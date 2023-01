Bodensee 60 Jahre nach der Seegfrörni: Wie ein Zufallsfund aus dem Brockenhaus Erinnerungen wachruft Vor 60 Jahren fror der Bodensee zum letzten Mal ganz zu. Was das für die Menschen damals bedeutete, zeigt ein Album, das in einem Rorschacher Brockenhaus aufgetaucht ist. In der Bildergalerie lässt es sich durchblättern. Richard Lehner Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Rorschacher hat im Album Zeitungsberichte, Fotos und Postkarten zur Seegfrörni gesammelt. Bild: Richard Lehner

In Rorschach beim Seerestauranthafen zeugen heute noch ein kleines Denkmal und eine Wanderwegtafel von der Seegfrörni 1963. Geblieben sind aber auch viele persönliche Erinnerungen von Menschen, die damals dabei gewesen sind. Diese Geschichten werden innerhalb der Familie anhand von Fotos aus alten Alben weitererzählt. Voller Stolz, denn nicht vielen ist es im Leben vergönnt, einmal auf dem gefrorenen Bodensee gestanden zu haben.

Ein solches Album, das sich diesem Jahrhundertereignis widmet, hat der Autor dieses Artikels beim Stöbern in einem Brockenhaus in Rorschach entdeckt. Im mehrere Kilogramm schweren Buch findet sich alles, was in den Zeitungen und Zeitschriften der Region, der Schweiz, in Deutschland und in Vorarlberg damals über die Seegfrörni geschrieben und veröffentlicht wurde. Das Album stammt aus einem Nachlass und ist im Brockenhaus an der Säntisstrasse abgegeben worden.

Unzählige Artikel, Kommentare und einmalige Bilddokumente sind im Buch fein säuberlich eingeklebt, chronologisch, wie für eine wissenschaftliche Arbeit. Wer das Buch in den Händen hält, ist beeindruckt von der Arbeit, die sich der Sammler gemacht hat, und von der Fülle an Informationen. Auch Hinweise und Ausschnitte auf das bekannte Büchlein «Bodenseegfrörni 1963» von Paul Hug und Felix Karrer fehlen nicht.

Album soll in ein Archiv kommen

Das Buch aus der Brocki zeigt eindrücklich, wie auf einen kalten Dezember im Jahr 1962 weitere kalte Wochen im Januar und Februar 1963 folgten, wie sich das Eis bildete und welche Gefahren das Eis für jene bot, die den zugefrorenen Bodensee zu früh betraten. Es illustriert auch, welche Emotionen in der Bevölkerung freigesetzt wurden, als das Eis ab Mitte Februar 1963 endlich zum Betreten freigegeben wurde.

Die Texte und Bilder berichten von Völkerwanderungen über den See, von Einzelschicksalen, die manchmal tragisch endeten, bis zum Einsatz zur Rettung von Wasservögeln im Rorschacher Hafen. Sehr beeindruckend sind auch die noch nie gesehenen Bilder von der Rückbildung des Eises. Das alles findet sich zwischen zwei riesigen Buchdeckeln, mit Schere und Leim und viel Leidenschaft zusammengetragen von jemandem, der die Seegfrörni 1963 erlebt und für die Nachwelt erhalten hat.

Der Finder des Buchs und Autor dieses Artikels möchte es für die Öffentlichkeit zugänglich machen und bald einem entsprechenden Archiv übergeben.

Blättern Sie sich in der Bildergalerie durch das Album. Mit einem Klick auf das Bild vergrössert es sich:

Von aussen unscheinbar enthält das Album viele Erinnerungen zur Seegfrörni 1963. Bild: Richard Lehner Das Album stammt aus dem Nachlass eines Rorschachers. Bild: Richard Lehner Zeitungsberichte aus dem Februar 1963, auch aus dem Tagblatt. Bild: Richard Lehner Auch Kinder und Jugendliche wanderten über das Eis. Bild: Richard Lehner Autos, Schlitten und Kutschen kamen auf dem zugefrorenen Bodensee zum Einsatz. Bild: Richard Lehner Auf dem Bodensee fanden besonders an Wochenenden Volksfeste statt. Bild: Richard Lehner «In den letzten Tagen vor dem Auftauen wurde das Eis dunkelgrau und schwarz», heisst es in einem Bericht. Bild: Richard Lehner Bilder zur Seegfrörni wurden im Album fein säuberlich eingeklebt. Bild: Richard Lehner Im Februar 1973, zehn Jahre nach der Seegfrörni, erinnerten die Zeitung an das aussergewöhnliche Ereignis. Bild: Richard Lehner Das Album fand der Autor im Brockenhaus in Rorschach. Bild: Richard Lehner Auch Postkarten zeugen von der Seegfrörni 1963. Bild: Richard Lehner Eine Karte zeigt, wo die Menschen während der Seegfrörni den Bodensee überquerten. Nicht immer nur auf den freigegebenen Wegen. Bild: Richard Lehner Im Album finden sich Berichte von Zeitungen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Bild: Richard Lehner

