Schifffahrt auf dem Bodensee eingeschränkt

Bodensee Wassertiefstand, hohe Dieselpreise und Nachwirkungen der Pandemie: So geht es der Schifffahrt auf dem Bodensee Viele fahren jetzt mit dem Schiff, die kämpfen aber mit den hohen Dieselpreisen, Wassermangel und den Nachwirkungen der Pandemie. So geht die Schweizerische Bodensee-Schifffahrts AG damit um. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 19.07.2022, 18.00 Uhr

Die Fähre verkehrt von Romanshorn nach Friedrichshafen. Bild: Raphael Rohner

Die Temperaturen steigen in St.Gallen in dieser Woche in die Dreissiger. Andernorts ist es schlimmer. In Norditalien wurde der Dürrenotstand ausgerufen, in Portugal brennen die Wälder. Und in der Bodensee- und Rheinregion führt die Hitze zu tiefen Wasserständen. Deshalb hat die Schweizerische Bodensee-Schifffahrts AG (SBS) am Montag beschlossen, den Kurs von Rorschach nach Rheineck bis auf weiteres vom Fahrplan zu streichen. Gemäss Medienmitteilung ist dies der Fall, weil der Wasserstand im Hafen von Konstanz unter die Grenze von 340 Zentimeter gefallen sei.