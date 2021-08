Die Last der Pandemiemonate fällt im Bodensee ab wie Blei

Bodensee-Sommer Die unerwartet zauberhafte Unterwasserwelt: Wieso Pressluftjünger das Tauchen im Bodensee lieben Während Passanten den Kopf schütteln, können sich Taucher kaum etwas Schöneres vorstellen, als in das Dunkel des Sees hinabzugleiten. Gefährlich sei der Bodensee, dazu Tief und kalt, ist oft zu hören. Für Taucher aber ist klar, es gibt kein kaltes Wasser, nur falsche Tauchanzüge. Der Tauchgang im Rietli Goldach zeigt, wieso der tarierte Schwebezustand im See für Glücksgefühle sorgt. Rudolf Hirtl und Tino Dietsche 05.08.2021, 05.00 Uhr

In der Dämmerung hat das Tauchen im Bodensee seinen besonderen Reiz. Bild: Tino Dietsche

Die Riffe in Ägypten oder Australien sind pandemiemässig out. Für einen Tauchgang muss daher der Bodensee herhalten. Leidenschaftliche Pressluftjünger, wie sich Taucher gerne selber nennen, vergiessen deshalb aber keine Träne, da auch der See vor der Haustüre eine unerwartet zauberhafte Unterwasserwelt bietet. Ein Tauchgang im Rietli Goldach liefert den eindrücklichen Beweis dazu.

Materialschlacht auf dem Rietli-Parkplatz

Das Goldacher Rietli ist bei in- und ausländischen Tauchern beliebt. Bild: Tino Dietsche

Schwerelos durch das Wasser gleiten, wunderbar abschalten und seinen Kopf vom Alltag leeren – das ist Tauchen. Was vor dem Tauchgang auf dem Rietli-Parkplatz geschieht, ist allerdings alles andere als schwerelos. Es findet eine eigentliche Materialschlacht statt. Auf dem Parkplatz wird die Tauchausrüstung zusammen gebaut, Frauen und Männer verschwinden in Nass und Trockentauchanzügen.

Nicht selten müssen Taucherinnen und Taucher warten, bis der Zug durchgefahren ist. Bild: Tino Dietsche

Sie legen Messinstrument und Blei an, befestigen Tarierwesten und Atemregler an den Pressluftflaschen und packen die schwere Gerätschaft auf den Rücken. Bei der Kontrolle der Lungenautomaten zischt die Pressluft aus den Tauchflaschen. Wirklich gemütlich sieht es nicht aus, wenn sich Taucherinnen und Taucher dann in Richtung Einstieg beim Hafen Rietli bewegen und in ihren Anzügen an der Bahnschranke auf den vorbeifahrenden Zug warten. Jetzt im Sommer rinnt der Schweiss und so mancher staunender Fussgänger fragt sich, wie man sich so etwas antun kann.

Vollgepackt zum Tauchplatz. Bild: Tino Dietsche

Der Absperrung entlang geht es sanft in die Tiefe

Den Tauchern ist es egal, kaum stehen sie oben an der Treppe und blicken runter auf den See, sind die Strapazen meist schon vergessen und die Freude auf den bevorstehenden Tauchgang überwiegt. Damit die Boote wissen, dass Taucher im Wasser sind, wird an der Oberfläche eine Tauch-Flagge ausgeklappt. Dann heisst es Flossen anziehen, nochmals kurz die Ausrüstung checken und ab geht es in eine andere Welt unterhalb der Wasseroberfläche.

Auftauchen in der Hafeneinfahrt ist verboten

Doch einfach nur abtauchen und schauen wo es einem so hintreibt, ist nicht. Kaum unter Wasser findet man sich an einer Absperrung wieder, welche die Hafeneinfahrt umschliesst. Taucht man nicht durch die Wasserpflanzen nach links weg in Richtung Horn, führt kein Weg an der Absperrung vorbei in 14 Meter Tiefe. In dieser Mindesttiefe geht es nun durch die Hafeneinfahrt. Auftauchen ist an dieser Stelle ein absolutes Tabu; zur Sicherheit von Tauchern und Bootsfahrern. Nach dem Kreuzen einer massiven Betonröhre, führt die Absperrung wieder nach oben, wo sie auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt endet.

Wasserdichte, lichtstarke Lampen sollten beim Tauchgang im Bodensee nicht fehlen. Bild: Tno Dietsche

Für die meisten Taucher teilen sich in der Regel bei der Röhre die Wege. Wer es lieber etwas tiefer mag, gleitet der Röhre entlang hinab in Richtung See. Die anderen Taucherinnen und Taucher bewegen sich näher zum Ufer und tauchen dann in Richtung Rorschach. Vorbei an der Rietli-Lokomotive und anderen markanten Punkten. Nach ein paar Minuten biegt der Buddy links ab und signalisiert mit Handzeichen, dass es nun in Richtung Rietli-Wrack geht.

Die Rietli-Lokomotive. Bild: Tino Dietsche

Das Rietli ist für Anfänger nur bedingt geeignet

Dieses Wrack gehört zu einem Rietli-Tauchgang einfach dazu. Oft kommen an diesem versunkenen Boot auch die Taucher wieder dazu, die tiefer unterwegs waren, um den Tauchgang in flacherem Wasser fertig zu machen. Auch wir tauchen wieder gegen oben und dem künstlich aufgeschütteten Ufer entlang in Richtung der Ecke der Hafeneinfahrt. Je nach Jahreszeit ist es hier mal kahl, mal bewachsen, mal wimmelt es von Fischen und ein ander mal muss man schon wissen, wo man die Fische und Rietli-Bewohner findet.

Dieses Wrack gehört zu einem Rietli-Tauchgang einfach dazu. Bild: Tino Dietsche

Wieder an der Ecke der Hafeneinfahrt angekommen werden die Taucher oft von Passanten oberhalb des Wasserspiegels beobachtet und so manch einer fragt sich, was es dort unten zu finden gibt. Für die Taucher geht es nun der Absperrung entlang wieder in die Tiefe und unter der Hafeneinfahrt hindurch. Allein dieser Umstand macht das Rietli nicht unbedingt zum Anfängerplatz. Kann an anderen Plätzen der Tauchgang zum Schluss ohne Probleme im flachen Wasser beendet werden, ist dies im Rietli nicht möglich. Ein Umstand, der beim Thema Atemluftverbrauch beachtet werden muss.

Auge in Auge mit einem Hecht

Ist man schliesslich wieder unter der Hafeneinfahrt durch, kommt einer der Punkte, an dem es regelmässig zu Ansammlungen von Tauchern kommt. Entlang der Absperrung auf fünf Metern Tiefe finden sich Gebilde aus Holz, die von Tauchern zusammen getragen wurden. So mancher Taucher verbringt den erforderlichen Sicherheitsstopp an diesen Gestellen und beobachtet dort das Unterwasserleben. Bei guter Sicht wird der Sicherheitsstopp aber auch gerne in Richtung Horn verlegt. Dort erblickt man über einen Teppich aus Wasserpflanzen schwebend mit etwas Glück einen lauernden Hecht.

In den Wasserpflanzen lauert ein Hecht. Bild: Tino Dietsche

Eine knappe Stunde später durchbrechen die Taucherinnen und Taucher vor der Treppe wieder die Wasseroberfläche. Wie so oft beobachten Passanten Glace schleckend die lachenden, sich Eindrücke erzählenden Frauen und Männer, die tropfend ihre Spuren von den Tauchplätzen ziehen.