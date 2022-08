BLAULICHT «Frauen können das genauso gut»: Die Milizfeuerwehr St.Gallen will den Frauenanteil erhöhen Auf neun Feuerwehrmänner kommt in St.Gallen nur eine Feuerwehrfrau. Geht es nach dem Kommandant, soll sich das bald ändern. Der Grund: Gemischte Teams sind stärker. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

In der Milizfeuerwehr sind heute immer noch grösstenteils Männer. Geht es nach dem Kommandanten, ändert sich das in Zukunft. Bild: Raphael Rohner

Zehn Prozent beträgt der Frauenanteil in der Milizfeuerwehr St.Gallen. Eine Zahl, die Kommandant Jascha Müller erhöhen möchte. Die tiefe Frauenquote ist ein Phänomen, gegen das nicht nur die hiesige Milizfeuerwehr kämpft. In vielen freiwilligen Feuerwehren überwiegt der Männeranteil bei weitem. Doch woran liegt das? «Frauen stellen leider ihr Licht oft unter den Scheffel und trauen sich die Arbeit bei den Löscheinsätzen nicht zu – jedoch völlig unbegründet», sagt Jascha Müller. Seine Erfahrung zeigt, dass Frauen in der Feuerwehr die Teams positiv beeinflussen und verstärken.

Frauen sind empathischer

Jascha Müller, Kommandant der Milizfeuerwehr St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Als Beispiel erwähnt er eine Übung: «Wenn ich zwei Männer in ein Haus schicke, um eine Person im zweiten Stock zu retten, führen sie den Befehl aus, ohne nach links und rechts zu schauen.» Die Person wird gerettet, aber es kam während der Übung kein Funkspruch. Bei den Frauen hingegen kam bereits nach wenigen Minuten ein Funkspruch, dass noch eine andere Person im Erdgeschoss gerettet werden müsse, dann ein weiterer Funkspruch über den Zustand der zu rettenden Personen und schliesslich ein Funkspruch, dass sie sich verirrt hätten.

«Das ist natürlich überspitzt geschildert. Doch es stimmt schon, dass Frauen oft aufmerksamer für die Umgebung sind. Ausserdem sind sie empathischer, was bei gewissen Einsätzen von Vorteil sein kann», schildert Jascha Müller. Am besten sind seiner Meinung nach deshalb gemischte Teams, die sich ideal ergänzen. «Denn die Feuerwehr lebt von starken Teams», sagt der 56-Jährige. Er hofft deshalb, dass bald mehr Frauen den Weg in die Milizfeuerwehr finden.

«In unserer Gesellschaft muss einfach ein Umdenken stattfinden. Frauen sind genauso gut für die Feuerwehr geeignet wie Männer.»

Das erste Jahr schweisst zusammen

Nach der Rekrutierung, die einmal jährlich im November stattfindet, werden die neuen Feuerwehrfrauen und -männer während eines Jahres ausgebildet, ohne an Einsätze gerufen zu werden. Erst nach diesem Jahr entscheiden sie, ob sie im Lösch-, im Sanitäts- oder im Nachrichtenzug eingeteilt werden möchten. «Bevor wir dieses Konzept mit dem Ausbildungszug hatten, gab es während der ersten drei Jahre viele Abgänge», sagt Jascha Müller.

Doch in diesem ersten Jahr sind die Auszubildenden immer im gleichen Zug. «Dieses Gruppengefühl stärkt den Zusammenhalt, so entstehen Freundschaften und solche Freundschaften sind für die meisten der Grund, in der Feuerwehr zu bleiben», sagt Müller. Für einige werde die Milizfeuerwehr auch zur Leidenschaft, die man mit einem Hobby vergleichen könne. Es gefällt ihnen, etwas für die Allgemeinheit zu tun, das auch noch «cool ist», wie Jascha Müller es ausdrückt.

«Und irgendwann sind sie dann richtig angefressen, wir nennen das Blutgruppe F, für Feuer.»

Auch Jascha Müller ist immer noch mit viel Leidenschaft dabei. Bei ihm war der erste Reiz das Abenteuer, zu Einsätzen gerufen zu werden. Später blieb er wegen der Freundschaften in der Feuerwehr. «Heute gefällt es mir, wenn ich andere zum Fliegen bringen und ihnen zum Erfolg verhelfen kann», sagt er und ergänzt: «Ich helfe den jungen Feuerwehrleuten gern, ihre Ideen umzusetzen.» Ein solches Projekt war der lange Holztisch im Depot auf der Ostseite der Stadt, den die Feuerwehrleute selbst gezimmert haben. Hier findet ein gesamter Zug Platz, denn nach den Übungen soll auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz kommen.

Drei bis fünf Einsätze pro Jahr Die Milizfeuerwehr arbeitet sehr eng mit der Berufsfeuerwehr zusammen. In der Stadt gibt es zwei Depots, eines im Osten und eines im Westen. Die Milizfeuerwehr wird im Schnitt zu drei bis fünf Einsätzen pro Jahr gerufen, es sind Lösch- oder Wasserwehreinsätze. Zudem nehmen die Feuerwehrleute jährlich an 16 Übungen teil. Die Anforderungen für den Eintritt sind für Frauen und Männer dieselben: Sie müssen gesund und fit sein, zwischen 20 und 32 Jahre alt, atemschutztauglich und gute Deutschkenntnisse haben, um die Befehle zu verstehen. (mjb)

