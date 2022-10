Winter am Bodensee: Fondue-Schiff, Sonntagsbrunch und Glühwein

Bodensee Brunch, Fondue und Glühwein am See: Diese Gastro-Angebote gibt es diesen Winter in Arbon, Steinach und Rorschach Nicht nur im Sommer lohnt sich das Flanieren am Wasser, auch im Winter hat das obere Bodenseeufer einiges zu bieten. Eine Übersicht darüber, wo Spaziergängerinnen und Geniesser am Seeufer ein warmes Plätzchen finden. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

Eines von mehreren Pop-Up-Restaurants: Das Winterschiff liegt von November bis Februar im Rorschacher Hafen. Bild: PD

Auch in der Wintersaison öffnen am Bodensee Restaurants und Take-Away-Angebote auf Zeit. Wo sich diese befinden und was sie anbieten:

Nicht nur im Sommer, sondern auch im kommenden Winter ist der Saurer Garten in Arbon geöffnet. Bild: Michel Canonica

Vor dem Saurer-Museum, direkt am Arboner Seeufer, liegt der Saurer Garten. Seit letztem Sommer bewirten dort Astrid Dörig und ihr Team Gäste in einem umgebauten Saurer-Postauto. Anfang September suchte sie nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin. Erfolgreich, wie Dörig bestätigt:

«Christoph Albrecht übernimmt und wird den Saurer Garten voraussichtlich ab Mitte November öffnen.»

Momentan hat der Saurer Garten von Dienstag bis Sonntag geöffnet, im Winter werde es einen reduzierten Betrieb geben. Die definitiven Öffnungszeiten würden in wenigen Wochen kommuniziert, sagt Dörig.

Weitere Informationen unter saurer-garten.ch.

Bereits im August hatte die «Seeliebi9320» beim Jakob-Züllig-Park in Arbon einige Tage geöffnet, nun soll es Ende Oktober wieder losgehen. «Unser Ziel ist es, pünktlich zu Halloween aufzumachen und dann in der Adventszeit und bei schönem Wetter sicher am Wochenende zu öffnen», sagt Désirée Fatzer. Sie führt das Gastroprojekt in Arbon auch das Restaurant «Formidable Pelikan» in St.Gallen.

Désirée Fatzer führt die «Seeliebi9320» in Arbon. Bild: Donato Caspari

Noch sei bis zur Eröffnung einiges zu tun: «Da wir auch beim Innenausbau Wert auf Nachhaltigkeit legen, dauert alles ein bisschen länger», sagt Fatzer. Auf der rein pflanzlichen Menükarte der «Seeliebi9320» werden Glühwein, Suppen und womöglich noch weitere Wintergerichte stehen.

Weitere Informationen unter seeliebi9320.ch.

Micha Schranz betreibt den Coffee Trailer am Arboner Seeufer. Bild: Arthur Gamsa

Wer im Winter nicht nur Glühwein trinken will, ist beim Coffee Trailer in Arbon richtig. Dieser steht bei der Wetterstation direkt am See und hat auch im Winter geöffnet, wie Betreiber Micha Schranz sagt. Im Angebot sei nicht nur Kaffee:

«Wir bieten auch Glüh-Gin, Punsch, Kaiserschmarrn und unterschiedliche Suppen an.»

Ausserdem werde es auch im Winter Sitzgelegenheiten geben - mit bereitgestellten Decken. Bei gutem Wetter hat der Coffee Trailer in Arbon täglich geöffnet.

Weitere Informationen unter coffee-to-go-company.ch.

Lukas Gmür ist Inhaber der Gesamtwerk Agentur, die das Winterbijou in Steinach betreibt. Bild: Jolanda Riedener

Bereits das dritte Jahr in Folge öffnet diesen Winter das Winterbijou im Steinacher Seebad. «Am 4. November geht es los bis Ende März. Wann genau wir wieder schliessen, haben wir noch nicht definiert», sagt Lukas Gmür von der Gesamtwerk Agentur, die das Seebad betreibt. Zu deren Gastroprojekten gehören unter anderem auch die Veranda in Arbon und die Tiki-Strandbar in Goldach. Dort seien laut Gmür aber keine Winterangebote geplant, auch in den nächsten Jahren nicht.

Das Winterbijou in Steinach ist von Mittwoch bis Freitag jeweils abends und samstags und sonntags den ganzen Tag geöffnet. Als besondere Höhepunkte werden auf der Website die Moules et Frites und der Sonntagsbrunch empfohlen.

Weitere Informationen unter seebadsteinach.ch.

Mit Blick auf den See ein Fondue geniessen, das ist im Winterschiff in Rorschach möglich. Bild: ID

Bisher befand sich das Winterschiff jeweils im Hafen von Romanshorn, dieses Jahr legt das schwimmende Restaurant zum ersten Mal in Rorschach an. Neu steht es unter der Leitung der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt.

Vom 11. November bis am 11. Februar können Gäste von Donnerstag bis Sonntag auf dem Winterschiff Fondue oder Focaccia essen. Die Speisekarte und die genauen Öffnungszeiten sind auf der Website des Winterschiffs einsehbar. Dort lassen sich auch Tische reservieren.

Nachdem das Winterschiff neu im Rorschacher Hafen steht, gibt es in Romanshorn kein Winter-Gastro-Angebot. Zwar hatten die Betreiber von «Gustav Kahn» angekündigt, auch im Winter am Romanshorner Hafen gastronomisch tätig sein zu wollen. Daraus wird nun aber nichts, wie Mitbetreiber Michel Staubli sagt. «Die Bewilligung für ein solches Angebot steht immer noch aus und da ein solches Projekt mehrere Monate Vorlaufzeit braucht, wäre es zu kurzfristig, es jetzt noch umzusetzen.» Dafür setze man nun ein Winter-Gastro-Angebot - die Fonduestube Stivai - im Hof zu Wil um.

Das Restaurant Gustav Kahn gibt es in Romanshorn diesen Winter nicht. Bild: Thomas Knellwolf

Ebenfalls noch ohne Bewilligung steht das Projekt Seezauber in Arbon da. An der Quaianlage sollte ein Glühweingarten, eine Fondue-Bar und ein Iglu-Restaurant für die Gäste bereitstehen. Die Bewilligung liegt momentan auf dem Tisch des Kantons, bestätigt Markus Rosenberger. Er ist Leiter Abteilung Freizeit, Sport, Liegenschaften in Arbon. Die Bewilligung, die der Kanton auf diesen September hin angekündigt hatte, habe sich verzögert. Rosenberger sagt: «Da dieses Baugesuch aufgrund der Befangenheit von Regierungsrat Dominik Diezi nicht mehr im Departement für Bau und Umwelt behandelt werden darf, warten wir auf die Antwort aus dem Departement für Inneres und Volkswirtschaft.»

In anderen Jahren gab es in Rorschach jeweils die Fondue-Alp. Dieses Jahr jedoch nicht, sagt Selina Solenthaler von der Dine&Drink GmbH. «Die Fondue-Alp wurde jeweils in Kombination mit der Eisarena durchgeführt. Weil diese dieses Jahr nicht stattfindet, betreiben wir auch die Fondue-Alp nicht.»

