Bodensee-Sommer: Das Schiff das zweimal sank

Bodensee-Sommer Vom Schiff, das zweimal versank: Der Dampfer «Ludwig» ging 1861 nach einer Kollision unter – er wurde spektakulär gehoben, umgetauft und versank erneut Das Dampfschiff «Ludwig» versank 1861 nach einer Kollision nahe der alten Rheinmündung. Nach einer spektakulären Hebung auf «Rorschach» umgetauft, ging es 1870 in einem Sturm erneut unter. Otmar Elsener 25.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Montag, 11. März 1861 herrscht ein heftiger Südwestwind, der sich gegen Abend in einen eisigen Weststurm verwandelt. Der See ist aufgepeitscht, mehrere Dampfboote stellen ihre Kursfahrten ein. Zwei Schiffe wagen dennoch ihre Dienstfahrten. Der solide gebaute Dampfer «Ludwig» von Kapitän Gerber mit schweizerischer Mannschaft läuft um 17 Uhr von Lindau aus und nimmt Kurs auf Rorschach. Das Schiff hat Getreide und Vieh geladen. Dichtes Schneetreiben beeinträchtigt die Sicht. Bei Einbruch der Nacht befindet sich der Dampfer auf der Höhe der alten Rheinmündung.

Signale mit Hin- und Herschwenken einer Laterne

Um die gleiche Zeit nähert sich der von Rorschach Richtung Lindau fahrende schnelle Dampfer «Stadt Zürich». Die Schiffe werden sich kreuzen. Auf dem «Ludwig» beordert man einen Matrosen mit einer Laterne auf den Radkasten. Das Schwenken der Laterne wird auf der «Stadt Zürich» fälschlicherweise für weisses Licht des Leuchtturms von Lindau gehalten. Die Schiffe kommen sich rasend schnell bedrohlich nahe. Die Steuerleute versuchen noch auszuweichen, doch schon kracht die «Stadt Zürich» in die Backbordseite des «Ludwig». Das 37 Meter lange und 11 Meter breite Schiff wird aufgerissen. In das Leck dringt sofort Wasser ein, das Heck läuft voll.

Ein dramatisches, zeitgenössisches Bild des Zusammenstosses der Dampfschiffe «Ludwig» und «Stadt Zürich» am 11. März 1861. Bild: Sammlung Joseph Reinhard Weber

Mark und Bein durchdringende Hilferufe

Eine Rettungsgondel wird sofort gewassert, doch niemand hat den Mut, in das von den hohen Wellen hin- und her geworfene Boot zu springen. Als das Heck des Schiffes aber rasch zu versinken beginnt, wagen der Kapitän, der Steuermann und ein Matrose den Sprung, eine vierte Person springt neben das Boot. Der «Ludwig» versinkt so schnell, dass die Männer in der Gondel nur noch Mark und Bein durchdringende Hilferufe hören.

Auf der «Zürich» herrscht minutenlang Chaos. Erst als geklärt ist, dass das Schiff trotz der Schäden noch schwimmfähig bleibt, beginnt die Suche nach Überlebenden. Zu spät – der «Ludwig» ist bereits gesunken, im Dunkel sind weder Schwimmende noch die Rettungsgondel zu sehen. Nach kurzer Suche rettet der Kapitän die beschädigte «Zürich» in den Hafen von Rorschach und meldet den Untergang des «Ludwig».

Die drei Männer in der Rettungsgondel treiben stundenlang im Sturm auf dem See, ehe sie in Altenrhein landen. Sie werden von einer Bauernfamilie versorgt und mit einem Fuhrwerk nach Rorschach gebracht, wo die «Stadt Zürich» bereits im Hafen liegt.

Liebe Bekannte unter den Toten

Die Schreckensnachricht verbreitet sich schnell in Rorschach. 14 Menschen verloren beim Unglück ihr Leben. «Manche bekannte, wackere, brave Seele liegt nun im Wellengrabe», heisst es in einem historischen Bericht, «darunter auch der hoffnungsvolle einzige Sohn des Metzgers Rohner von Staad, der in Lindau Viehware einkaufte und mit derselben unterging, ferner ein Metzger Wahrenberger von Mörschwyl, ein Stücklieferer Huber und Sohn samt Pferden und ein Frauenzimmer von St.Gallen, welches in Lindau auf Besuch war. Von der Schiffsmannschaft ertranken fünf Personen, auch die wackere Schiffsköchin. Die Trauer hier ist eine allgemeine, umso mehr, als die Verunglückten lauter liebe Bekannte sind.»

Eine wundersame Hebung

Das Schiff wird vor der Mündung des Rheins auf etwa 20 Meter Tiefe geortet. Der bayrische Marineingenieur Wilhelm Bauer will es mit luftgefüllten Fässern heben. Im Laufe des Frühlings und Sommers 1861 macht er mehrere vergebliche Versuche, die immer von einer Menge Neugieriger auf Schiffen und Gondeln verfolgt werden, da das Schiff nur etwa fünf Kilometer vor Rorschach auf Grund liegt.

Zuschauer bestaunen aus Ruderbooten die geglückte Hebung des «Ludwig» am 21. Juli 1863. Bild: Aquarell von Joseph Martignoni 1863

Der ehrgeizige Ingenieur gibt nicht auf. Im kommenden Sommer versucht er es bis in den Herbst hinein, wiederum ohne Erfolg. Geldmangel und Winterstürme verzögern die Hebung weiter. Im Frühling 1863 wendet Bauer eine neue Methode an. Anstatt Fässer befestigen Taucher am Schiff zwölf riesige Ballons aus mit Kautschuk imprägniertem Segeltuch. Zwei auf einem Schleppschiff montierte Dampfmaschinen betreiben Luftpumpen für die Taucher und das Füllen der Ballons.

Auf dem Seespiegel das Hebungsschiff und auf dem Seegrund der versunkene Dampfer. Die auf dem Hebungsschiff mit Dampfmaschinen gefüllten Luftballons werden vom Helmtaucher am Schiff befestigt. Bild: Sammlung Joseph Reinhard Weber

Am 21. Juli 1863 ist es soweit: Der «Ludwig» taucht an der Oberfläche auf und wird in den alten Segelhafen beim äusseren Bahnhof geschleppt. Die Feuerwehr pumpt das Wasser aus dem Rumpf und das nur 15 x 22 cm grosse Leck wird abgedichtet.

Helmtaucher mit Ingenieur Wilhelm Bauer bei der Hebung des Ludwig. Bild: Sammlung Joseph Reinhard Weber

«Ludwig» wird zur ebenso unglücklichen «Rorschach»

Die Lindauer Dampfboot AG verkauft das Unglücksschiff an die Rorschacher Gebrüder Helfenberger, die an der Promenadenstrasse eine mechanische Werkstätte (heute EW) betreiben. Sie stellen das Schiff wieder instand, taufen es «Rorschach» und eröffnen einen eigenen Dampferbetrieb für Personen- und Warentransporte. Ihr Betrieb geht aber schon 1867 wieder ein und die «Rorschach» liegt unbenützt im Hafen, bis sie 1870 von den Bayrischen Staatsbahnen als Materialschiff übernommen wird. 1871 sinkt das Schiff während eines Sturms erneut, wird wieder gehoben und dann verschrottet. Seither hat kein grosses Personenschiff auf dem Bodensee mehr den Namen «Rorschach» getragen. Nach alter Seemannsregel bringt eine Umtaufe einem Schiff Unglück.

Das Dampfschiff «Rorschach» vormals «Ludwig» im Hafen von Rorschach um 1864 Im Hintergrund äusserer Bahnhof und 1910 abgebrochenes Kloster Scholastika. Bild: Aquarell Joseph Martignoni ca. 1864

Rot auf Rot und Grün auf Grün

Auf den weissen Ausflugschiffen der Schifffahrtsbetriebe rund um den See fühlen sich die Gäste heute auch bei Sturm und Wellen geborgen. Passagiere sind sich kaum bewusst, wie gefährlich die Schifffahrt bis Ende des 19. Jahrhunderts war und dass die jetzige Sicherheit die Folge einer langen Entwicklung ist. Einige spektakuläre Unglücke zwangen die Regierungen 1868 eine einheitliche Schifffahrts-Verordnung zu erlassen. Besonders der Untergang des «Ludwig» hätte mit der darin enthaltenen wichtigen Regelung vermieden werden können: «In der Nacht sind auf dem rechten Radkasten eine Laterne mit grünem und auf dem linken eine solche mit rotem Licht anzubringen. Sie sollen so beschaffen sein, dass sie nach vorn und nach der Seite leuchten». So lernen Schiffsführer auf dem Bodensee noch heute den sichernden Spruch: «Rot auf Rot und Grün auf Grün – kannst du ruhig deines Weges ziehn.»