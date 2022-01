Vampire Night in Rorschach wird blutiger denn je

Blutsauger Corona knipst die Karriere als Partyveranstalter brutal aus: Die Vampir Night in Rorschach wird aber trotz aller Schwierigkeiten gefeiert Mit der Plattform Musikzentrale.ch vermittelt der Rorschacher Eventmanager Stefan Hafner seit über zehn Jahren Künstler und Bands. Und seit über 30 Jahren kennt man ihn auch als DJ Letz Fetz. Egal ob Kindermaskenball oder Wuga-Festzelt, die Schunkelstimmung, die er zelebriert, ist legendär. Die Covid-19-Pandemie hat alles zunichtegemacht. Heute arbeitet der 55-Jährige wieder bei der Post, um einigermassen über die Runden zu kommen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 30.01.2022, 17.00 Uhr

Stefan Hafner in seinem Element ‒ als DJ Letz Fetz bestimmt er am Mischpult den Groove. Bild: M. Huwiler

Stefan Hafner sitzt in der Rorschacher Caffè-Bar La Vela, nimmt einen Schluck und umschliesst dabei das Latte-Macchiato-Glas mit den Fingern. Fast so, als wollte er seine Hände wärmen. «Ich geniesse die wohlige Wärme hier, denn in den vergangenen Tagen war es wirklich eiskalt», sagt er mit einem Schmunzeln und verweist auf seine morgendlichen Touren auf dem gelben Dreirad der Post.

Als der Bundesrat im März 2020 den landesweiten Lockdown anordnete, war er nämlich nicht nur seine Aufträge als Eventmanager von einer Minute zur anderen los, er hatte auch beinahe kein Einkommen mehr. Seither ist der ehemalige Briefträger wieder bei der Post angestellt. Er hat den 50-Prozent-Job dankbar angenommen, auch wenn die Arbeit aufgrund der Päcklischwemme aus China alles andere als gemütlich sei.

An Lust und Energie fehlt es nicht

Ursprünglich wollte er drei Monate bei der Post überbrücken und dann wieder voll auf seine Tätigkeit als Eventmanager setzen. Doch die immer wieder verschärften Massnahmen durch den Bundesrat führten zu Absagen und Einbussen. Das Oktoberfest beispielsweise hat Stefan Hafner trotzdem zweimal durchgeführt. Und beide Male wurde die Massnahmenschraube unmittelbar davor wieder angezogen. Statt 400 durfte er nur 200 Besucherinnen und Besucher in die Halle lassen. Verdient habe er dabei nichts. Hafner sagt:

«Es ist mehr darum gegangen, als Veranstalter in Erinnerung zu bleiben, den Leuten zu zeigen, dass ich noch lebe.»

Sollten die Coronamassnahmen zur Gänze wegfallen, so sei es gut möglich, dass er wieder zu 100 Prozent als Veranstalter und DJ arbeite. Die Lust und die Energie, etwas Tolles auf die Beine zu stellen, sei jedenfalls immer noch da. Daher hat er sich auch entschieden, am Donnerstag, 24. Februar, erneut eine Vampir Night durchzuführen.

Vampirball 2020 im Stadthofsaal Rorschach. Bild: Urs Bucher

Die Türen zum Gruselkabinett in der Industrie36-Eventhalle in Rorschach öffnen um 20 Uhr für maximal 400 Personen. Für Stimmung sorgen die Liveband Top4Tea, Party-DJ Steven und eine Mitternachtsshow. Die Vampir Night schwimmt gegen den üblichen Fasnachtsstrom: Schöne Kostüme, wunderbar geschminkte Gesichter und stilvolle Musik sollen statt des üblichen närrischen Treibens dominieren. Einzig die Röräheizär haben einen kurzen kakofonen Auftritt. Ab Mitternacht haben übrigens Mitglieder anderer Guggenmusiken freien Eintritt, aber nicht um zu spielen, sondern um gediegen in die bis Aschermittwoch dauernde Fasnachtszeit zu steigen.

Vor der Halle auch ohne Ticket feiern

Der Vorplatz vor der Halle ist für alle ohne Eintritt und Zertifikatspflicht zugänglich. Dort locken Foodwagen, Bar und Feuerkessel. Tickets sind bei den Kantonalbanken in Rorschach, Goldach und Rheineck, beim Zubi Spielwarengeschäft in Rorschach, bei Andys Kostümverleih und online www.vampirnight.ch erhältlich. Laut Stefan Hafner sind bereits über 200 Tickets weg, blutsaugende Gestalten sollten sich also sputen. Mit dem Kauf eines Tickets nimmt man am Wettbewerb teil und kann einen Helikopterflug als Hauptpreis gewinnen. Der Eintritt am Abend für über 21-Jährige ist nur mit einem dem Motto angepassten Kostüm gewährleistet.

Kindermaskenball steht auf der Kippe Auch der diesjährige Kindermaskenball der Fasnachtsgesellschaft Rorschach (Fagero) steht im Zeichen von Corona. Geplant war, dass es einen Sternenmarsch gibt, und danach draussen, vor dem Stadthofsaal, die Fasnacht gefeiert werden kann. Der Vorstand der Fagero hat den Sternenmarsch an der letzten Sitzung definitiv abgesagt. Offen ist, ob der Kindermaskenball (draussen) stattfinden wird. Sollte das BAG bis zum 11. Februar Lockerungen beschliessen, wird er auf dem Vorplatz des Stadthofsaales wie geplant durchgeführt. Mit den jetzigen Massnahmen allerdings müsste die Fagero laut Präsident Stefan Hafner schweren Herzens auch auf den Kindermaskenball verzichten.

Blutsauger in Festlaune – das gab es in Rorschach schon früher während zweier Jahrzehnte. Der Vampir-Ball, die schaurigste aller heimischen Fasnachtsveranstaltungen, lockte jeweils bis zu 1300 Besucherinnen und Besucher an; das Einzugsgebiet reichte von Zürich bis ins obere Rheintal.

Da hilft nur noch Knoblauch und ein Kruzifix. Bild: Rudolf Hirtl

