Bootsplätze am Bodensee: In Kreuzlingen wartet man am längsten

Bodensee Das endlose Warten auf einen Bootsplatz: Kreuzlingen hat die längste Warteliste, in Rorschacherberg ist es am günstigsten In Arbon hat die Kündigung von Bootsplätzen einen Aufschrei ausgelöst, einige Böötler müssen zurück auf die Warteliste. Doch diese ist – wie überall – lang. Wie lange das Warten am Bodensee dauert und wie viel es kostet, zeigt eine Umfrage bei verschiedenen Häfen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 07.02.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Besitzer dieser Boote im Arboner Hafen können sich glücklich schätzen, sie haben einen der begehrten Liegeplätze am Bodensee. Bild: Tobias Hug

An einem Sommertag mit dem eigenen Boot über den See zu schippern, das ist der Traum vieler. Am Abend noch in den sicheren Hafen zurückkehren, statt mühsam auszuwassern, würde die Vorstellung perfekt machen. Doch der Traum vom eigenen Bootsplatz ist für viele unerreichbar, die Wartelisten sind lang. Die spannendsten Fragen und Antworten dazu.

Die längste Warteliste der untersuchten Häfen hat Kreuzlingen. Insgesamt warten auf drei Listen 636 Personen auf einen Bootsplatz: 259 davon sind Einheimische, 250 sind aus dem Kanton Thurgau und 126 Wartende stammen nicht aus dem Thurgau. Die zweitlängste Warteliste hat Romanshorn, wo es laut Mediensprecher Rolf Müller 432 Personen sind, die einen Liegeplatz möchten. Auf dem dritten Platz rangiert Altnau, wo 250 Personen auf einen Bootsplatz warten.

In Staad, Kreuzlingen, Goldach und im Segelhafen in Rorschach stehen mehr Menschen auf der Warteliste, als es im Hafen Bootsplätze hat.

Keine Angaben zur Länge der Warteliste macht etwa Arbon, da die Hafenverwaltung momentan gerade mit der Einteilung der Bootsplätze beschäftigt sei. Arbon hat mit 650 Liegeplätzen einen der grössten Häfen am Bodensee.

Eine konkrete Antwort darauf gibt fast keine Gemeinde. Eine Aussage zur Wartezeit sei nicht repräsentativ, schreibt beispielsweise der Steinacher Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Denn: «Die Wartezeit hängt vom Hafenplatzangebot beziehungsweise von der Grösse des frei werdenden Hafenplatzes und den jeweiligen Schiffsgrössen ab.»

Klar ist, dass Auswärtige in der Regel länger als Einheimische auf einen Bootsplatz warten müssen, auch in Romanshorn: «Einheimische warten im Schnitt drei bis zehn Jahre. Auswärtige erhalten keinen Platz, solange Romanshorner auf der Warteliste sind», schreibt der Mediensprecher.

Der Uttwiler Gemeindepräsident Richard Stäheli zerschlägt jegliche Hoffnung auf einen Bootsplatz in seiner Gemeinde: «Es ist sehr unwahrscheinlich, einen Hafenplatz in Uttwil ergattern zu können.» Der Hafen sei klein und weder für Segel- noch für grössere Motorboote nutzbar. Liegeplätze würden nur selten frei.

Auch dazu machen die meisten Gemeinden keine genauen Angaben. Kuno Eugster vom Segelhafen Rorschach jedoch schreibt, bei ihnen habe man mit einem Segelboot von einer Breite bis 2,50 Meter die besten Chancen. Im Allgemeinen gelte dort bezüglich Wartezeit: «Schmale Boote: einige Jahre. Breite Boote: viele Jahre.»

Auf Onlineplattformen werden Boote mit Liegeplatz angeboten. Einige werden von Werften weiterverkauft, die in vielen Häfen am schweizerischen Bodenseeufer Anspruch auf Liegeplätze haben. Die Werften nutzen den dazugehörigen Liegeplatz als Verkaufsargument für ein Boot. Laut Werftbesitzer Emil Dornbierer aus Romanshorn sei das ein Vorteil, teurer würde er die Boote mit Platz aber nicht verkaufen. Die Käufer können den Platz behalten, wenn sie ihr Boot in seiner Werft warten lassen. Die Dornbierer-Werft hat immer etwa vier bis fünf Plätze im Romanshorner Hafen, doch auch diese seien teilweise jahrelang besetzt.

Viele Häfen verfügen nicht nur über permanente Liegeplätze, sondern auch über Saisonplätze. Wer sich dafür anmeldet, muss aber damit rechnen, den Platz nach einem oder mehreren Jahren wieder zu verlieren.

Ein Wohnortswechsel kann die Chancen auf einen Bootsplatz auch erheblich verbessern, denn als einheimische Person wartet man meist weniger lang. Als Alternative zu Liegeplätzen im Hafen vermieten viele Gemeinden ausserdem Trockenplätze. Diese würden regelmässig frei, schreibt Isabelle Tanner, Gemeindeschreiberin in Horn.

In manchen Gemeinden wird gemunkelt, man müsse sich auch einfach mit dem Hafenmeister gut stellen, um schnell an einen Hafenplatz zu kommen. Offiziell würde das aber wohl keine Gemeinde bestätigen.

Im Hafen Hörnlibuck in Rorschacherberg gibt es gar keine Einschreibegebühr, genauso in Uttwil. Den tiefsten Preis pro Wartejahr bezahlen Wartende wohl dort, wo eine einmalige Anmeldegebühr anfällt. Etwa in Salmsach, Arbon oder Goldach, wo diese 50 Franken kostet. Am meisten kostet das Warten auf einen Bootsplatz in Kreuzlingen. Die Anmeldung kostet 50 Franken, dann fallen jährlich 25 Franken an.

Am zweitteuersten ist es mit 20 Franken pro Jahr in Steinach, Güttingen und Staad. An letzterem Ort gibt es die jährliche Gebühr erst seit 2021. Sie führe zu einer besseren Übersicht, «da durch unser Erinnerungsmail eher eine Kommunikation zu Stande kommt, in welcher der eine oder andere von der Liste genommen werden kann», schreibt die stellvertretende Gemeinderatsschreiberin von Thal, Claudia Benz.

Für die Häfen Konstanz, Friedrichshafen, Lindau, Meersburg und Ludwigshafen wird eine zentrale Warteliste geführt. Diese ist jedoch seit 2020 bis auf weiteres geschlossen. «Mangels Fluktuation», schreibt ein Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz. Auf der geschlossenen Liste warten mehrere hundert Personen auf einen der insgesamt 325 Liegeplätze.

Hard am österreichischen Bodenseeufer hat eine Warteliste, die für Wartende online einsehbar ist, «um den Vergabeprozess transparenter zu gestalten». Bei den meisten Schweizer Bodenseehäfen muss der Platz auf der Warteliste persönlich angefragt werden. Kreuzlingen schickt die Rangierung jeweils mit der jährlichen Rechnung mit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen