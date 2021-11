So sind die St.Galler Werften vom Boot-Boom betroffen

Bodensee «Wir kommen an unsere Grenzen»: So merken St.Galler Werften den coronabedingten Boot-Boom Die Coronapandemie hat Bootswerften am Bodensee zu einem Aufschwung verholfen. Wegen Lieferengpässen sind aber die Bauteile knapp. Auch in den Winterlagern könnte der Platz bald eng werden. Pascal Keel Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Die Bootswerften am Bodensee haben alle Hände voll zu tun. Bild: Michel Canonica (Goldach, 05. November 2021)

Es ist längst Herbst geworden am Bodensee. Laubblätter schwimmen an der Wasseroberfläche. Der Wasserpegel ist seit dem Sommer stark gesunken. Auf dem Schwäbischen Meer sind mittlerweile praktisch keine Boote mehr unterwegs. Nur einzelne Kursschiffe verkehren noch. Trotz regnerischen Wetters hat der Bodensee erneut eine belebte Bootssaison hinter sich.

Laut dem Schweizer Bootbauerverband (SBV) ist die Nachfrage nach Booten und Schiffen für den Privatgebrauch in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Bootsfahrschulen und Schifffahrtsämter melden jährlich Rekordzahlen. Die Coronapandemie hat derweil dazu geführt, dass sich die Menschen nach Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten im eigenen Land umsahen. Dies kurbelte den Ansturm auf Kleinboote und Yachten nur noch weiter an. Ungeachtet eines eher mässigen Sommerwetters scheint die Beliebtheit des Bootfahrens auf den Schweizer Binnenseen weiterhin ungebrochen, so der SBV.

Boot-Boom sorgt für Lieferengpässe

Weil die Pandemie dem Bootsmarkt aber nicht nur zum Aufschwung verhalf, sondern diesen gleichzeitig auch lahmlegte, kommt es zu nie dagewesenen Lieferengpässen. Dies bekommt auch der Bootsmarkt am Bodensee zu spüren.

Norbert Marquart ist Verkaufsleiter des Marine Center Goldach. Bild: Michel Canonica

Das Marine Center Goldach wartet, lagert und verkauft Motorboote. Auch sie hätten mit der Marktsituation zu kämpfen, bestätigt Norbert Marquart, Verkaufsleiter der Goldacher Werft. Gerade auf Motoren und Motorenersatzteile müsse man äusserst lange warten. Die Hersteller kämen mit der Produktion einfach nicht mehr nach. Ein neues Boot kostet heute nicht nur viel Geld, sondern auch Geduld:

«Früher betrug die Lieferzeit für eine neue Yacht etwa vier bis sechs Monate. Heute kann man noch ein Jahr länger warten.»

Einst sei es üblich gewesen, die Boote im September zu bestellen, um sie dann zum Saisonstart im Frühling auszustellen, sagt Marquart. Dies könne man in der derzeitigen Marktlage vergessen.

Auch bei Reparaturen kann es öfters zu Verzögerungen kommen: «In einzelnen Fällen sind Boote im Sommer bis zu einem Monat bei uns gestanden, weil uns einfach die Ersatzteile fehlten.» Weil grundsätzlich jede Yacht ein Unikat sei, gestalte sich die Beschaffung der Teile denn auch wesentlich schwieriger als etwa bei Autos.

Ivo Kälin ist Verantwortlicher Technik bei der Firma Keel Bootsdienstleistungen. Bild: Pascal Keel

Die Materialknappheit hat auch die Firma Keel Bootsdienstleistungen in Altenrhein erreicht. Die Werft repariert sowohl Segel- als auch Motorschiffe. Vor allem bei Elektronikteilen sei es zu Engpässen gekommen, sagt Ivo Kälin, Technikverantwortlicher der Werft. Zudem sei der Gebrauchtbootmarkt fast vollständig leergefegt. Weil die Altenrheiner Werft aber primär Bootsunterhalte durchführt und selbst keine Boote baut oder weiterverkauft, sei sie nicht allzu stark von der Materialknappheit betroffen gewesen, sagt Kälin. Trotzdem:

«Seit der Pandemie muss man auf die einzelnen Teile jeweils ein bis zwei Wochen länger warten.»

Dass man auf Motoren länger warten muss, sei schon vor der Pandemie der Fall gewesen, fügt Kälin hinzu.

Platzmangel im Winterlager

Wenn neue Hobby-Kapitäne nach langem Warten das schwimmende Sommerhaus dann endlich auf sicher haben, könnte bald das nächste Problem auf sie zukommen: Wohin damit im Winter? Während einzelne Privatschiffe auf Trockenplätzen oder gleich im Wasser überwintern, verbringen die meisten ihren Winterschlaf in den Hallen der Werften, wo sie gereinigt, poliert und für den Saisonstart im Frühling auf Vordermann gebracht werden.

Im Winterlager des Marine Centers Goldach werde es tatsächlich langsam eng, bestätigt Norbert Marquart. Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass die Boote nicht nur zahlreicher, sondern auch immer grösser werden. Die Werft sei im Winter schon immer gut belegt gewesen. Aber:

«Wir kommen langsam an unsere Grenzen.»

Langsam wird's eng: Rund 70 Boote passen in den Winterlagerhallen des Marine Center Goldach. Bild: Michel Canonica

Weil die Keel-Werft in Altenrhein 2019 eine neue Halle gebaut hat, ist die Lagersituation dort weniger brenzlig. «Wir sind gut ausgelastet, aber nicht überlastet», sagt Ivo Kälin. Ohnehin sollte man in der Bodensee-Region eigentlich immer einen Platz zur Überwinterung finden. Zur Not könne man das Boot auch frostsicher machen – sprich das Wasser aus dem Motor ablassen – und nicht aus dem See holen.

Allzu grosse Sorgen macht sich auch Norbert Marquart vom Marine Center in Goldach nicht. In dieser Saison musste man noch keine Kunden abweisen. Er geht davon aus, dass der Aufschwung noch drei bis vier Jahre anhält:

«Danach wird sich der Markt wieder von selbst beruhigen.»

Auswasserung bis Mitte November

Die Winterlager der Keel Bootsdienstleistungen füllen sich langsam mit allerlei Wasserfahrzeugen. In der Altenrheiner Werft werden heuer rund 170 Boote gelagert. 140 davon in den Lagern selbst, sagt Ivo Kälin, der Rest wird zugedeckt und verbringt den Winter draussen. «Zunächst wird das Wasser aus den Booten abgelassen», sagt Kälin. Würde dieses gefrieren, könnte unter anderem der Motor auseinanderreissen. Erst im Winter beginnen dann die eigentlichen Reparatur- und Servicearbeiten.

Auch beim Rietli-Hafen in Goldach werden zurzeit die letzten Schiffe ausgewassert und ins Marine Center Goldach transportiert. 70 Boote werden in der Goldacher Werft überwintern. Weil die Werft für die Auswasserung keinen Kran, sondern die herkömmliche Schiffsrampe benutzt, darf der Wasserstand nicht unter 2,80 Meter sinken. Derzeit befinde er sich noch bei knapp über 3 Metern:

«Bis Mitte November müssen also alle unsere Schiffe aus dem Wasser sein.»

Gehen dem Bodensee die Hafenplätze aus?

Der massive Ansturm auf Kleinboote und Yachten am Bodensee macht auch den Häfen zu schaffen. Während die Menge der Bootsbesitzer in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt ist, blieb die Anzahl der verfügbaren Wasserliegeplätze an den Ostschweizer Kleinboot- und Yachthäfen weitestgehend unverändert.

«Mit den vielen Anfragen kommen wir kaum mehr nach», bestätigt Peter Bärlocher, Hafenmeister des Yachthafens Hörnlibuck in Rorschacherberg. Die Pandemie habe den langjährigen Aufschwung nun nochmals verstärkt. Der Hafen verfügt über 100 Bootsliegeplätze, davon sind alle belegt. Die Wartelisten seien ganze A4-Seiten lang, so Bärlocher:

«Es ist ganz verrückt.»

Um am Ostschweizer Ufer des Bodensee einen Bootsliegeplatz zu ergattern, müsse man sich heutzutage in der Regel bis zu zehn Jahre gedulden.

Im Sommer sind die Ostschweizer Boothäfen pickepackevoll, im Winter bleiben nur wenige Boote im Wasser. Im Bild der Rietli Hafen in Goldach.



Bild: Michel Canonica

Ivo Kälin von den Keel Bootsdienstleistungen in Altenrhein kennt jemanden, der sein fünfjähriges Kind auf die Warteliste für einen Hafenplatz gesetzt hat, damit es dann im Erwachsenenalter einen Platz bekommt. Lange Wartezeiten seien allerdings bereits vor der Pandemie eher die Regel als die Ausnahme gewesen.

Dass es Boote gibt, die auf dem Bodensee ohne Abstellmöglichkeit herumirren, bezweifelt er. Die Verfügbarkeit eines Hafenplatzes ist noch vor dem Bootskauf abzuklären. «Es entsteht eher selten die Situation, dass ein Kunde ein Boot kauft und im Nachhinein merkt, dass kein Platz vorhanden ist», so Kälin. Er gehe daher davon aus, dass sich die Gesamtmenge an zugelassenen Booten in den nächsten Jahren nicht mehr allzu gross verändern werde.