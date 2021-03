Bodensee Zählung bei Familie Lachmöwe: In Staad wurden bis zu 500 gesichtet Die Vogelwarte Sempach hat mit Freiwilligen in der ganzen Schweiz Lachmöwen gezählt. Das Ergebnis: Es wurden weniger rote Beinpaare gesichtet als bei der letzten Zählung 1979. Vivien Huber 06.03.2021, 05.00 Uhr

Der Schnabel von Lachmöwen ist Rosa bis Orange mit schwarzer Spitze. Die Beine sind in derselben Farbe gefärbt. Bild: Severin Bigler

Freiwillige Helferinnen und Helfer der Vogelwarte Sempach haben Anfang Februar in der Schweiz Lachmöwen gezählt. Die Zählung ergab, dass mindestens 40'000 Lachmöwen in der Schweiz überwintern. «Es dürften aber mehr sein», sagt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte.

Durch den Saharastaub war die Sicht am Zähltag etwas getrübt. Deshalb gehe die Vogelwarte von einem grösseren Bestand aus. Immerhin seien am Obersee insgesamt über 3700, im Abschnitt von Romanshorn bis Altenrhein rund 1300 rote Schnäbel gezählt worden.

Über ein Prozent der Lachmöwen überwintert in der Schweiz

In ganz Europa leben momentan zwischen 2,6 und 4 Millionen Lachmöwen. «Das heisst, in der Schweiz überwintert über ein Prozent des europäischen Bestands, was für ein so kleines Land ziemlich viel ist», so Rey. Trotzdem sei der aktuelle Bestand deutlich tiefer als bei der letzten Zählung in der Deutschschweiz im Winter 1979, als 180'000 Möwen gezählt wurden.

Der deutliche Rückgang liegt laut Rey daran, dass die Bestandesentwicklung der Lachmöwe in ganz Europa dynamisch ist und sich je nach Region deutliche Unterschiede abzeichnen. Allerdings verursachen die Zerstörung von Feuchtgebieten, Verlandung, Flussbegradigungen, intensive Landwirtschaft und die Schliessung von offenen Mülldeponien auch einen Mangel an Nahrung, besonders für die Jungtiere.

Das Klima selbst beeinflusst die Verteilung der Lachmöwen: «Im Norden und Osten, wo die durchschnittliche Januartemperatur unter null ist, sind alle Lachmöwen Zugvögel. Grössere Winterbestände finden sich deshalb eher im Westen und Süden Europas», sagt Rey.

Die höchsten Bestände finde man in der Schweiz in den kältesten Monaten, da es hier weniger Schneefall und Bodenfrost gibt als in den nördlichen und östlichen Teilen Europas. Auch das Wetter kann die regionale Verteilung der Tiere beeinflussen, da die kleinen Vögel für die Nahrungssuche feuchten Boden bevorzugen.

Ornithologen beobachten, dass die Lachmöwen den Schlafplatz wechseln

Trotz der getrübten Sicht durch den Saharastaub verlief die Zählung der Lachmöwen im Februar erfolgreich und hielt auch einige Überraschungen bereit: «Wir haben erwartet, dass die Möwen wenige, aber grosse Schlafplätze auf den Gewässern bilden. Wir waren überrascht, dass es stattdessen relativ viele kleine Schlafplätze mit weniger als 100 Individuen gab», sagt Rey.

Ebenfalls sei auffällig gewesen, dass sich tagsüber mehrere tausend Möwen um den Greifensee gesammelt haben, die bei der Dämmerung aber zum Zürichsee flogen, um dort zu schlafen.

In der Region Rorschach spielte sich ein weiteres Phänomen ab. Ornithologe Merlin Hochreutener war in Altenrhein stationiert. Er erklärt: «Dort hatte es nur zwei bis drei Lachmöwen, dafür einen Standort weiter in Staad 400 bis 500 Tiere.» Das sei reiner Zufall, denn ein paar Tage zuvor hätten viele Tiere in Altenrhein einen Schlafplatz gesucht. «Die Lachmöwen verteilen sich immer etwas anders und bleiben nicht am selben Ort.» Die Beispiele zeigen, wie wichtig es sei, die Tiere schweizweit und am selben Tag, aber auch zur selben Uhrzeit zu zählen.

Mittlerweile dürften viele Lachmöwen aufgrund der frühlingshaften Temperaturen die Schweiz wieder verlassen haben. Weitere Zählungen in den nächsten Jahren seien nicht auszuschliessen, so Livio Rey. «Die Spezialzählungen sind aber aufwendig. Der Hauptfokus liegt deshalb auf Monitorings, bei denen mit wenig Aufwand mehrere Arten gezählt werden können», sagt Rey. Nun werden die Ergebnisse veröffentlicht. Sie werden künftig zur Lagebeurteilung beigezogen, etwa für die roten Listen.