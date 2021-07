Bodensee-Sommer Ein entsetzlicher Sommersonntag: 1912 kostete ein tragisches Bootsunglück 13 junge Menschen das Leben und stürzte Rorschach in tiefe Trauer Heute kaum mehr vorstellbar: Ein Unglück mit Ruderbooten vor Rorschach forderte an einem Julitag vor 109 Jahren dreizehn junge Menschenleben. Otmar Elsener 12.07.2021, 05.00 Uhr

Die vielen weissen Gondeln in verschiedenen Grössen, vom Einer- bis zum Achtsitzer, liegen 1910 in Rorschach zur Ausfahrt bereit. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

Lina und Hulda Probst, 17- und 19-jährig, spazieren am 14. Juli 1912 von St.Fiden nach Rorschach. Ihre Freundin in der beliebten Hafenstadt, Lydia Stäheli, hat sie zum Schifflifahren eingeladen. Die Freundinnen wollen den arbeitsfreien Sonntag am See verbringen und hoffen insgeheim auch, den einen oder anderen jungen Ruderer kennen zu lernen.

Sie sind nicht die Einzigen: Die sommerliche Hitze lockt Tausende von Ausflügern aus der ganzen Region an den Bodensee, zu Fahrten auf Dampfern oder gemieteten Ruderbooten.

Andrang am Bootsstand der Frau Füllemann

Frau Füllemann im Jahre 1908. Sie war als energische Bootsvermieterin bekannt. Die Familie Füllemann vermietete Ruderboote von 1903 bis 1963. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

Vergeblich wollen Emil Nägeli und zwei Freunde beim Bootsverleih Füllemann ein Ruderboot mieten, doch alle kleineren Boote befinden sich bereits auf dem See. Frau Füllemann bietet ihnen ein Achterboot an, mit der Verpflichtung, weitere wartende Gäste mitzunehmen. Lina, Hulda, Lydia und andere Gäste steigen zu. Zwei der Männer rudern das vollbesetzte Boot aus dem Hafen. Glatt und glänzend liegt der See da, die Luft drückend heiss, bis ein Nordostwind den See dunkel färbt. Rasch entstehen hohe Wellen mit Schaumkronen. Die zahlreichen Gondeln rudern schnell auf den schützenden Hafen zu.

Am Ufer hört man Hilferufe

Plötzlich ertönen etwa 400 Meter vom Leuchtturm entfernt verzweifelte Hilferufe. Die Menge am Ufer sieht, wie ein Ruderboot kentert und die Belegschaft in die Wellen fällt. Etwa 200 Meter vor der Hafenmauer kämpft eine weitere voll besetzte Achtergondel gegen die Wellen. Auch dieses Boot kentert, kurz sieht man Köpfe im Wasser. Vom soeben ausgefahrenen Dampfer «Württemberg» werden Rettungsringe ausgeworfen, nach einigen Minuten setzt das Schiff seine Fahrt fort. Andere Gondeln, die rasch zur Rettung herbeirudern, finden nur das gekenterte Boot und Hüte auf dem Wasser. Das zweite Boot treibt kieloben auf dem Wasser, zwei Männer klammern sich fest, bis erfahrene Ruderer sie bergen können.

Die Bootsvermietung Füllemann während des Hochwassers 1910. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

Nur ein Geretteter auf dem Dampfer «Württenberg»

Die Menge am Ufer glaubt, dass die Schiffsleute auf dem «Württemberg» wenigstens einige der Verunglückten retten konnten, die Tragweite des Unglücks wird erst am Abend bekannt, als der Dampfer wieder im Hafen einläuft. Nur Emil Nägeli schaffte es auf das Schiff. Er erzählt, wie zuerst einzelne Wellen in das Boot schlugen. Die Mädchen bekamen nasse Füsse, rieten zur Umkehr und standen vor Angst auf. Dadurch kenterte das Boot und alle waren rasch in den Wellen untergetaucht. Nägeli hielt sich am Boot fest und konnte dann einen der vom Dampfer ausgeworfenen Rettungsringe erfassen. Seine Kollegen wurden entweder vom Boot getroffen oder von einem der Mädchen mit in die Tiefe gezogen.

Heiter gesungen, dann Todesschreie

Ähnlich ging es auf dem zweiten Boot zu, wie Hans Müller, einer der Geretteten und ein guter Schwimmer, schildert: «Wir waren alle fröhlich. Wir unterhielten uns gut und sangen ohne Furcht vor den ersten Wellen, bis eines der Mädchen rief, es werde ganz nass, das Wasser im Boot stehe ihm bis zu den Knöcheln. Ich wendete das Boot und ruderte kräftig dem Land zu. Wegen einer mächtigen Welle stand mein Freund hinten im Boot auf und stürzte beim Aufprall der Welle rücklings in den See. Darauf standen die vier Fräulein ebenfalls vor Angst auf und stürzten hilferufend und sich aneinander klammernd miteinander in die Wellen. Der hintere Teil des Bootes füllte sich mit Wasser. Ich sprang kopfüber in den See und versuchte, die sich krampfhaft aneinander klammernden Körper zu lösen. Als ich ein Mädchen gelöst hatte und mit ihr zur Gondel schwimmen wollte, geriet ich unter das sich plötzlich senkrecht überschlagende Boot. Ich kam wieder hervor und half meinem anderen Freund, sich an den Rumpf zu klammern. Wir mussten hilflos zusehen, wie die Mädchen unter Todesschreien versanken. Der Kopf eines Mädchens tauchte wieder auf, um dann von der nächsten Welle hinabgerissen zu werden.»

Zwei Gondeln um 1910 vor dem Rorschacher Seeufer. Das Land für den heutigen Seepark ist noch nicht aufgefüllt. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

«Totennetze» zur Bergung

Am folgenden Tag beginnt die traurige Suche nach den Toten. Ein Seil, an dem alle 30 cm Angeln und Steine angebracht sind, wird auf den Grund gelassen und von den Fischerbooten langsam geschleppt. Bis zum Abend können alle Leichen geborgen werden, darunter Lina und Hulda Probst und Lydia Stäheli.

Tragisch liest sich die damalige Berichterstattung: «Innert zwei Minuten waren 13 junge blühende Menschenleben, lauter brave, arbeitsame Menschen, die sich von des Tages Mühe und Arbeit ein Vergnügen gönnten, ins nasse Grab gesunken.» Die Toten waren junge Haus- und Geschäftsangestellte, teils aus Deutschland, teils aus der Schweiz und zwischen 16 und 22 Jahre alt und boten oft die einzige finanzielle Unterstützung ihrer armen Familien.

Die Bevölkerung lernt schwimmen

Einige der letzten schnittigen Ruderboote in den 1950er-Jahren. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

Das Unglück bleibt einzigartig für Rorschach. In späteren Jahren waren kaum mehr Bootsunglücke zu verzeichnen, ab den 50er-Jahren lernte die Schweizer Jugend das Schwimmen in den Schulen. 1950 wurde die SLRG Rorschach gegründet.

Die heute sicheren und unsinkbaren Pedalos wurden von der Bootsvermietung Grob eingeführt. Bild: Privatarchiv Hanspeter Füllemann

In den 1970er-Jahren kam das Aus für die schnittigen, hölzernen Rudergondeln. Pedalos waren gefragt, leicht zu fahren, sicher und unsinkbar bei grossem Wellengang. «Wir hatten in all den Jahren keinen einzigen tödlichen Unfall mit einem Pedalo», sagt der Rorschacher Bootsverleiher Urs Grob.