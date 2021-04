Wirrwarr um Blechpolizist Stadt St.Gallen will neue Blitzer anschaffen – und hängt beim Preis eine Null zu viel an Für über 1,8 Millionen Franken will die Stadt St.Gallen neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen beschaffen. Die Zahl liess aufhorchen. Doch in Tat und Wahrheit ist der Kaufpreis tiefer. Weshalb die Stadtpolizei überhaupt neue Blitzer braucht und wie viel sie wirklich kosten. Sandro Büchler 13.04.2021, 16.53 Uhr

Ein «Blitzkasten» an der Geissbergstrasse Richtung Abtwil. Er hat bald ausgedient und wird ersetzt. Bild: Urs Bucher

Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, ist erstaunt und einen kurzen Moment ratlos. «Für 1,8 Millionen Franken?», fragt er durchs Telefon zurück. «Von dieser Beschaffung weiss ich noch nichts, da muss ich erst nachforschen.»

Widmers Verwunderung ausgelöst hat ein Eintrag im Open-Data-Tool der Stadt St.Gallen, worin Beschaffungen der öffentlichen Hand über einem Betrag von 100'000 Franken aufgelistet sind. Seit kurzem ist dort eine Ersatzbeschaffung von semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen enthalten. Kostenpunkt: über 1,8 Millionen Franken. Die Direktion Soziales und Sicherheit und mit ihr die Stadtpolizei vergeben den lukrativen Beschaffungsauftrag freihändig an eine Firma im zürcherischen Wallisellen.

Kann das sein? So viel? Beschafft sich die Stadtpolizei neue Hightech-Blitzer? Wird da etwa eine ganze Armada neuer Blechpolizisten geordert? Wird schon bald überall in der Stadt die Geschwindigkeit gemessen? Zu dem Preis kann man sich ja einen Helikopter kaufen, werden sich vielleicht einige jetzt denken.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Nach kurzer Aufregung kommt die Entwarnung vom Sprecher der Stadtpolizei. «Bei den 1,8 Millionen Franken handelt es sich um einen Erfassungsfehler im System. Das Auftragsvolumen beträgt korrekterweise 174'560 Franken.» Auf der Onlineplattform ist der Kaufpreis inzwischen angepasst worden.

An 40 Orten wird immer wieder geblitzt

Die Stadtpolizei verfüge über drei semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, sagt Widmer. Die Blitzer werden an mehreren Tagen, manchmal auch Wochen, an neuralgischen Strassenabschnitten auf dem Stadtgebiet positioniert – an Orten, wo häufig zu schnell gefahren wird. Davon gebe es einige, sagt Widmer. «Mit den drei Anlagen kontrollieren wir abwechselnd an rund 40 verschiedenen Standorten.»

Neben den drei semistationären Blitzkästen kontrolliere die Stadtpolizei zudem mit mobilen Geschwindigkeitsmessungen. «Die Schwerpunkte, wo diese zum Einsatz kommen, werden regelmässig angepasst – und Kontrollen können überall stattfinden.» Auch hier habe die Stadtpolizei eine Liste mit rund 160 Strassen, «wobei dort Kontrollen verstärkt werden, wo die Einhaltungsquote am schlechtesten ist», sagt Widmer. Dazu gehörten Strassenbereiche wie die Rorschacher Strasse, Langgasse, Rehetobelstrasse oder die Speicherstrasse.

Bessere Bilder mit dem neuen Blitzer

Doch was wird nun mit den 174'000 Franken ersetzt? Dionys Widmer sagt, mit dem Betrag werde eine alte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage aus dem Jahr 2013 ersetzt. Einige Komponenten der Anlage seien aus einer früheren Anlage von 2004 übernommen worden.

«Nun kann das Gerät nicht mehr gewartet werden und es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.»

Grundsätzlich betrage die Lebensdauer einer Messanlage rund acht Jahre.

Im Verlauf des Jahres soll der neue Blitzer beschafft werden und fortan in St.Gallen zum Einsatz kommen. Technisch werde sich die Anlage nicht gross vom bisherigen Modell unterscheiden, sagt der Stapo-Sprecher. «Einzig wird beispielsweise die Bildqualität aufgrund einer neuen Kamera besser sein.» Die ausgemusterte Messanlage werde übrigens nicht verschrottet, sondern zurückgegeben. Widmer fügt hinzu: «Der Lieferant gibt der Stadtpolizei eine Rückvergütung.»