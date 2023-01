St.Gallen Güterbahnhofareal: Zwischennutzungen blockiert

Blockade in St.Gallen Drei Projekte, mehrere Einsprecher und eine falsch eingezeichnete Strasse: Posse um Güterbahnhofareal Auf dem Güterbahnhofareal sind mehrere Zwischennutzungen geplant. Wegen einer scheinbaren Formalie sind sie aber alle blockiert: Eine Strasse verläuft nicht dort, wo sie in den Plänen eingezeichnet ist. Die betroffenen Mieter sind frustriert. Marlen Hämmerli 1 Kommentar 19.01.2023, 18.00 Uhr

Auf dem Güterbahnhofareal sind gleich mehrere Zwischennutzungen blockiert. Bild: Donato Caspari

Das Güterbahnhofareal nahe dem Hauptbahnhof St.Gallen liegt grösstenteils brach. Zwar gibt es einige Nutzungen. In einer der alten Lagerhallen sind etwa das Kugl und die Velowerkstatt zu Hause. Vor einigen Jahren kam der Lattich-Bau hinzu. Doch seither ist die Entwicklung des Areals ins Stocken geraten. Dabei gäbe es Pläne.

In einer der Hallen ist die Eventhalle Hektor geplant. Die ersten Anlässe sollten im November 2019 stattfinden. Auf einer Wiese in der Nähe sollten bis Mitte 2021 Mikrowohnungen entstehen. Auch das Lattich will sich weiterentwickeln, der Verein möchte weitere Schiffscontainer aufstellen. Doch all diese Zwischennutzungen auf dem zentral gelegenen Areal sind blockiert. Denn die Güterbahnhofstrasse verläuft nicht dort, wo sie in den Plänen eingezeichnet ist.

Auf der eigentlichen Strasse wird heute parkiert

Walter Boos von der Eventhalle Hektor sitzt in der Militärkantine, eine leere Kaffeetasse und eine Mappe vor sich. Darin hat er die wichtigsten Dokumente zum Fall gesammelt. Er erzählt und klingt frustriert. Seit Jahren warten er und Céline Fuchs darauf, dass sie ihre Eventhalle realisieren können. Hektor werde eine «Halle für alle», hiess es bei der Lancierung. Angedacht waren etwa Firmenevents, Theater, Sporttraining. Hektor sollte die Lücke zwischen Grabenhalle und Olma-Halle schliessen. Auch heute noch gehen laut Boos vier, fünf Anfragen pro Woche für Anlässe ein.

Die Eventhalle ist blockiert, weil eine Gruppe Einsprache einlegte. Das Verfahren war schon beim Kanton, als die Gruppe zusätzlich bemängelte, das Gebäude sei nicht erschlossen. Denn die Strasse, die als solche genutzt wird, ist im Gemeindestrassenplan nicht eingezeichnet. Und die Strasse, die im Plan ist, wird für Parkplätze genutzt. Das ist historisch so gewachsen und störte lange niemanden.

Die Krux: Das zuständige Amt der Stadt kann keine Baubewilligung erteilen, wenn das Areal nicht erschlossen ist. Das heisst, Baubewilligungen sind derzeit chancenlos. Letztes Jahr wollte die Stadt den Plan bereinigen. Zwei Lösungen lagen auf dem Tisch: Die Strasse im Plan neu einzuzeichnen und die Parkplätze zu belassen. Oder die Parkplätze aufzulösen und als Strasse zu nutzen, so wie das der Gemeindestrassenplan vorsieht. Die Betroffenen, darunter die Leute vom Hektor und vom Lattich, einigten sich mit der Stadt darauf, den Plan zu ändern.

Im Dezember lag die Anpassung auf. Zwei Einsprachen gingen ein. Diese Personen wehren sich dagegen, dass der Gemeindestrassenplan der Realität angepasst wird. Ob es sich bei den Einsprechenden um dieselben handelt, die sich gegen Eventhalle und Mikrowohnungen wehren, ist unklar. Es wäre aber naheliegend. Die Stadt äussert sich «wegen des laufenden Verfahrens» nicht dazu.

Die Güterbahnhofstrasse müsste ab Höhe des blauen Containers (unten rechts) bis zur Geltenwilenstrasse am Gebäude entlang führen. Bild: Donato Caspari

Einsprecher schiebe Nachbarinnen vor

Über die neuerlichen Einsprachen kann Walter Boos nur den Kopf schütteln. Angefangen habe die Geschichte harmlos. Boos und Fuchs reichten 2020 zwei Baugesuche ein. Eine für eine Hallennutzung für 300 Personen, eine für 1800 Personen. Gegen beide wurde Einsprache erhoben.

Dies ist ein demokratisches Recht. Doch Boos ist frustriert: «Es geht nicht mehr um die Sache, sondern um eine reine Verhinderungspolitik.» Der Einsprecher sei nicht mal einspracheberechtigt, weil er zu weit weg von der geplanten Eventhalle wohne, sagt Boos. Der Einsprecher habe ein paar Frauen aus dem Quartier rekrutiert, über diese würden die Einsprachen laufen.

Ist dem so? Welche Befürchtungen haben die Einsprechenden? Warum wehren sie sich gegen die Eventhalle? Diese und weitere Fragen bleiben offen. Der Einsprecher und die Nachbarinnen wollen sich auf Anfrage nicht zur Sache oder den Vorwürfen äussern.

Eventhalle ist beinahe selbsttragend

Monat für Monat müssen Céline Fuchs und Walter Boos den SBB, denen die Halle gehört, Miete zahlen. Dazu kommen weitere Fixkosten. Um diese zu decken, gründeten sie den Verein Rolland. Rollschuhfahren wie in den 1980er-Jahren, mit oder ohne Disco. Es ist ein Erfolgsprojekt, geboren aus der Not. Inzwischen besitzen sie 1200 Paar Rollschuhe.

Céline Fuchs und Walter Boos organisieren inzwischen Rollschuh-Anlässe. Bild: Benjamin Manser (11. September 2020)

Vor kurzem nutzte ein Laden die Halle für einen Pop-up-Store, während sein eigentliches Lokal umgebaut wurde. Der Bau verzögerte sich, der Pop-up-Store nutze die Halle vier statt drei Monate. Das bemängelte ein weiterer Einsprecher – und erhielt recht.

Seither sind Zwischennutzungen nicht mehr möglich, nur Lagerflächen dürfen Fuchs und Boos noch vermieten. Geld kommt auch über eine Crowdfunding-Aktion rein: Private können Patin oder Pate von einem Quadratmeter der Eventhalle werden und so das Hektor unterstützen.

Durch all die Bemühungen ist die Halle fast selbsttragend. Auf die Gelder, auch jene aus dem Crowdfunding, sei man aber weiterhin angewiesen, sagt Boos. Auch Aufgeben sei keine Option. «Es kann nicht sein, dass der Einsprecher damit durchkommt, weil er gegen Veränderung auf dem Areal ist.» Ihrem Team mussten er und Fuchs schon vor einer Weile kündigen, sich selbst zahlen sie seit über einem Jahr keinen regelmässigen Lohn aus.

Stattdessen suchten sie sich wieder Jobs. Als Beleuchtungstechniker war Boos kürzlich in Davos, Céline Fuchs ist unter anderem Tourmanagerin der «Comedymänner» und leitet wieder den Ostschweizer Nachwuchswettbewerb BandXOst.

Streit um Mikrowohnungen beschäftigt jetzt Verwaltungsgericht

Schräg gegenüber der Haltestelle der Appenzeller Bahnen, neben der Remise, will die Blumer Lehmann AG zwei dreigeschossige Neubauten aufstellen, bestehend aus Holzmodulen. 17 Mikrowohnungen sind geplant. Die Wohnungen werden kaum grösser sein als bei anderen die Stube. Es solle ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltiges Bauen werden, sagt Richard Jussel. Er ist bei der Blumer Lehmann AG zuständig für Projektentwicklung und Verkauf.

Richard Jussel von der Baufirma Blumer Lehmann. Bild: Benjamin Manser (7. Dezember 2020)

Die Stadt hatte der Blumer Lehmann AG die Bewilligung im zweiten Anlauf erteilt. Gegen die Bewilligung wurde Rekurs eingelegt, es ist dieselbe Einsprechergruppe, die sich auch gegen die Eventhalle Hektor wehrt. Hauptargument auch hier: die Erschliessung. «Der Einsprecher behauptet, der direkte Anschluss fehle», sagt Jussel.

Blumer Lehmann habe fast ein Jahr lang die Frage der Erschliessung für ihre Mikrowohnungen abgeklärt. Das Resultat: Diese sei über die Zimmerstrasse, oben am Hang, gegeben.

Auf der Wiese links der Remise plant die Blumer Lehmann AG Mikrowohnungen. Bild: Donato Caspari

Plötzlich seien die Einsprecher umgeschwenkt und hätten mit «Nebengründen» argumentiert, sagt Jussel. Mit dem Treppenhaus aussen am Gebäude werde die Gebäudelänge überschritten. Nebenräume, die in der Remise vorgesehen sind, müssten ins Gebäude integriert werden. «Das haben wir als sehr unfair empfunden.»

Der Kanton gab den Einsprechern jedoch recht. Jetzt liegt der Fall beim Verwaltungsgericht. «Nachdem wir vor dem Kanton wegen solch nebensächlichen Gründen verloren hatten, mussten wir weiterziehen.» Er habe den Eindruck, «die Einsprecher wissen nicht, was sie machen». Auch hierzu äussern sich die Einsprechenden auf Anfrage nicht.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger könnten alten Veloweg nutzen

Das Lattich-Quartier möchte sich schon länger weiterentwickeln. Mit der Verlegung der Gleise der Appenzeller Bahnen ist Fläche frei geworden, diese mietet der Verein seit 2022. Neben Gartenprojekten ist vorgesehen, vier bis fünf weitere Schiffscontainer aufzustellen. Der frühere Veloweg, auf dem heute Container stehen, würde damit frei und könnte als Spazierweg genutzt werden. Heute teilen sich Fussgängerinnen und Fussgänger die Strasse mit Autos, Lieferwagen und Velos.

Mit dem entsprechenden Baugesuch wartet der Verein seit einem Jahr zu. Grund: Auch dieses Gesuch wäre chancenlos. Die Verantwortlichen des Lattichs möchten nicht mit Namen zitiert werden, die Sache ist dem ehrenamtlichen Verein zu heikel.

Man hoffe, «dass die juristischen Auseinandersetzungen nicht sämtliche Entwicklungen im Keim ersticken». Denn derzeit liegt ein anderes Gesuch des Lattichs auf. Es geht um die Verlängerung der befristeten Bewilligung für die bestehenden Container. Auch gegen dieses Gesuch könnte die Gruppe Einsprache einlegen.

Ein zentrales Areal, drei Zwischennutzungen, alle blockiert – wegen Einsprachen zu einer Strasse, die am falschen Ort verläuft: ein Schildbürgerstreich? Und sowieso: Was sagt die Stadt dazu, dass ein Einsprecher die Entwicklung eines ganzen Areals verhindert?

Nein, das sei kein Schildbürgerstreich, antwortet Stadtrat Markus Buschor schriftlich. Zum Rest könne er keine Auskunft geben. «Gegen ein Verfahren ein Rechtsmittel zu ergreifen, ist ein legitimes Recht.» Und sichert zu: Die Verfahren, für die die Stadt zuständig sei, würden so rasch als möglich behandelt.

1 Kommentar Reto Voneschen vor einem Tag 8 Empfehlungen Wenn's wirklich seitens der Einsprecherinnen und Einsprecher nicht Seldwyla ist, wie ein Verantwortlicher der Stadt meint, könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Stadt mitverantwortlich ist für die hanebüchene Situation. Dass das Verhältnis mit den Nachbarn im alten Güterbahnhof heikel ist, müsste jedem mit etwas Gedächtnis klar sein: Bereits ums Kugl wurde doch jahrelang juristisch gestritten. Auf der offiziellen Güterbahnhofstrasse wird zudem seit sicher bald zwanzig Jahren parkiert. Wieso ist niemand bei den Behörden, die das bewilligt haben (oder nicht dagegen eingeschritten sind), auf die Idee gekommen, die Strassenpläne im ordnungsgemässen Verfahren nachzuführen? Hat man den alten Güterbahnhof als rechtsfreien Raum angesehen? Hat man das einfach übersehen? Oder hat man bei den Ämtern den Aufwand des damit erneut absehbaren Rechtsverfahrens gescheut? Ruhmesblatt ist das Ganze jedenfalls nicht... 8 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen