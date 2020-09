Video Blitzeinschlag auf Sportplatz Spiserwis in Abtwil: 14 Jugendliche verletzt +++ Ermittlungen laufen Am Dienstagabend ist es in Abtwil bei einem Gewitter zu mehreren Blitzeinschlägen gekommen. Auf einem Sportplatz wurden 14 Jugendliche verletzt. Glimpflich ging hingegen ein Blitzeinschlag in ein Haus aus. Aktualisiert 22.09.2020, 23.18 Uhr

(rms/dwa/fin/rar) Am Dienstagabend hat auf dem Sportplatz Spiserwis in Abtwil der Blitz in einen Scheinwerfer eingeschlagen. Anschliessend bewegte er sich durch das Spielfeld und hat dabei mehrere Spiele getroffen. «14 Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren sind verletzt worden. Sie wurden in verschiedene Spitäler eingeliefert und bleiben dort zur Überwachung», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Nachfrage. Ein Fussballspieler sei bewusstlos gewesen und musste sogar mit der Rega transportiert werden. Zum genauen Gesundheitszustand kann Krüsi keine genauen Angaben machen. Er habe aber eine schwere Verletzung aufgrund eines Stromschlags erlitten. Der genaue Unfallhergang werde derzeit noch abgeklärt.

Laut Krüsi habe ein Juniorenspiel zwischen dem FC Abtwil-Engelburg und dem FC Münsterlingen stattgefunden. Die Mannschaften werden betreut. Ob das Spiel auf Grund der schlechten Wetterverhältnisse hätte abgebrochen werden müssen, wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Zuschauer wurden beim Spiel keine verletzt.

Neben der Polizei rückten auch drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die Rega und fünf Sanitätswagen sowie ein Careteam nach Abtwil aus. Der Verkehr war wegen des Vorfalls aber nur gering eingeschränkt, so Krüsi weiter.

Mehrere Spieler wurden durch den Blitzeinschlag auf dem Sportplatz Spiserwis verletzt. Serafin Reiber

Blitz schlägt auch in Haus ein

Der Blitzeinschlag auf dem Sportplatz ist nicht der einzige an diesem Abend. Die Feuerwehr musste zudem wegen eines Hausbrandes bei der Bushaltestelle Ausserdorf Abtwil ausrücken. «Verletzte hat es bei diesem Vorfall keine gegeben», bestätigt Hanspeter Krüsi. Es sei nur Sachschaden am Dach entstanden.

Ein zweiter Blitz hat in ein Haus eingeschlagen. Serafin Reiber

Nicht der erste Vorfall: Blitzeinschlag in Sirnach vor neun Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Ostschweiz der Blitz auf einem Sportplatz einschlägt. Im Frühling 2011 kam es beim 2.-Liga-Fussballspiel zwischen dem FC Sirnach-Stella und dem FC Weesen zu einem Blitzeinschlag. Das Feld in Sirnach war zum Zeitpunkt des Unglücks regennass. Direkt vom Blitz getroffen wurde zwar niemand. Insgesamt sieben Personen wurden von der Wucht des Blitzeinschlags aber zu Boden geschleudert: je zwei Spieler der beiden Mannschaften, der Schiedsrichter und zwei Balljungen. Drei Betroffene mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Match wurde nach dem Blitzeinschlag beim Stand von 2:1 für den Gast sofort abgebrochen.

In der Folge kam es zu Vorwürfen seitens des Gastvereins aus Weesen. Die Partie hätte problemlos weitergeführt werden können, so die Auffassung des Clubs. Plötzlich hätten jedoch Spieler des Heimvereins über Probleme geklagt und anscheinend nicht mehr weiterspielen können, obwohl ihnen zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags nichts anzumerken gewesen sei. Sirnach seinerseits konterte die Vorwürfe und hielt fest, ein Spieler des Heimteams sei nach dem Blitzeinschlag ins Klubhaus geführt worden und mit Kopfweh und Übelkeit zusammengebrochen.

