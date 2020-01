Blockchains, Jägerinnen und Yoga für die Augen Das Frauennetz Gossau greift in seinem Jahresprogramm bewegende Themen auf. Die Frauen gehen auf die Pirsch und befassen sich mit Finanzen. Melissa Müller 08.01.2020, 14.59 Uhr

Regierungsrätin Heidi Hanselmann kommt am 5. Februar nach Gossau. Urs Bucher

Den Auftakt macht die Politik. Am 5.Februar lädt das Frauennetz Gossau zum Referat «Helvetia ruft!» Regierungsrätin Heidi Hanselmann (Bild) spricht um 19 Uhr über ihre Arbeit. Danach findet ein Treffen mit den Kandidatinnen aller Parteien für die kantonalen Wahlen im März statt, moderiert von der Gossauer Stadträtin Gaby Krapf. 23 Frauen sitzen derzeit im 120-köpfigen Kantonsrat St.Gallen. Von den 29 Sitzen des Wahlkreises St.Gallen-Gossau sind nur neun von Frauen besetzt. Das solle sich ändern, schreibt das Frauennetz Gossau.

Stadträtin Gaby Krapf-Gubser

Die Gruppe hat ein vielfältiges Jahresprogramm auf die Beine gestellt. Am Mittwoch, 11.März, 19.30 Uhr, geht es um die Zukunft der Finanzen. Pascal Egloff vom Kompetenzzentrum Banking und Finance der Fachhochschule St.Gallen erklärt, was eine Blockchain ist, welche Risiken und Chancen sie mit sich bringt und wie sicher Kryptowährungen sind.

Wie aus Jagdhäuten Schuhe entstehen

Nicht im Herbst, sondern bereits im Frühling geht das Frauennetz auf die Jagd. Am Mittwoch, 22. April, 19 Uhr, erzählen die beiden aktiven Jägerinnen Conny Thiel-Egenter und Isabel Müller, was sie an diesem Hobby fasziniert. Dabei geht es auch darum, wie aus Jagdhäuten Schuhe und Kleider entstehen und wie man dem derzeit trendigen Pelz-Tragen nachhaltig begegnet. Und Wildhüter Mirko Calderara zeigt, wie wir Schäden durch Wildtiere vermeiden können.

Ein von den Treibern aufgescheuchtes Reh rennt aus dem Wald. Severin Bigler, AGR

Frauenstimmrecht, Mutterschaftsversicherungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit – das sind Errungenschaften der Schweizer Frauenbewegung. Doch wie steht es wirklich um die Gleichstellung und Gleichberechtigung? Dieser Frage geht am Donnerstag, 17. September, 19.30 Uhr, Gudrun Sander vom Kompetenzcenter für Diversität und Inklusion an der Universität St.Gallen nach.

Risikofaktor Frau

Etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann sind im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Sind Frauen also gefährdeter? Und was ist der Unterschied zwischen Depression und Burnout? Antworten darauf gibt Psychiatrie-Fachärztin Jacqueline Binswanger am Dienstag, 27. Oktober, 19 Uhr.

Yoga kann auch auf die Augen einen guten Einfluss haben. Channi Anand, AP

Sehen und gesehen werden

Am 24. November, 19.30 Uhr, geht es die Brille. In ihr steckt heute einiges an Hightech. Chiara Weissmann und Herbert Scheiwiler von Kühnis Optik reden über Trends und Entwicklungen. Dabei kommt auch das versteckte Schielen zur Sprache. Dass Yoga den Augen guttut, zeigt Yoga-Instruktorin Manuela Möhl auf. Und Visagistin Diana Panier sagt, worauf Brillenträgerinnen beim Schminken achten sollen. (pd/mem)

Detailliertes Programm und Anmeldung unter www.frauennetzgossau.ch/agenda