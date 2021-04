Bleibt es ruhig? Rigorose Polizeikontrollen am St.Galler Hauptbahnhof und in der Innenstadt nach erneuten Gewaltaufrufen +++ Wegweisungen ausgesprochen +++ Keinerlei Gewaltvorfälle bekannt Für den Ostersonntagabend sind neuerliche Aufrufe lanciert worden, nach St.Gallen zu kommen und für Gewaltakte zu sorgen. Der Stadtrat und die Polizei appellierten in der Folge an die Jugendlichen und deren Eltern. Die Einsatzkräfte ihrerseits führten am Abend wie angekündigt strenge Personenkontrollen durch. Sandro Büchler, Marlen Hämmerli, Dinah Hauser, Raphael Rohner, Alain Rutishauser 04.04.2021, 23.52 Uhr

23:16 Uhr

Zustrom an Menschen am Bahnhof lässt nach – bis dato keine Gewaltvorfälle bekannt

Die St.Galler Stadtpolizei hat die Lage rund um den Bahnhof und in der Stadt nach wie vor unter Kontrolle, wie es scheint. Auf Anfrage erklärt Sprecher Klaus-Dieter Mennel, bis dato seien ihm keinerlei Gewaltvorfälle bekannt.

«Aber klar, es gab Leute, die sich negativ geäussert haben. Nicht jeder hat Freude, wenn er weggewiesen wird.»

Klaus-Dieter Mennel, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: pd

Die Polizei hat laut Klaus-Dieter Mennel nicht nur am Hauptbahnhof, sondern auch in der Innenstadt und an den Einfallstoren zur Stadt Kontrollen durchgeführt. Wie viele Wegweisungen ausgesprochen wurden, könne er derzeit nicht sagen, so Mennel.

Der Zustrom von Menschen am Hauptbahnhof hat gemäss dem Polizeisprecher im Verlauf des Abends deutlich nachgelassen. Trotzdem markiert die Polizei weiterhin Präsenz.

22:05 Uhr

Die Polizei meldet sich in den Sozialen Medien zu Wort und erklärt sich zu aufkommenden Vorwürfen, ihr Vorgehen sei unverhältnismässig:

21:30 Uhr

Personenkontrollen auch in der Innenstadt

Neben den Kontrollen am Bahnhof werden auch Personen in der Innenstadt kontrolliert – so unter anderem vor dem Blumenmarkt.

Bild: FM1 Today

21:15 Uhr

Bislang keine Zwischenfälle in der Stadt – Polizei spricht zahlreiche Wegweisungen aus

Bislang kam es an diesem Ostersonntagabend zu keinen Zwischenfällen im Kontext der im Vorfeld getätigten Gewaltaufrufen, wie Polizeisprecher Klaus-Dieter Mennel gegenüber Tagblatt Online bestätigt. Am Bahnhof werden ankommende Jugendliche vehement kontrolliert. Wer nicht glaubhaft schildern könne, dass die Anreise in keinem Zusammenhang mit den Aufrufen steht, werde weggewiesen, so Mennel. Wegweisungen gelten für 30 Tage – begründet werden diese folgendermassen:

«Anlässlich der Ostern 2021 wurde zu Gewaltakten in der Stadt St.Gallen aufgerufen. Die genannte Person steht im Verdacht, sich an solchen Vorkommnissen aktiv oder passiv (Gafferei) beteiligen zu wollen bzw. beteiligt zu haben.»

20:53 Uhr

Empfang am Bahnhof St.Gallen: Jugendliche werden rigoros kontrolliert

Videoaufnahmen zeigen, dass Jugendliche von der Polizei ausnahmslos kontrolliert werden. Vor der Personenkontrolle bildet sich eine Schlange.

20:02 Uhr

Polizeihelikopter über der Stadt St.Gallen?

Auf Twitter kursieren Bildaufnahmen, die einen Helikopter über der Stadt St.Gallen zeigen – ob ein Polizeihelikopter im Einsatz ist, wurde bislang von der Stadtpolizei nicht bestätigt.

20:31 Uhr

Die Strassen in St.Gallen sind wie leergefegt – hohe Polizeipräsenz

Die Situation in der St.Galler Innenstadt erinnert derweil an einen Lockdown. Wer unterwegs ist, trägt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Uniform.

Unterwegs in einen hoffentlich friedlichen Abend: Die Polizei kurz nach 20 Uhr vor dem St.Galler Kloster. Bild: Raphael Rohner

20:18 Uhr

Polizei nimmt Gewaltaufrufe «sehr ernst» – gespenstische Stimmung in der Stadt

In der Stadt ist es bislang ruhig, sehr ruhig sogar, geradezu gespenstisch. Die Polizei markiert, vom Marktplatz bis zum Bahnhof, an allen Ecken der Innenstadt Präsenz. Man nehme die in sozialen Netzwerken getätigten Gewaltaufrufe sehr ernst, so Polizeisprecher Klaus-Dieter Mennel gegenüber Tagblatt Online. Denn diese seien, im Unterschied zu den Gewaltaufrufen für gestern, konkreter ausgefallen.

Am Marktplatz, Multertor, Roter Platz, Kornhausstrasse, Klosterhof und am Bahnhofplatz: Die Polizei ist am frühen Sonntagabend in St.Gallen omnipräsent. Bild: pd

20:00 Uhr

Stadtpolizei und Stadtrat appellieren am Nachmittag an die Jugendlichen und Eltern

(ok) Nach einem wolkenlosen Ostersonntag dunkelt es ein in der Gallusstadt. Der Samstagabend, die Nacht nach den Krawallen, blieb ohne Zwischenfälle – doch erneut kursierten für den Sonntagabend Aufrufe zur Gewalt. So appellierte die Stadtpolizei gemeinsam mit dem St.Galler Stadtrat am Sonntagnachmittag an die Jugendlichen und an deren Eltern:

«Lassen Sie Ihre Kinder heute Abend nicht nach St.Gallen.»

Überdies kündigte die Stadtpolizei ausgedehnte Personenkontrollen in der Innenstadt an; potenziell gewaltsuchende Jugendliche und Schaulustige hätten mit einer Wegweisung zu rechnen. Bislang ist alles ruhig in der Stadt. Wie entwickelt sich die Situation? Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Von Menschen verlassen: Am Roten Platz halten sich am Samstagabend, 19.30 Uhr, keine Jugendliche auf. Bild: pd

Der Samstagabend in der Zusammenfassung: Am Tag und der Nacht nach den Krawallen bleibt es ruhig in der St.Galler Innenstadt

Das derzeitige Zentrum des St.Galler Nachtlebens: Jugendliche versammeln sich auch am Samstagabend am Roten Platz – es bleibt bislang friedlich. Bild: Raphael Rohner

(ok) Es ist die Ruhe nach dem Sturm, der am Freitagabend zwei Verletzte und 50'000 Franken Schaden verursachte. Aber bleibt es am Samstagabend tatsächlich still in der St.Galler Innenstadt?

Bei der Stadtpolizei St.Gallen geht man davon aus, so Sprecher Roman Kohler gegenüber Tagblatt Online am frühen Samstagabend. Gleichzeitig habe die Polizei von erneuten Aufrufen zu Gewalt Notiz genommen. Am Samstag kursierten in sozialen Netzwerken Mitteilungen, in denen unter anderem dazu aufgerufen wurde, am Abend des Ostersonntags «noch einmal, aber so richtig zu eskalieren».

Sie waren gestern dabei: Zwei Jugendliche posieren mit Aufnahmen ihrer gestrigen Verhaftung. Bild: Raphael Rohner

Am Samstag bleibt eine solche Eskalation vorerst aus. Gemäss der Stadtpolizei, welche die Situation laufend beurteilt, ist es bis am Ostersonntag zu keinen Zwischenfällen gekommen. «Es hielten sich Jugendgruppen in der Stadt auf, die aber keine Probleme bereiten», so Polizeisprecher Roman Kohler. Unter anderem versammeln sich die Jugendlichen am Roten Platz, auf dem Gallusplatz und auf Drei Weieren.

Kurz vor 23 Uhr knallt es doch noch in St.Gallen – anscheinend wurde ein Böller gezündet. Die Stadtpolizei St.Gallen bestätigt dies, spricht aber weiterhin von einer insgesamt ruhigen Lage. So klingt der Abend aus, wie er eingeläutet wurde: Mit einer beschwichtigenden Stadtpolizei und – trotz lauter Musik – friedlichen Jugendlichen. Ein alltägliches Bild, das am Karfreitag jäh durcheinandergewirbelt wurde.

Die Ereignisse vom Karfreitag in der Zusammenfassung: Zu Beginn fliegen Feuerwerkskörper, später Molotow-Cocktails

Chaotische Zustände am Karfreitag in der Stadt St.Gallen. Video: Raphael Rohner

«Wir lassen uns nicht mehr einsperren - Corona und die Regierung können uns endgültig», schreit eine 17-Jährige am Karfreitagabend am Roten Platz in St.Gallen. Gleich neben ihr wirft ein junger Mann eine Glasflasche gegen eine Kette aus Polizisten. Den zweiten Freitag in Folge ist es in der Stadt St.Gallen zu Krawallen zwischen der Polizei und Jugendlichen gekommen. Fliegen am Anfang noch Feuerwerkskörper, sind es am Ende Molotow-Cocktails, Steine und Blumentöpfe. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und begegnet den Krawallen mit Gummischrot und Tränengas.

Bis 21 Uhr sammeln sich mehr und mehr Jugendliche auf dem Roten Platz. Dort wo es eine Woche zuvor schon zu Gewaltausbrüchen gekommen war. Am Ende sind es mehrere hundert Personen. Dann, kurz nach 21 Uhr eskaliert die Situation ein erstes Mal. Jugendliche, die auf Gewalt aus sind, verteilen sich in kleinen Gruppen in der St.Galler Innenstadt, um sich Scharmützel mit der Polizei zu liefern.

Diese hatte zum Beginn des Abends am Hauptbahnhof und am Roten Platz Präsenz markiert. Über der Stadt kreist ein Polizeihelikopter, um die Lage von oben zu beobachten. Im Einsatz stehen Polizeikorps aus der ganzen Ostschweiz.

Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Rund 1000 Jugendliche versammelten sich am Freitagabend beim Roten Platz in der Stadt St.Gallen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte die Situation. Bild: Raphael Rohner Splittergruppen zogen durch die Stadt. Bild: Raphael Rohner Stadtpräsidentin Maria Pappa ist vor Ort und sucht das Gespräch mit den Jugendlichen. Bild: Michel Canonica Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Polizisten nehmen eine Person in der Multergasse fest. Bild: Michel Canonica Jugendliche ziehen in Gruppen durch die Innenstadt. Bild: Michel Canonica Jugendliche posieren vor den Kameras der Journalisten. Bild: Michel Canonica Die Einsatzkräfte beobachten die Situation. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte halten sich bereit. Bild: Michel Canonica Jugendliche ziehen sich in Ecken und Gassen zurück. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte kontrollieren ihre Ausrüstung. Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Michel Canonica Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Michel Canonica Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten liefen in schwerer Montur auf. Bild: Michel Canonica Polizisten schützen ihre Kollegen, die gerade eine Person verhaften. Bild: Michel Canonica Einsatzfahrzeuge mit Gitter versperren Gassen. Bild: Michel Canonica Insgesamt sind 19 Personen zwecks Abklärung von Straftatbeständen verhaftet worden. Bild: Michel Canonica Beim Broderbrunnen setzt die Polizei ebenfalls Personen fest. Bild: Michel Canonica Beim Bahnhofplatz zünden Chaoten Petarden an und skandieren gegen die Polizei. Bild: Michel Canonica Jugendliche rennen vor den Einsatzkräften davon. Bild: Michel Canonica Polizisten führen eine Person beim Neumarkt ab. Bild: Michel Canonica Absperrungen der Baustelle bei der Teufener Strasse landen schliesslich in der Kornhausstrasse. Bild: Michel Canonica Taxis können sich durch die Menschenmassen bahnen. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte treiben die Jugendlichen zum Bahnhofplatz. Bild: Michel Canonica Die Polizei greift zu Tränengas. Bild: Michel Canonica Eine Person zeigt ihre Meinung. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte pferchen die Jugendlichen zusammen. Bild: Michel Canonica Polizisten beobachten, wie Chaoten Petarden zünden. Bild: Michel Canonica Vandalen bewerfen beim Bahnhofplatz Polizisten mit Gegenständen. Bild: Michel Canonica Scherben säumen den roten Platz. Bild: Sandro Büchler Einige Jugendliche posieren auf dem Roten Platz. Bild: Sandro Büchler Einsatzkräfte besprechen auf dem Klosterplatz die Lage. Bild: Sandro Büchler Beim Vadianplatz brennen zwei Velos und ein Einkaufswagen. Bild: Sandro Büchler Die Polizisten beobachten das Feuer vom Töff aus. Bild: Sandro Büchler Jugendliche ziehen in Richtung Banhofplatz. Bild: Sandro Büchler Dort zünden einige Personen Petarden an. Sie werden dabei von umstehenden Personen angefeuert. Bild: Sandro Büchler Einige Personen beobachten die Situation aus sicherer Distanz. Bild: Sandro Büchler Auf der St.Leonhard-Strasse haben sich Polizisten eingefunden. Bild: Sandro Büchler Einsatzfahrzeuge fahren Richtung Kornhausstrasse. Bild: Sandro Büchler Die Polizisten sind schwer ausgerüstet. Bild: Raphael Rohner Unter den Leuten, die am Karfreitagabend durch die St.Galler Innenstadt ziehen, ist auch ein Teddybär. Bild: Raphael Rohner Die Lage beim St.Galler Neumarkt. Bild: Raphael Rohner Polizistinnen und Polizisten liefen in schwerer Montur auf. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphel Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Polizistinnen und Polizisten liefen in schwerer Montur auf. Bild: Raphael Rohner Polizisten riegeln die Teufener Strasse ab. Bild: Dinah Hauser Nach der Besammlung auf dem roten Platz strömten die Jugendlichen in die Stadt. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Beim Bahnhofplatz liegt eine leere Tränengaskartusche. Daneben ein Gummischrotprojektil. Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Überbleibsel der Krawallnacht. Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Vor dem Tibits wurden die Blumentöpfe umgeworfen. Bild: Sandro Büchler Die Chaoten hinterlassen ... Bild: Sandro Büchler ... der Verwüstung nach der zweiten Krawallnacht. Bild: Sandro Büchler Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa

1000 Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz

Zwischenzeitlich kühlt sich die Stimmung wieder ab. Die Zahl der Jugendlichen steigt aber weiter an. Durch die ganze Innenstadt ziehen geschätzt 1000 Personen. Sie sind aus der ganzen Deutschschweiz nach St.Gallen gereist. Zwei junge Männer aus Bern und Thun sagen:

«Hier läuft etwas. Darum sind wir hier her gekommen.»

Ein grosser Teil der Jugendlichen ist nicht auf Gewalt aus. Viele sind Mitläufer, solche, die etwas erleben möchten oder einfach neugierig sind. Vom Randalieren halten sich viele der jungen Leute gegenseitig ab. In der Multergasse will ein Jugendlicher einen Stein gegen ein Schaufenster werfen, doch halten ihn andere davon ab:

«Das ist blöd: Schiess lieber auf die Polizei!»



Trotzdem: Einige wenige Chaoten genügen, um die Stimmung kippen zu lassen. Um 22.30 Uhr eskaliert die Lage erneut beim Neumarkt. Molotow-Cocktails fliegen, einer landet in einem Fenster an der Teufener Strasse. Auf dem Vadianplatz legen Vandalen Feuer. Es brennen ein Einkaufswagen und zwei Velos. Und auf der St.Leonhard-Strasse, zwischen Tibits, UBS und St.Galler Kantonalbank, zünden die Chaoten einen Container an.

Beim Bahnhofplatz zündeten Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica

Beim Bahnhofplatz ist Schluss

Stück für Stück gelingt es der Polizei, die Jugendlichen beim Bahnhofplatz zusammen zu drängen. Es kommt zu einer Strassenschlacht. Petarden fliegen. Die Polizei setzt sich mit Gummischrot und Tränengas zur Wehr.

Gegen Mitternacht legt sich der Rauch aber. Viele Junge haben die Gelegenheit ergriffen und sind nach Hause gegangen. Langsam kehrt wieder Ruhe ein. Zurück bleibt ein Bild der Zerstörung.

19 Personen wurden «zwecks Abklärung von Straftatbeständen» auf den Polizeiposten gebracht. Zwei Personen wurden verletzt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Stadtpolizei am Samstagmorgen auf Anfrage keine Angaben machen. Auch auf die Frage, ob übers Osterwochenende mit weiteren Krawallen zu rechnen ist, konnte Mediensprecher Roman Kohler noch keine Antwort geben.



Um 13 Uhr informiert die St.Galler Stadtpolizei an einer Medienkonferenz über die Geschehnisse der vergangenen Nacht. Tagblatt.ch tickert live.

Der Liveticker zum Nachlesen

00:40 Uhr

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof war während den Krawallen praktisch nicht beeinträchtigt. Auch die Appenzeller Bahnen fuhren noch. Jedoch ist der Bahnhofplatz für sämtlichen Busverkehr gesperrt. Die Busse fahren stattdessen über die Rosenbergstrasse und halten auch dort.

00:31 Uhr

Das Geknalle ist verstummt. Trotzdem halten sich auf dem Bahnhofplatz und am Bahnhof Nord noch rund 100 Personen auf. Die Stimmung ist aber nicht mehr so angespannt wie noch vor wenigen Minuten. Auch die Menge beruhigt sich wieder.

00:16 Uhr

Bild: Dinah Hauser

Der Garten des Vegi-Restaurants Tibits ist verwüstet. Am Boden liegen Tränengas-Kartuschen und Gummischrot. Von den Geleisen am Hauptbahnhof her knallt es noch, sonst ist es ruhig. Auch der Helikopter, der während Stunden über der Stadt kreiste, ist nicht mehr zu hören.

Bild: Dinah Hauser

00:12 Uhr

Vor einer Stunde hat sich die Situation beruhigt. Die St.Leonhard-Strasse ist vor dem Kornhausplatz scherbenbedeckt. An jeder Ecke stehen Polizisten, sonst aber sind deutlich weniger Leute zu sehen. Nur am Bahnhofplatz ist noch etwas los.

23:54 Uhr

Die Bilder der Nacht in unserer Galerie:

23:52 Uhr

Es sieht aus als wäre das Gröbste vorbei. Der Bahnhof ist grösstenteils geräumt. Ein kleines Grüppchen treibt sich noch in der Merkurstrasse herum, verstreut sich aber.

23:23 Uhr

Die Polizei hat die Jugendlichen am Bahnhofplatz zusammengetrieben und den Platz abgeriegelt.

23:11 Uhr

Auf der Kreuzung zwischen St.Galler Kantonalbank und UBS brennt es. Jugendliche haben sich hier zusammengerottet, wie früher am Abend auf dem Roten Platz. Petarden fliegen durch die Luft. Die Polizisten sind mit Gasmasken ausgerüstet, einige der Jungen haben sich mit Skimasken vermummt. Im Hintergrund stehen Jugendliche, die jene vorne anfeuern.

23:09 Uhr

Beim Bushof wird wieder gezündet:

Video: Alain Rutishauser

Video: Alain Rutishauser

23:03 Uhr

Jugendliche rennen über den Bahnhofsplatz. Dann sammeln sich 50 bis 100 junge Leute an der Kornhausstrasse, vor der UBS. Sie werfen Petarden und singen Sprechchöre.

Video: Alain Rutishauser

22:56 Uhr

Die Polizei wird mit Molotowcocktails beworfen:

22:53 Uhr

Kurz vor 23 Uhr scheint der Rote Platz wie leergefegt. Nur noch ein paar Dutzend Jugendliche stehen in Kleingruppen herum, es ist ruhig. Die Versammlung hat sich hier aufgelöst.

Ein Bild des Roten Platzes, aufgenommen um kurz vor 23 Uhr. Bild: Daniel Wirth

22:48 Uhr

Es brennen ein Einkaufswagen und zwei Velos:

Bild: Dinah Hauser

22:48 Uhr

Einige der Jugendlichen, die auf Krawall aus sind, haben auf dem Vadianplatz zwischen Brunnen und Veloständern ein Feuer angezündet und füttern es. Auf der anderen Seite des Platzes bezieht die Polizei Stellung. Im Einsatz stehen übrigens nicht nur Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen, sondern Korps von Schaffhausen bis Graubünden.

22:34 Uhr

Oberhalb vom Neumarkt, an der Teufener Strasse, halten Stadtbusse und ein Postauto. Denn weiter unten versperren Jugendliche die Weiterfahrt. Polizisten mit Schutzschilden rücken vor, um die jungen Leute nötigenfalls von der Teufener Strasse wegzudrängen:

Bild: Dinah Hauser

22:26 Uhr

Video: Alain Rutishauser

22:25 Uhr

Die Lage ist sehr fragil, könnte ruhig bleiben oder auch wieder kippen. Auf dem Roten Platz bewegt sich die Menschenmenge langsam in Richtung Neumarkt. Vereinzelt fliegen Feuerwerkskörper und Flaschen. Vor dem Neumarkt nehmen einzelne Jugendliche Teile einer Strassenbaustelle mit.

Video: Alain Rutishauser

22:19 Uhr

Die Reaktionen in den Sozialen Medien sind deutlich. Die Junge-Mitte-Präsidentin Sarah Bünter schreibt:



22:16 Uhr

Inzwischen haben sich die beginnenden Krawalle wieder beruhigt. Daraus entstanden ist eine grosse Versammlung. Geschätzt sind gegen 1000 Personen aus der ganzen Deutschschweiz in den Gassen von St.Gallen unterwegs.

22:06 Uhr

Aus Richtung des Roten Platzes knallt es. Derweil ist es auf dem Klosterplatz still, geradezu friedlich. Auch hier haben sich einige Jugendliche eingefunden. «Wir wollen den Abend geniessen und ein wenig zusammen sein.»

21:54 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa war heute Abend auch vor Ort. Das Interview:

Video: Sandro Büchler

21:51 Uhr

Die ersten Bilder aus der zweiten Krawallnacht:

21:49 Uhr

Die Stadtpolizei bittet Schaulustige derweil, nach Hause zu gehen.

21:42 Uhr

Inzwischen ist die Stimmung auf dem Roten Platz wieder etwas abgekühlt, ist nicht mehr so aggressiv. Was aber nicht heisst, dass weniger Personen vor Ort sind. Im Gegenteil, es sind gar mehr als vergangenen Freitag. Etwa 300 bis 350 Jugendliche haben sich eingefunden und drängen sich in einer Menschenmasse vor der Pizzeria Mamma Assunta. Es scheint, sie haben sich nach ihrem Streifzug durch die Innenstadt wieder zusammengefunden. Die Polizei beobachtet die Situation. Mitten hindurch bahnen sich zwei Reisende mit Koffern ihren Weg.

21:30 Uhr

Hunderte Jugendliche sind am Roten Platz versammelt. Bild: Raphael Rohner

Natürlich sind nicht alle Jugendlichen auf Krawall aus. Es gibt auch welche, die sagen, von Sachbeschädigung hielten sie nichts. An der Multergasse will ein junger Mann die Scheibe eines Kleidergeschäftes einschlagen. Sein Kollege ruft: «Nein, nein, nein!» Und zieht ihn weiter.

21:26 Uhr

Über St.Gallen dreht inzwischen ein Polizeihelikopter seine Runden. Am Boden setzt sich die Polizei mit Gummischrot zur Wehr.

21:23 Uhr

Vor Ort sind nicht nur Jugendliche aus St.Gallen oder der Ostschweiz. Auch Junge aus Bern und Thun sind gekommen. Es gefalle ihnen in der Stadt St.Gallen. «Hier läuft etwas.» Die Nacht wollen sie durchmachen. Nach Hause kommen sie ja mit dem ÖV sowieso nicht mehr.

Video: Alain Rutishauser

21:22 Uhr

Die Jugendlichen ziehen durch die Stadt, bewaffnet mit Knüppeln und Feuerwerk. Die Polizei ist überfordert. Zwar kann sie die Jungen einkesseln, aber jeweils nur kurz.

Video: Alain Rutishauser

21:18 Uhr

Um kurz nach 21 Uhr beginnt die Lage zu eskalieren.

Video: Alain Rutishauser

Was bisher geschah

Rund 200 Jugendliche haben sich am Karfreitagabend in St.Gallen auf dem Roten Platz versammelt – wie vergangene Woche. Erst ist die Stimmung ruhig. Die Jugendlichen stehen in Gruppen beieinander, reden. Auch die Polizei ist vor Ort. Wie angekündigt markiert sie Präsenz und beobachtet die Situation. Einige Jungen haben Feuerwerkkörper gezündet, begleitet von Applaus anderer Jugendlicher.

Dann eskaliert die Stimmung plötzlich. Die Menschenmasse teilt sich in mehrere Gruppen auf. Eine zieht durch die Multergasse gen Marktplatz. Eine andere bleibt auf dem Roten Platz. Jugendliche schiessen mit Böllern. Polizeisirenen ertönen. Die Polizisten vor Ort wirken überfordert, weil die Jugendlichen in kleinen Gruppen in mehrere Richtungen abhauen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa und Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin der SVP im St.Galler Stadtparlament, sind ebenfalls auf dem Roten Platz – um das Gespräch zu suchen, damit die Lage nicht eskaliert. Winter-Dubs sagt: «Gewalt ist keine Lösung, auch nicht bei Frust.» Als die Situation zu eskalieren scheint, gehen beide in Deckung.

Hoher Sachschaden nach Krawallen

Vor einer Woche hatten sich rund 100 Personen auf Drei Weieren eingefunden für eine Party. Die Polizei löste die Versammlung auf, friedlich. Dann aber artete es aus. Gegen 22.30 Uhr versammelten sich über 200 Jugendliche auf dem Roten Platz. Die Stimmung wurde immer aggressiver. Am Ende bezifferte die Polizei den Sachschaden mit mehreren 10'000 Franken. Ein Polizist wurde verletzt, es gab zahlreiche Wegweisungen, neun Festnahmen und 60 Personen wurden kontrolliert. Für das Osterwochenende kursierten auf diversen Kanälen in den Sozialen Medien Aufrufe für erneute Krawalle.