauern

Und wenn nun der Stadt das Wasser ausginge? «Wenn das passieren würde, was es auf gar keinen Fall darf, kann man die Leitungen nicht einfach wieder füllen und gut ist», sagt Hohl. Eine Rückkehr zum Normalzustand würde nicht zwei Stunden dauern, sondern eher zwei Wochen.

Während das Wassernetz stillgelegt ist, könnten Flüssigkeiten aus Gebäuden in die Leitungen zurücklaufen. Die Qualität müsste in Labors geprüft werden. Bis also wieder garantiert sicheres Trinkwasser aus den Hähnen liefe, würde es dauern.

